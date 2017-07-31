Пора домашних заготовок: как правильно заморозить овощи на зиму

Способы заморозки

Так называемая шоковая заморозка представляет собой быстрое замораживание подготовленных овощей в контейнерах или пакетах. При таком способе вода не успевает образовать крупные ледяные кристаллы, и после разморозки овощи сохраняют первоначальные вид и вкус. В большинстве современных морозильных камер есть функция "быстрая заморозка", которая максимально подходит для шокового способа.

Для сухой заморозки подготовленные плоды кладут на разделочную доску, не прикрывают ничем и ставят в морозильную камеру. После полной заморозки все перекладывают в контейнер или порционные пакеты.

Общие правила

Для замораживания берут молодые овощи, с недозрелыми семенами.

Замороженные овощи не нужно размораживать перед приготовлением какого-либо блюда. Достать из морозилки и положить в кипящую воду, если это суп, или на противень, если блюдо готовится в духовке.

Замороженную зелень тоже заранее не размораживают. Нужно положить зелень в момент, когда блюдо полностью готово, накрыть крышкой и выключить плиту.

Если необходимо достать из контейнера или пакета замороженное содержимое, стоит подержать упаковку под струей холодной воды несколько минут. Брикет отстанет от стенок упаковки, и его можно переложить на тарелку.

Замораживаем овощи

Сладкий перец удобнее всего замораживать в целом виде без сердцевины и плодоножки. Чтобы он не занимал много места, подготовленные перцы матрешкой вкладывают друг в друга и помещают в пакет. В каждый пакет разумно положить столько перцев, сколько понадобится для одного приготовления. Можно хранить перец кусочками или полосками и использовать для салатов, рагу.

Томаты для заморозки лучше использовать сливовидные, пальчиковые или черри. Не очень крупные, плотные, не мятые. Плоды моют, дают обсохнуть, нарезают кружками. Лучше сначала заморозить в один слой на тарелке или листе, а затем сложить в пакет или контейнер. Из сахарных, крупных помидоров можно приготовить пюре и заморозить, его очень удобно будет использовать для супов и пасты.

Огурцы для замораживания подходят только маленькие, крепкие. Их можно замораживать целиком, а можно нарезать средними по толщине кружками. Для приготовления окрошки, холодного супа таратор огурцы можно натереть на терке и заморозить сначала в небольших формочках, а затем замороженные брикеты сложить в пакет.

Брокколи и цветную капусту разделяют на соцветия и замачивают в соленой воде примерно на полчаса, это удалит из капусты насекомых. Рекомендуется перед заморозкой эти два вида капусты на несколько минут опустить в кипящую воду, остудить, высушить и быстро заморозить.



У баклажанов обязательно срезать плодоножку, нарезать кружками и посыпать солью. За полчаса уходит ненужная горечь. Их также можно несколько минут подержать в кипящей воде перед заморозкой. Можно замораживать и запеченные баклажаны без шкурки и плодоножки. Из них зимой готовят икру или добавляют в салаты.

Кабачки, даже маленькие, целиком лучше не замораживать. Проще всего натереть их на крупной терке и отжать сок, который они пустят через некоторое время, и только потом – в холод. Кабачки и баклажаны можно замораживать нарезанными на кубики.

Зеленый горошек желательно заморозить через сутки после сбора, тогда в нем сохранятся все витамины. Его следует опустить в кипящую воду, затем высушить и замораживать одним слоем, чтобы он не слипся.

У стручковой фасоли для замораживания годятся только те стручки, в которых еще не образовались грубые волокна. Перед замораживанием стручки моют, разрезают поперек на кусочки длиной 2 – 3 см и бланшируют в кипящей воде, как зеленый горошек. После того как фасоль остынет, ее замораживают, уложив в контейнеры или пакеты. Можно сначала стручки заморозить россыпью на тарелке или листе, а затем пересыпать в пакет.

Рецепт замороженной овощной приправы

Из овощей можно сделать и заморозить приправу. Перец, помидоры, чеснок, лук, укроп, петрушку и базилик измельчить и заморозить в небольших стаканчиках. Пропорции – по вкусу. Смесь полностью сохраняет вкусовые качества, и зимой подойдет для приготовления мясных блюд, овощного рагу, борща, супа, соусов.

Храним заморозку

Для правильного хранения овощных заготовок температура в морозильной камере должна быть не меньше минус 18 градусов. В этом случае продукты можно хранить до 12 месяцев.

Важное условие хранения – отдельный ящик в морозилке. Заморозка быстро впитывает другие запахи, ее всегда нужно класть отдельно от других продуктов.