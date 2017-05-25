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Какие вкусные и сытные блюда можно приготовить из молодых кабачков

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Сегодня, 18:35.
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Молодые кабачки уже появились в продаже, и цены на них с каждой неделей становятся все ниже и ниже. Что можно приготовить из молодых кабачков. Предлагаем вам рецепты вкусных блюд из кабачков.

Молодые кабачки.
Молодые кабачки. Фото : fruktov.pro.

Кабачок –  любимый овощ многих кулинарок. Мякоть у кабачка плотная,  упругая и сочная. Семена совсем  маленькие, убирать их необязательно. Кожица тоненькая и мягкая, можно не чистить, просто вымыть и сразу в дело.  Важно и другое: в кабачке содержится структурированная вода, необычайно полезная для нормализации пищеварительных процессов. А если учесть, что калорийность кабачка составляет 24 килокалории на 100 граммов продукта, то станет понятно, почему  блюда из кабачков нужно готовить каждой хозяйке.

Кабачки с фаршем

Ингредиенты: 2 – 3 молодых кабачка, 300 г фарша (любого, на выбор хозяйки), 2 головки лука, 2 яйца, черный молотый перец, соль. Для кляра: 2 ст. ложки муки, 2 яйца, 100 мл молока, соль.

Способ  приготовления.  Так как кабачки молодые, кожицу можно не очищать. Кабачки промыть, нарезать кружочками толщиной примерно 2 см. В кружках аккуратно вырезать сердцевину.  Лук мелко порезать. В фарш добавить яйца, лук, черный молотый перец или приправу для фарша, соль по вкусу, все хорошо перемешать.  Отверстия в кабачках начинить приготовленным фаршем и уплотнить его, чтобы он не отделялся от кабачка. 

Теперь очередь кляра. Яйца взбить вместе с молоком. В отдельной тарелке смешать муку с солью. Можно добавить черный молотый перец. Все перемешать.  Начиненные фаршем кабачки обвалять в мучной смеси. Затем об макнуть во взбитом яйце с молоком и положить на разогретую сковороду. Обжарить на растительном  масле с двух сторон до готовности.

Можно слегка обжарить  с двух сторон, а затем запечь  в духовке до готовности.  В любом случае кабачки получаются очень вкусные.

Кабачки  тушеные с овощами

Ингредиенты:  4 средних кабачка, 3 средние морковки, 3 средних помидора, 2 средние луковицы, 3 зубчика чеснока, большой пучок укропа, 2 лавровых листа, оливковое масло, соль и молотый черный перец по вкусу.

Способ приготовления.  Очистить лук, чеснок и морковь. Лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке, чеснок измельчить. Помидоры положить на 2 мин. в кипяток, затем обдать холодной водой и снять кожицу. Нарезать помидоры мелкими кубиками.

Разогреть оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Добавить чеснок и лук,   жарить 5 мин. до мягкости. Затем добавить морковь и готовить еще 5 – 7 мин. Добавить в сковороду помидоры и жарить 10 мин. Посолить и поперчить.

Если у кабачков толстая кожица, очистите ее. Нарезать кабачки кружками толщиной 5 – 6 мм.  На дно толстостенной кастрюли налить немного оливкового масла. Положить слой кабачков, немного посолить. Выложить тонкий слой обжаренных овощей, затем снова слой кабачков. Чередовать слои, пока не закончатся ингредиенты. Положить в кастрюлю лавровый лист, накрыть крышкой и поставить на средний огонь. Довести до кипения и тушить 30 мин. Аккуратно переложить овощи на блюдо, стараясь сохранять слои. Посыпать мелко нарезанным укропом и подавать.

Тушеные кабачки с картофелем

Ингредиенты:  кабачки – 1 кг;  картофель – 500 г;  морковь – 200 г;  перец болгарский – 1 шт.;  томатный сок – 100 мл; масло растительное – 100 мл;  соль – по вкусу;  зелень укропа – по желанию.

Способ приготовления. Кабачки промыть и нарезать небольшими кубиками. Картофель и лук очистить и нашинковать  соломкой. Морковь очистить и натереть на крупной терке. Затем в глубокую кастрюлю налить растительное масло, поставить на огонь, высыпать репчатый лук и немного поджарить. Потом добавить морковь, нарезанный кубиками болгарский перец, а также томатный сок. Все подсолить и засыпать слоями картофель и кабачки. Тушить  40 минут на небольшом огне. Далее добавить заранее измельченной зелени  укропа, перемешать и тушить еще 20 минут. Готовые тушеные кабачки переложить на блюдо и подавать.
 

Ароматные кабачки на домашнем гриле  

Ингредиенты: 4 молодых кабачка, 1/4 стакана оливкового масла, 2 зубчика чеснока, перец и соль по вкусу.

Способ приготовления.  Хорошо вымытые плоды разрезать вдоль, чтобы получились ломти толщиной около 1 см.  Сделать заправку: подогреть  масло и положить в него измельченный чеснок. Жарить его, пока не даст аромата.  Кабачковые ломтики обильно смазать полученной заправкой, потом приправить перцем  и посолить. Выложить овощи на раскаленную решетку и печь на каждом боку по 5 – 10 минут до готовности. Подавать можно с аджикой или домашним майонезом.

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