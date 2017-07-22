Когда убирать на участке чеснок и как подготовить его к хранению

Погода сбивает с толку. Прежние ориентиры зрелости культур и соответственно начала их уборки сбились. О готовности чеснока можно ориентироваться по продолжительности вегетационного периода: обычно озимый чеснок созревает через 100-10 дней после появления всходов. Но, в зависимости от сорта, и тут возможны варианты. Для различных сортов чеснока и время сбора урожая различное. Жара способна ускорить созревание, как нынешним летом, к примеру.

Считается, что признаком созревания служит пожелтение его листьев примерно на четверть длины от верхушки, их высыхание и полегание. Но это ненадежный ориентир: листья могут желтеть от засухи, от недостатка питания, от болезней или повреждения корневой системы, от некомфортных условий (слишком плотная или переувлажненная почва, повышенная кислотность почвы и так далее).

Нет смысла тянуть с уборкой чеснока, дожидаясь полного отмирания ботвы. Чеснок лучше убрать чуть раньше, чем передержать на грядке. Перезрелые головки рассыпаются, разваливаются на отдельные зубки — хранению они уже не подлежат, только в переработку. С другой стороны, если сильно поспешить, незрелый чеснок очень быстро увянет — молодые головки можно убирать выборочно, для заготовок на зиму, но не для хранения. В этом случае головки будут распадаться, а потом еще и плохо храниться. Собирая урожай, нужно стараться как можно меньше повреждать корни.



Желательно выкапывать чеснок только в сухую погоду. Извлеченный из влажной почвы, он не будет храниться и быстро сгниет. Не пренебрегайте прогнозом погоды: если обещают сильные и продолжительные дожди, надо постараться выкопать чеснок до того, как они начнутся. Если не получилось, выкапывайте, как придется, но увеличьте период просушки.

Чтобы сохранить чеснок на зиму, выкопанные луковицы подвешивают или раскладывают для просушки на 7 – 8 дней в сухом затененном месте. Только после этого корни обрезают с полностью сухих луковиц, оставляют 2 – 3 см ботвы выше шейки, и в таком виде закладывают на хранение. Чеснок хранить при постоянной низкой температуре -3…+4 градуса.



Можно ориентироваться на цветоносы. Мелкие зубчики, пока они не созрели, "упакованы" в чехольчики — как только эта оболочка лопается, пора убирать чеснок. Но нынешним летом и этот ориентир подвел: головки к концу июля уже вызрели — их внешние оболочки подсохли, — а у зубчиков вот только начинают раскрываться оболочки… Так что, волей-неволей приходится все известные правила проверять и уточнять — и это, наверное, самый главный секрет урожая. Не надо слепо выполнять какие-то предписания — любые рекомендации важно применить с учетом собственных знаний, опыта и погодных условий.