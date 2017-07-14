Как повысить урожайность картофеля на даче и в огороде

На урожайность картофеля влияют многие факторы: погодные условия, почвы, сорт, качество посадочного материала, технология выращивания. О сортах и семенном материале говорить уже поздно, картофель давно растет, а вот о некоторых технологических моментах – самое время. Что можно сейчас сделать, чтобы получить хороший урожай картофеля? Перечислим основные приемы, на которые обращают внимание специалисты. Они помогут огородникам выбрать подходящие способы повышения урожая.
Своевременное окучивание
Нужно несколько раз за лето рыхлить и окучивать посадки. Если вовремя это сделать, да влажной почвой, то в сформированном гребне у молодых растений картофеля будут активно развиваться корневая система и клубни. Причем чем большая часть стебля окажется в почве. То есть чем выше окучивание, тем больше клубней сформируется в гнезде. В результате урожай картофеля возрастает как за счет увеличения числа клубней, так и за счет их укрупнения.
Чтобы с окучивание не было проблем, стоит применять широкорядную технологию и сажать картофель с междурядьями не менее 90 см, а в ряду сократить расстояние между растениями до 20 см.
Полив
Это ключевой этап в выращивании картофеля. Желательно поливать его на протяжении всего цикла роста, особенно в жаркую сухую погоду. Наибольшее количество воды картофель потребляет в период цветения и активного роста клубней. Недостаток влаги в июле – августе приводит к существенному снижению урожая. Поэтому поливать картофель в этот период надо обильно — из расчета 10 – 15 л на взрослый куст.
Качество и количество стеблей
Стебли, которые растут из глазков семенного картофеля, являются основными и обычно именно на них образуются клубни нового урожая. Поэтому чем больше основных стеблей, тем больше клубней будет в этом кусте картофеля. Стебли, которые ответвляются от основного ствола, вторичные, они обычно не образуют клубней — их можно удалить, чтобы они не отбирали энергию от основного стебля
Обработка раствором медного купороса
Если картофель за одну – две недели до уборки опрыскать раствором медного купороса (50 г на 10 л воды), то ботва начинает засыхать. Она будет вянуть, терять влагу, а питательные вещества перейдут в клубни, что заметно ускорит созревание, повысит урожайность, качество картофеля.
Опрыскивание раствором суперфосфата
Это еще один прием для повышения урожайности. Опрыскивание раствором суперфосфата замедляет рост ботвы, усиливает отток питательных веществ из листьев в клубни. Суперфосфат плохо растворяется, поэтому его надо тщательно перемешивать. Специалисты советуют настаивать гранулы суперфосфата в воде 1 – 2 часа, но лучше всего оставить раствор на ночь, а после нескольких перемешиваний отстоять его, слить в другое ведро. Десяти литров должно хватить на одну сотку. Опрыскивают в период цветения или после него.
Подкормка
Подкормку проводят во время бутонизации и цветения. Можно использовать 5 – 10 г древесной или 20 – 40 г торфяной золы на куст. Также подкармливают раствором птичьего помета (1:20), коровяка (1:10), выливая 1,2 – 1,3 литра на куст.
Оздоровление посадок
Полезно удалить больные кусты: сильно отстающие в росте, угнетенные, с пожелтевшими, морщинистыми листьями. Если картофель сортовой, то удалить и примеси других сортов. Все выбракованные кусты надо удалять полностью: и маточные, и вновь образовавшиеся молодые клубни. Ботву уничтожают, клубни можно использовать на фуражные цели. Такое прореживание обеспечит получение здорового семенного материала и прибавку урожая на следующий год до 10 – 20%.
Удаление цветков
И последнее: для того, чтобы повысить урожай картофеля, если по силам, можно удалить все цветоносы в фазе бутонизации.
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