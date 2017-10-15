Ламинат будет служить долго, если правильно подобрать для него подложку

Зачем нужна подложка под ламинат

Если напольное покрытие положить непосредственно на основу – деревянный или бетонный пол, ламинат со временем деформируется из-за постоянного трения. Подложка принимает на себя основную часть нагрузок и снижает интенсивность трения между черновым полом квартиры и декоративной поверхностью.

Подложка обеспечивает дополнительную звукоизоляцию, не позволяет влаге воздействовать на декоративную поверхность, а также способствует снижению потерь тепла через пол.

Еще одна, не менее важная функция – возможность частично или полностью сгладить неровности черновой основы (но именно неровности, а не значительные разрушения). Это позволяет снизить расходы на восстановление пола.

Толщина подложки – это важно. Толщина подложки не должна превышать 4 мм, отлично, если это будет 2 – 3 мм. Дело в том, что пол постоянно испытывает нагрузки разного характера и различной интенсивности. Например, если на декоративное покрытие пола со значительным защитным слоем воздействовать точечно, велик риск, что ламинированное покрытие деформируется. Поэтому подложки под ламинат рекомендуется подбирать, опираясь на данное свойство.

Разновидности подложек

Производители предлагают разнообразные варианты: из пробки, полимеров (полистирол, пенополистирол и др.), фольгированный вариант и даже из хвои. Кроме того, встречаются и комбинированные виды подложек.

Пробка. Пробковые подложки изготовляют из прессованной крошки коры дуба. Главный плюс – экологичность. Использовать такое покрытие можно даже в детской комнате без опаски нанести вред неокрепшему организму. Другие преимущества: почти не прессуется при нагрузках, долговечна, повышает звуко- и теплоизолирующие качества ламината, лучше остальных покрытий скрывает неровности чернового основания.

Недостатки: боится влаги, не рекомендуется при монтаже теплого пола, высокая стоимость.

Изделия на основе пробки могут быть полностью натуральными, либо сочетаться с резиной или даже с битумом.

Итак, пробковые подложки не подойдут для ванных, кухонь, любых помещений с повышенной влажностью и последующей укладкой теплых полов. Экономически нецелесообразно использовать пробку в сочетании с дешевым ламинатом.

Вспененный полипропилен. Это износостойкий материал, который можно использовать даже на не слишком ровной поверхности пола со значительными перепадами уровней. При этом регулярное трение не скажется на качестве подложки под ламинат. Но звукоизоляционные качества материала невысокие. И все же для квартиры это прекрасный вариант, вполне подойдет для бетонного основания.

Пенополистирол. Подложки из пенополистирола обычно состоят из двух слоев: пенополистирола и фольги. Также существуют экструдированные подложки из одного слоя (процесс экструдирования позволяет получить материал с равномерной структурой). Для такой подложки характерна повышенная прочность, а значит, она выдержит немалые нагрузки на пол. Другие плюсы: отличная звуко- и теплоизоляция, простота укладки, скрывает незначительные дефекты основания, вполне доступная цена.

Однако пенополистирол имеет серьезный недостаток – подверженность возгоранию и выделение вредных веществ в процессе горения. Кроме того, срок эксплуатации пенополистирола сравнительно недолог, шесть – семь лет, особенно там, где на пол оказывают повышенные нагрузки.

Подложка из хвои. Этот экологичный, "дышащий" материал производят из целлюлозы в форме листов. Хвойную подложку можно класть на черновую основу с перепадом в уровнях не более 2 мм на каждые 2 квадратных метра. Главный минус хвойной подложки в том, что ее высота колеблется от 4 до 7 мм, что превышает максимально допустимую толщину защитной прослойки.

Фольгированная защита. Подложка такого вида встречается в двух исполнениях: фольгированная с одной и с двух сторон. Качество защиты во втором случае будет выше, но оба варианта обеспечивают эффект "термоса". С этой целью рекомендуется для крепления полос использовать скотч с фольгой. Такая прослойка дает звуко- и теплоизоляцию.

Полиэтиленовая пленка. Если сравнить данный вариант и пенополистирол/экструдированный полистирол, то срок его службы намного короче – не более трех лет. Достаточная толщина подложки под ламинат в этом случае составляет 0,2 мм. Но если экструдированный полистирол/пенополистирол, пробку укладывают встык, то подложку из полиэтилена обязательно настилают внахлест.

Интегрированная подложка. Это означает, что защитный материал уже предусмотрен в покрытии: подложка представляет собой слой приклеенного к ламинату каучука. Такой вариант значительно экономит время при укладке.