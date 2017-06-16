Каких ошибок нужно избегать, выращивая огурцы в открытом грунте 

Чего делать не надо

Передержка рассады. Высаживать рассаду огурцов в открытый грунт желательно не позднее, чем через 35 дней после появления всходов. Если держать ее на подоконнике дольше, то сеянцы будут испытывать дефицит питания, вследствие чего очень быстро начнут чахнуть и слабеть. Высаживать нужно более молодую рассаду, ведь она лучше приживается, а после посадки начинает активно расти. Некоторые дачники высаживают молодые огурцы в открытый грунт на вторую неделю после появления всходов.

Слишком тесная посадка. Плети должны продуваться ветром. Загущенная посадка ведет к измельчанию плодов, снижению их количества и иногда даже к возникновению грибковых заболеваний. Оптимальное расстояние между кустами огурцов должно составлять не менее 20 см, а между рядами – от 1 м и более. В теплицах желательно делать это расстояние больше 1 м, чтобы растения получали достаточно солнечного света для хорошего роста.

Нарушение севооборота. Если каждый год выращивать огурцы на одном и том же месте, то со временем их урожай снизится, а сами растения станут более уязвимыми для болезней. То же самое происходит, если высаживать культуру после кабачков, арбузов и других тыквенных. Огурцы лучше всего высаживать на грядку, на которой в прошлом году росли ранняя белокочанная или цветная капуста. Также этот овощ отлично растет после картофеля, гороха, свеклы и томатов. Возвращать огурцы на прежнее место рекомендуется только на 4-й год.

Не подвязывали и не прищипывали. Если не подвязывать и не формировать плети огурцов, то урожай будет не слишком большой. Огурцы на шпалерах не стелются по земле, соответственно, болеют гораздо реже. Огурцы на опорах проще формировать. При формировке растений следует удалять все пасынки до четвертого междоузлия, а верхние побеги укорачивать. К пасынкованию огурцов лучше всего приступать, когда пасынки еще не успели вырасти в длину больше 3 – 5 см. Если удалять более крупные пасынки, растение может испытать сильный стресс.

Размещение на ярком солнце. В этом случае листья огурцов могут получить ожоги, а плоды стать грубыми и горькими. Лучшее место для огурцов – полутень. Если такое место на участке найти сложно, стоит посадить рядом с кустами огурцов растения, способные их притенить. Например, 2 – 3 ряда кукурузы отлично защитят огуречную грядку от яркого солнца.

Неправильный полив. Огурцы очень любят влагу, их нельзя пересушивать, иначе завязи начнут осыпаться или плоды станут горькими.

Как поливать правильно

До цветения огурцы можно поливать дождеванием, а потом следует лить воду только под куст. Важно помнить, что поливать огурцы надо только теплой водой. От холодной плоды также могут горчить или принимать неправильную форму.

При хорошей погоде огурцы можно поливать любым способом, но обязательно теплой водой, чтобы излишки влаги испарялись, а нужное количество воды шло на пользу огурцам. В холодную или пасмурную погоду полив лучше ограничить, поскольку корни плохо всасывают влагу и при ее избытке загнивают. Более того, на листьях может появиться грибок. По листьям огурцы лучше всего поливать до 12 часов, тогда днем влажность воздуха вокруг растений будет выше. Почву под ними увлажняют в радиусе 15 см. При этом возле корневой шейки земля должна быть сухой, иначе корень начнет гнить (по этой же причине огурцы не окучивают). Воду под растение льют слабой струей, не уплотняя почву и не травмируя корни, поскольку они расположены очень близко к поверхности. По листьям поливают вечером, когда жара уже спала, а прохлада еще не наступила.

Теплицу или парник после полива обязательно проветривают. Возле грядок оставляют открытые емкости с водой, чтобы создать постоянную и умеренную влажность воздуха. Кроме того, для полива в теплице идеально подходит подогретая вода. В защищенном грунте грядки поливают чаще, чем на открытом участке, потому что в теплице растения просыхают быстрее.

Даже на различных этапах выращивания огурцов полив имеет особенности.

Так, до начала цветения в жару растения поливают раз в день: по 0,5 – 1 л на одно растение.

После появления завязей, а также в период активного сбора плодов растения поливают раз в 2 – 3 дня.

А с середины августа и до конца сезона водные процедуры проводят только раз в 1 – 2 недели. Расход воды составляет 0,5 – 0,7 л на растение.