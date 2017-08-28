Почему картошку лучше копать теплым осенним днем, чем прохладным осенним утром

До уборки

Чтобы точно определить срок уборки, надо знать, какого сорта картофель посажен на участке, и вспомнить, когда его сажали (а если не вспомнили, то впредь надо записывать). Потому что по скорости созревания и срокам вегетации картофель можно разделить на несколько категорий. Если известны сорт, день посадки и срок созревания, то все остальное просто.

Раннеспелые сорта готовы к уборе через 50 – 65 дней.

Вегетация среднераннего картофеля составляет от 65 до 80 суток.

Среднеспелые сорта дают качественный урожай через 80–95 дней.

Среднепоздний картофель до созревания находится в почве от 95 до 110 дней.

У позднеспелых сортов до уборки картофеля проходит не меньше 110 дней.

Картофель лучше всего копать в сухую погоду. Оптимальные температурные условия для уборки картофеля находятся в диапазоне от 10 до 17 градусов. Поскольку и разовое похолодание, не говоря об устойчивых заморозках, способно нанести вред клубням. По этой причине не стоит копать картофель ранним осенним утром, когда воздух становится заметно прохладнее грунта.

Если надвигается дождливая пора (будем надеяться, что от нас она отодвинулась и обратно не вернется), лучше не затягивать с уборкой. Поскольку избыточная влага в конце вегетационного периода может спровоцировать заболевания картофеля, появление гнили на поврежденных участках и негативно повлиять на сроки хранения.

Перед тем, как начать копать картофель, можно срезать ботву, оставляя над землей 10 – 15 см, чтобы было за что ухватиться. Сделать это лучше за пару недель до уборки. Что это дает?

Во-первых, без ботвы питательные вещества будут поступать в клубни, тем самым кожура картофеля быстрее созреет и увеличится лежкость клубней.

Во-вторых, болезни с ботвы не смогут проникнуть на клубни, что тоже увеличивает сохранность картофеля.

Уборка

Копать, советуют знатоки, проще всего вилами, чтобы не повредить клубни. Но это уж кому чем удобнее, а повредить при неосторожном движении можно и вилами. Вилы или лопату втыкать в землю примерно на расстоянии 15 – 20 см от основания куста и аккуратно переворачивать землю. Затем с краев ямки поворошить землю, чтобы не остались клубни.

Картофель разложить в один слой, чтобы просох, проветрился на свежем воздухе. Вечером отряхнуть с картошки присохшую землю, сложить в мешки и отправить картофель на хранение.

Если есть возможность, то оставить в мешках в темном месте для созревания на 1 – 2 недели. За это время кожура на картофеле станет более плотной. Болезни, если они есть, успеют проявить себя. Через две недели картофель можно рассортировать и смело закладывать на хранение.

После уборки

После того, как выкопан картофель, обязательно нужно очистить участок от ботвы и сорняков. Это убережет землю от распространения накопленных ботвой болезней и тем самым защитит урожай следующего года, заодно и уменьшит количество сорняков.

Когда освободится картофельный участок, можно посадить здесь зеленые сидераты или озимую рожь – для оздоровления почвы и для того, чтобы не росли сорняки. Весной нужно будет перекопать землю вместе с этой зеленой массой и корнями. Примерно через неделю после перекопки можно будет сажать картофель. Такая процедура дает почве много азота, поэтому отпадет необходимость дополнительно вносить в грунт минеральные азотные удобрения.