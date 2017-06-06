Какие салаты можно  приготовить  из свежей редиски

В салатах редис прекрасно сочетается с огурцами, помидорами, кабачками, сельдереем, цветной и белокочанной капустой, картошкой. Различная зелень — укроп, лук, чеснок — вносят в салат с редисом пряные нотки. А вот отваренное или запеченное мясо, птица и ветчина, наоборот, смягчают вкус салата. В салат с редисом также принято добавлять яблоки, вареные яйца, сыр и семечки, реже — маслины или оливки. В качестве заправки для салата с редисом лучше всего подходят оливковое или растительное масло, сметана или майонез.
Салат из редиски простой
Ингредиенты: 10 редисок, 2 средних огурца, 3 яйца, 5 перьев зеленого лука, маленький пучок укропа, 2 ст. ложки сметаны, 2 ст. ложки майонеза, соль, свежемолотый черный перец.
Пошаговый рецепт приготовления:
- Шаг 1. Отварите яйца вкрутую, 9 мин., обдайте холодной водой и очистите.
- Шаг 2. Нарежьте одинаковыми мелкими кубиками редис, огурцы и яйца. Мелко нарежьте лук и укроп.
- Шаг 3. Смешайте майонез со сметаной в большой миске, добавьте остальные составляющие салата, посолите, поперчите и перемешайте.
- Шаг 4. Подавайте салат на гренках из ржаного хлеба.
Салат из горошка, редиски и феты
Нежный горошек, хрустящая редиска, огурец и мягкий солоноватый сыр — оригинальное сочетание текстур и вкусов.
Ингредиенты: 400 г зеленого горошка (можно замороженного), 60 г сыра фета, 60 г руколы, 6 – 8 редисок, 1 огурец, 1 небольшой пучок укропа, 2 ст. ложки оливкового масла, ? ч. ложки сахарной пудры, ? лимона, свежесмолотый черный перец.
Пошаговый рецепт приготовления:
- Шаг 1. Горошек отварить в кипящей подсоленной воде 2 – 3 минуты, сразу откинуть на дуршлаг и опустить в холодную воду, чтобы сохранить цвет.
- Шаг 2. Овощи помыть. Редис и огурец порезать тонкими кружочками. Укроп порубить. Руколу хорошо обсушить. Фету слегка размять вилкой.
- Шаг 3. Для заправки в отдельной чашке соединить масло, пудру, сок лимона и хорошо взбить вилкой.
- Шаг 4. В салатной чашке соединить редис, огурец, укроп и руколу. Полить заправкой, перемешать, добавить фету и по вкусу приправить молотым перцем.
Салат из молодого картофеля с редисом
Особый вкус этому салату придает заправка из горчицы, оливкового масла и винного уксуса. Все просто и вкусно.
Ингредиенты: 1 белая луковица, соль, 2 ст. ложки оливкового масла, 0,5 кг молодого картофеля, пучок петрушки, 1 ст. ложка сладкой горчицы, 1 ст. ложка красного винного уксуса, редис.
Пошаговый рецепт приготовления:
- Шаг 1. Картофель тщательно вымыть, положить, не очищая, в кипящую подсоленную воду, главное – не переварить. Воду слить, картофель нарезать дольками. Редиску вымыть, срезать хвостики, нарезать тонкими ломтиками.
- Зелень петрушки вымыть, обсушить и измельчить.
- Шаг 2. Приготовить заправку. Луковицу очистить и измельчить. Горчицу соединить с уксусом. Помешивая, влить масло, добавить измельченный лук. Теплый картофель и редис выложить в салатник, полить горчичным соусом, перемешать. Посыпать зеленью петрушки.
Салат из редиса и моркови
Этот салат хорош как самостоятельное блюдо, также его можно подать и к мясным блюдам в качестве гарнира.
Ингредиенты: 400 г редиса, 200 г моркови, 5 – 6 перьев зеленого лука, 2 зубчика чеснока, 3 ст. ложки оливкового масла, соль, черный молотый перец, сахар по вкусу.
Пошаговый рецепт приготовления:
- Шаг 1. Морковь, редис, зеленый лук вымыть, обсушить.
- Шаг 2. Морковь и редис нарезать соломкой, перемешать, посолить и дать постоять 5 – 10 минут.
- Шаг 3. Чеснок измельчить, обжарить на раскаленной сковороде с оливковым маслом.
- Шаг 4. Морковь и редис отжать и выложить на блюдо.
- Шаг 5. Овощи залить горячим чесноком с маслом, перемешать, дать настояться. По вкусу добавить соль, перец и сахар.
- Шаг 6. Зеленый лук нарезать и посыпать им готовый салат.
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