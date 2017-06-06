Какие салаты можно  приготовить  из свежей редиски

Салат из редиски простой

Ингредиенты: 10 редисок, 2 средних огурца, 3 яйца, 5 перьев зеленого лука, маленький пучок укропа, 2 ст. ложки сметаны, 2 ст. ложки майонеза, соль, свежемолотый черный перец.

Пошаговый рецепт приготовления:

Шаг 1. Отварите яйца вкрутую, 9 мин., обдайте холодной водой и очистите.

Шаг 2. Нарежьте одинаковыми мелкими кубиками редис, огурцы и яйца. Мелко нарежьте лук и укроп.

Шаг 3. Смешайте майонез со сметаной в большой миске, добавьте остальные составляющие салата, посолите, поперчите и перемешайте.

Шаг 4. Подавайте салат на гренках из ржаного хлеба.

Салат из горошка, редиски и феты

Нежный горошек, хрустящая редиска, огурец и мягкий солоноватый сыр — оригинальное сочетание текстур и вкусов.

Ингредиенты: 400 г зеленого горошка (можно замороженного), 60 г сыра фета, 60 г руколы, 6 – 8 редисок, 1 огурец, 1 небольшой пучок укропа, 2 ст. ложки оливкового масла, ? ч. ложки сахарной пудры, ? лимона, свежесмолотый черный перец.

Пошаговый рецепт приготовления:

Шаг 1. Горошек отварить в кипящей подсоленной воде 2 – 3 минуты, сразу откинуть на дуршлаг и опустить в холодную воду, чтобы сохранить цвет.

Шаг 2. Овощи помыть. Редис и огурец порезать тонкими кружочками. Укроп порубить. Руколу хорошо обсушить. Фету слегка размять вилкой.

Шаг 3. Для заправки в отдельной чашке соединить масло, пудру, сок лимона и хорошо взбить вилкой.

Шаг 4. В салатной чашке соединить редис, огурец, укроп и руколу. Полить заправкой, перемешать, добавить фету и по вкусу приправить молотым перцем.

Салат из молодого картофеля с редисом

Особый вкус этому салату придает заправка из горчицы, оливкового масла и винного уксуса. Все просто и вкусно.

Ингредиенты: 1 белая луковица, соль, 2 ст. ложки оливкового масла, 0,5 кг молодого картофеля, пучок петрушки, 1 ст. ложка сладкой горчицы, 1 ст. ложка красного винного уксуса, редис.

Пошаговый рецепт приготовления:

Шаг 1. Картофель тщательно вымыть, положить, не очищая, в кипящую подсоленную воду, главное – не переварить. Воду слить, картофель нарезать дольками. Редиску вымыть, срезать хвостики, нарезать тонкими ломтиками.

Зелень петрушки вымыть, обсушить и измельчить.

Шаг 2. Приготовить заправку. Луковицу очистить и измельчить. Горчицу соединить с уксусом. Помешивая, влить масло, добавить измельченный лук. Теплый картофель и редис выложить в салатник, полить горчичным соусом, перемешать. Посыпать зеленью петрушки.

Салат из редиса и моркови

Этот салат хорош как самостоятельное блюдо, также его можно подать и к мясным блюдам в качестве гарнира.

Ингредиенты: 400 г редиса, 200 г моркови, 5 – 6 перьев зеленого лука, 2 зубчика чеснока, 3 ст. ложки оливкового масла, соль, черный молотый перец, сахар по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления: