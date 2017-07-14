Как повысить урожайность картофеля на даче и в огороде

Своевременное окучивание

Нужно несколько раз за лето рыхлить и окучивать посадки. Если вовремя это сделать, да влажной почвой, то в сформированном гребне у молодых растений картофеля будут активно развиваться корневая система и клубни. Причем чем большая часть стебля окажется в почве. То есть чем выше окучивание, тем больше клубней сформируется в гнезде. В результате урожай картофеля возрастает как за счет увеличения числа клубней, так и за счет их укрупнения.

Чтобы с окучивание не было проблем, стоит применять широкорядную технологию и сажать картофель с междурядьями не менее 90 см, а в ряду сократить расстояние между растениями до 20 см.

Полив

Это ключевой этап в выращивании картофеля. Желательно поливать его на протяжении всего цикла роста, особенно в жаркую сухую погоду. Наибольшее количество воды картофель потребляет в период цветения и активного роста клубней. Недостаток влаги в июле – августе приводит к существенному снижению урожая. Поэтому поливать картофель в этот период надо обильно — из расчета 10 – 15 л на взрослый куст.

Качество и количество стеблей

Стебли, которые растут из глазков семенного картофеля, являются основными и обычно именно на них образуются клубни нового урожая. Поэтому чем больше основных стеблей, тем больше клубней будет в этом кусте картофеля. Стебли, которые ответвляются от основного ствола, вторичные, они обычно не образуют клубней — их можно удалить, чтобы они не отбирали энергию от основного стебля

Обработка раствором медного купороса

Если картофель за одну – две недели до уборки опрыскать раствором медного купороса (50 г на 10 л воды), то ботва начинает засыхать. Она будет вянуть, терять влагу, а питательные вещества перейдут в клубни, что заметно ускорит созревание, повысит урожайность, качество картофеля.

Опрыскивание раствором суперфосфата

Это еще один прием для повышения урожайности. Опрыскивание раствором суперфосфата замедляет рост ботвы, усиливает отток питательных веществ из листьев в клубни. Суперфосфат плохо растворяется, поэтому его надо тщательно перемешивать. Специалисты советуют настаивать гранулы суперфосфата в воде 1 – 2 часа, но лучше всего оставить раствор на ночь, а после нескольких перемешиваний отстоять его, слить в другое ведро. Десяти литров должно хватить на одну сотку. Опрыскивают в период цветения или после него.

Подкормка

Подкормку проводят во время бутонизации и цветения. Можно использовать 5 – 10 г древесной или 20 – 40 г торфяной золы на куст. Также подкармливают раствором птичьего помета (1:20), коровяка (1:10), выливая 1,2 – 1,3 литра на куст.

Оздоровление посадок

Полезно удалить больные кусты: сильно отстающие в росте, угнетенные, с пожелтевшими, морщинистыми листьями. Если картофель сортовой, то удалить и примеси других сортов. Все выбракованные кусты надо удалять полностью: и маточные, и вновь образовавшиеся молодые клубни. Ботву уничтожают, клубни можно использовать на фуражные цели. Такое прореживание обеспечит получение здорового семенного материала и прибавку урожая на следующий год до 10 – 20%.

Удаление цветков

И последнее: для того, чтобы повысить урожай картофеля, если по силам, можно удалить все цветоносы в фазе бутонизации.