Как нужно ухаживать на даче за овощами в июне

Редька. Для зимнего потребления высевают 20 – 25 июня. Расстояние между рядами 30 – 35 см, в ряду 10 – 15 см.

Редис. Полив, прополка. Если посадки получились очень густые, надо проредить, чтобы дать простор для роста остальным. После вечернего полива редис снимают с грядки утром. Чтобы он дольше сохранился свежим, обрезая ботву, нужно оставить 1,5 – 2 см. Корешки не обрезать.

В конце июня можно посеять семена редиса для второго урожая.

Чеснок яровой. Удалить стрелки, когда они вытянутся на 8 – 10 см. Стрелки срезать на уровне выхода из верхнего листа.

Лук-репка. Поливы, рыхление, прополка сорняков. В фазе 2 – 3 настоящих листьев подкормить нитрофоской (20 – 25 г на 1 квадратный метр). При необходимости проредить посадки, оставляя промежуток между растениями 3,5 – 4,5 см. От ложной мучнистой росы поможет опрыскивание 0,4 %-м раствором хлорокиси меди или 1% -м раствором бордоской жидкости (для клейкости на ведро воды добавить 40 г хозяйственного мыла). Обработку повторить через 7 – 10 дней.

Морковь. Прополка, поливы, рыхление почвы. Для борьбы с морковной мухой опылить растения золой или опрыскать настоем луковой шелухи.

Свекла. Появление на растениях желтых округлых пятен говорит о том, что свекла растет на кислой почве и испытывает недостаток калия. Надо подкормить: на 10 л воды 200 – 300 г извести-пушонки и 80 г хлористого калия.

Тыква, кабачки, патиссоны. Прополка, удаление нижнего стареющего яруса листьев, полив (лучше по бороздкам, чтобы вода не попала в цветки). Полезно провести одну – две подкормки раствором коровяка (1:10) или куриного помета (1:20) при норме 0,5 л на растение. Для борьбы с бахчевой тлей и паутинным клещом опрыскивать настоем из картофельной ботвы.

Капуста белокочанная. Для защиты от летней капустной мухи после окучивания кустов землю под растениями закрывают старой пленкой или плотной бумагой, делая из нее колпачки, которые накладывают вокруг стебля, присыпая край землей. От совок, капустной белянки можно опрыскивать листья настоем лопуха, особенно с нижней стороны. Обработку повторять 3 – 4 раза с недельным интервалом. От капустной тли эффективен настой шелухи лука.

Несколько слов о прополке и прореживании. В июне этот прием рекомендован для ухода за всеми огородными культурами и потребует немало времени и усилий. В саду-огороде не должно расти ничего лишнего, ненужного – этого давнего земледельческого правила еще никто не отменял. Народная мудрость гласит: полоть – руки колоть, а не полоть – урожая не молоть.

Кроме сорняков, обязательно пропалывать и загущенные посевы культурных растений. Как ни жаль прореживать дружные ростки той же моркови (впрочем, жаль бывает только новичку, а не опытному садоводу), сделать это необходимо. Чем безжалостнее прополоть, тем сочнее и крупнее вырастет овощ. Прореживая любые культуры, нужно просто представить себе, какой бы хотелось видеть выросшую редиску (морковь, свеклу и др.), и зарезервировать для каждого росточка место на грядке с учетом свободного размещения готового овоща. Для моркови и редиса это расстояние друг от друга примерно 5 – 7 см, для свеклы, брюквы и других растений с крупными клубнями, конечно, больше.