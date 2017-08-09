Какой-то хейракантиум в Рубцовске: на Алтае появились ядовитые пауки

Жители Рубцовска обеспокоены появлением загадочного желтого паука. Этих членистоногих заметили не только в садоводческих товариществах и пригородах, но даже в самом городе в многоэтажках, пишет Рубцовск.info. Как оказалось, речь идет о ядовитых пауках, называемых желтый хейракантиум или сак.
Представители этого семейства пауков проживают по всему Старому Свету, иногда встречаются на юге Сибири.
Для человека хейракантиумы представляют опасность, так как своими челюстями пауки способны повредить кожу и впрыснуть яд нейропаралитического действия. Укус вызывает бурную защитную реакцию организма, может привести к непредсказуемым последствиям. Место укуса чешется, на ранках появляются волдыри. Может наступить местный некроз мягких тканей, при котором рана не заживает неделями. Сопутствующие симптомы — озноб, головная боль, тошнота. Сила проявления зависит от индивидуальных особенностей организма. Более уязвимы к укусам аллергики. При укусе сака необходимо сразу показаться к врачу.
Сам паук боится человека и старается уйти от него подальше, а напасть может только в целях самозащиты, особенно если потревожить его в гнезде. Саки прыгучи и быстро бегают.
Они приметного желто-оранжевого окраса. Самки крупнее самцов. Отдельные особи в размахе ног достигают 2–2,5 см, само тельце имеет более скромные размеры: 7–15 миллиметров. Вместо привычной паутины хейракантиумы плетут паутинные мешочки.
Есть от этих пауков и ощутимая польза для человека: они охотятся на вредителей и паразитов — моль, тлю, гусениц, клещей.
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