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Какой-то хейракантиум в Рубцовске: на Алтае появились ядовитые пауки

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Сегодня, 20:07.
Жизнь

Жители Рубцовска обеспокоены появлением загадочного желтого паука. Этих членистоногих заметили не только в садоводческих товариществах и пригородах, но даже в самом городе в многоэтажках, пишет Рубцовск.info. Как оказалось, речь идет о ядовитых пауках, называемых желтый хейракантиум или сак.

Паук-хейракантиум.
Паук-хейракантиум. Фото : из открытых источников в интернете.

Представители этого семейства пауков проживают по всему Старому Свету, иногда встречаются на юге Сибири.

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Для человека хейракантиумы представляют опасность, так как своими челюстями пауки способны повредить кожу и впрыснуть яд нейропаралитического действия. Укус вызывает бурную защитную реакцию организма, может привести к непредсказуемым последствиям. Место укуса чешется, на ранках появляются волдыри. Может наступить местный некроз мягких тканей, при котором рана не заживает неделями. Сопутствующие симптомы — озноб, головная боль, тошнота. Сила проявления зависит от индивидуальных особенностей организма. Более уязвимы к укусам аллергики. При укусе сака необходимо сразу показаться к врачу.

Сам паук боится человека и старается уйти от него подальше, а напасть может только в целях самозащиты, особенно если потревожить его в гнезде. Саки прыгучи и быстро бегают.

Они приметного желто-оранжевого окраса. Самки крупнее самцов. Отдельные особи в размахе ног достигают 2–2,5 см, само тельце имеет более скромные размеры: 7–15 миллиметров. Вместо привычной паутины хейракантиумы плетут паутинные мешочки.

Есть от этих пауков и ощутимая польза для человека: они охотятся на вредителей и паразитов — моль, тлю, гусениц, клещей.

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