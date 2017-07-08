Какими средствами можно эффективно бороться с колорадским жуком

Вредные особенности жука

Взрослые особи колорадского вредителя зимуют глубоко под землей, как правило, там, где летом они находили корм, развивались. Появившись, насекомые по земле могут пройти за день более одного километра в поисках пропитания. Предпочитают нежные листья молодого картофеля, но свои пожирающие способности демонстрируют на всех пасленовых: помидорах, баклажанах, перцах и других. Выползая из почвы, где зимовал, он может только ползать — сил летать у него пока нет. Вот в этот момент и нужно начинать борьбу с ним, чтобы не позволить взрослым особям набрать сил для размножения. А размножаются они прямо оптовыми партиями. Самка может отложить до пятисот ярких желто-оранжевых яиц небольшими группками по 15 – 25 штук. Из этих яиц вылупляются пухлые оранжевые личинки, которые наносят наибольший ущерб листве картофеля. Личинки за 2 – 3 недели проходят четыре стадии развития и, наконец, уползают под землю для окукливания. За эти 15 – 20 дней им по силам уничтожить весь урожай картофеля.

Еще немного о повадках жуков. У них существует своеобразная ротация. Определенная часть насекомых в течение лета 5 – 7 раз может ненадолго уходить в почву: одни питаются, а другие прячутся от ядов. Поэтому одной или двумя протравами картофель от жука явно не спасти.

Природа, создав такое зловредное насекомое, все-таки облегчила борьбу с ним, наделив его приметной "внешностью": овально-выпуклой формой и контрастной расцветкой – черные полоски сверху желтых надкрыльев.

Ручное уничтожение

Один из лучших способов борьбы с колорадским жуком – ручное уничтожение. Конечно, немного противно, но никто и не говорит, что его нужно брать голыми руками. С ботвы картофеля собирают жука, личинок, кладки яиц и уничтожают. Если делать это каждый день и комбинировать с другими способами борьбы, то можно добиться хорошего результата.

Мульчирование

Мульчирование соломой пространства между рядами картофеля не только подавляет сорняки и сохраняет влагу, но и создает среду обитания для насекомых-хищников, поедающих колорадского жука: жужелицы, богомолов, божьих коровок, некоторых видов пауков.

Растительные средства

Оказывается, жуки на дух не выносят некоторые растения, например, кошачью мяту, пижму, шалфей. Рекомендуется сеять их между рядами или по периметру участка — колорадский жук не поползет на эту территорию. Главное – не дать этим растениям сбросить семена, иначе можно обеспечить огород сорняками.

Аналогичным отпугивающим эффектом обладают бобы и такой незатейливый дачный цветочек, как календула.

Целесообразно использовать и настои инсектицидных растений в качестве добавочного средства. Одно из таких растений – полынь. Надо срезать несколько кустов свежей полыни, измельчить и засыпать в стандартное ведро на треть. Залить кипятком, тщательно перемешать , накрыть крышкой и оставить на несколько дней. Затем настойку процедить и опрыскивать ею надел.

Картофельная приманка

Безопасный для человека и урожая метод. Первый этап – весенний. Когда картофель уже посажен, а до всходов остается неделя, надо нарезать старые клубни дольками или половинками, поместить на сутки в раствор хлорофоса. Потом разбросать приманки по участку. Сделать это лучше, когда пасмурно, или вечером, потому что под лучами солнца дольки быстро подсыхают, перестают привлекать колорадского жука. Вредитель набрасывается на отравленный картофель и погибает. Эту же операцию следует провести осенью, когда полностью собран урожай, ботва высохла, но жук еще не ушел зимовать.

Можно упростить процесс: раскладывать по участку обрезки картофеля и ждать, когда насекомые придут ими полакомиться, собирать жуков и уничтожать.

Зола и мыло

Некоторые огородники уверяют, что березовая древесная зола помогает избавиться от вредителей. Ею опыляют взрослые кусты, но в большом количестве, около 10 кг на сотку. В таком случае, погибают и личинки, и жуки. Можно также обильно посыпать золой почву картофельного надела, тогда вредители, которые прячутся в земле, также будут погибать.

Мыльный раствор готовят следующим образом: на ведро воды измельчить брусок хозяйственного мыла, перемешать до максимального растворения, добавить две литровых банки древесной золы. Раствор настаивать 15 минут. Всего литр раствора размешать в ведре чистой воды и опрыскивать картофель. Говорят, что буквально два опрыскивания с перерывом в неделю могут полностью согнать колорадского жука с картошки.

Химические средства

Если никакие меры не дают желаемого эффекта, а набеги колорадского жука приобретают характер массовой атаки, можно перейти к применению химических средств. Они есть в продаже любого магазина для садоводов. Обязательно надо изучать инструкцию и не забывать про средства собственной защиты.