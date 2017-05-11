Советы садоводам: как правильно поливать овощи и сколько каким культурам нужно воды

Потребление влаги разными овощами

Дотошные ботаники подсчитали, что ткани растений содержат 75 – 85 % воды. Она участвует в их обменных процессах, и ее запас необходимо регулярно пополнять. Полить страждущие растения – не проблема. Суть в том, что поливать одинаково много или мало все подряд – это не по-хозяйски. Надо знать, чему сколько. В зависимости от особенностей развития корневой системы и интенсивности расходования влаги овощные культуры делят на четыре группы.

Свекла, брюква (это родственница капусты, редьки, репы) очень быстро расходуют свой запас воды, но вместе с тем они способны эффективно добывать ее из почвы. Помидоры, морковь, перец, фасоль, тыква, кукуруза тоже интенсивно поглощают воду, однако запасы влаги они расходуют очень экономно. Огурцы, капуста, редис, редька, репа, баклажаны, салат, шпинат – все они очень плохо поглощают воду, но чрезвычайно быстро ее растрачивают. Лук и чеснок довольствуются небольшим количеством воды: они мало ее потребляют и медленно расходуют.

Режим полива

Растениям не все равно, когда их поливают. Оптимальным считается время рано утром или вечером, за 1,5 – 2 часа до захода солнца. При таком режиме полива уменьшается испарение воды из почвы.

Поливать растения днем, да еще и в солнечную погоду, более чем нежелательно: вода испарится прежде, чем достигнет активной части корневой системы.

Если поливать растения нерегулярно, плоды начнут желтеть или растрескиваться.

На что растения хорошо откликаются, так это на полив теплой водой. Поэтому лучше металлические ли, пластиковые ли емкости с водой устанавливать на солнцепеке, где вода будет подогреваться естественным образом. Если температура воды для полива ниже + 6 – 10 градусов С, корни переохладятся, и растение может заболеть.

Лучше всего корни поглощают воду, температура которой на уровне +20 – 25 градусов С. Весной, когда солнце светит еще недостаточно сильно, чтобы прогреть воду, ее необходимо довести до нужной кондиции искусственно, если есть такая возможность, конечно.

Влажность воздуха

Еще один немаловажный фактор благополучия растений – влажность окружающего воздуха. Помидоры, перец, баклажаны, фасоль лучше чувствуют себя при влажности 60 – 70 %. Оптимальная влажность для белокочанной и цветной капусты, а также для лука-порея, петрушки, укропа, щавеля 70 – 75 %. Огурцам, салату, сельдерею, шпинату требуется влажность 80 – 90 %.

Регулировать влажность для растений, высаженных в открытый грунт, затруднительно. Но в парнике и особенно теплице контролировать этот параметр не только возможно, но и необходимо.