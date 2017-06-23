Как лесную землянику можно переселить на дачный участок и получать хороший урожай

Посадка

Набрать растений лучше не на одной полянке, а в разных местах леса, тогда они благотворно станут опылять друг друга.

Наиболее пригодная почва для посадки и ухода за лесной земляникой — суглинистая или супесчаная черноземная, умеренно влажная, так как на сырой почве земляника вымерзает зимой. Полезно также посадить между рядами малины или смородины. Не рекомендуется разведение земляники на возвышенных и открытых местах, так как с них зимой ветер сдувает снег. Оставшиеся без снежного покрывала растения подмерзают (или полностью вымерзают), а летом они страдают от недостатка влаги. Поэтому развиваются плохо, ягоды образуют мелкие. Можно посадить кустики по краю приствольного круга плодовых деревьев или ягодных кустарников. Корни у земляники расположены неглубоко, и отнимать питательные вещества у высокорослых соседей она не будет. Идеальный участок для земляничной грядки – ровный, защищенный от ветров.

Лучшим временем для посадки земляники считают период от конца июля до половины августа, ягода вполне успеет прижиться. Если сажать весной, то предпочтительно в мае. Лесную рассаду высаживают на расстоянии 30 см друг от друга в очищенную от сорняков и удобренную компостом почву. Посадку проводят в прохладное время суток или в пасмурную, дождливую погоду.

Уход

На следующий год после посадки в почву необходимо добавить золу, а во время созревания плодов обязательно поливать землянику теплой водой и своевременно пропалывать.

Уход традиционный: полив простой и удобрительной, разрыхление почвы между рядами, а заодно и уничтожение сорняков, удаление излишних усов и сохранение ягод в чистоте. Ко времени их созревания настилают между рядами тонкий слой соломы или другого мульчирующего материала. Чтобы получить крупные ягоды, землянику поливают после цветения, каждого сбора ягод, окончания плодоношения и в середине сентября, когда закладываются цветковые почки.

Весной удаляют сухие листья и усы, срезая их ножом. Если садовые сорта защищают пленкой от весенних колебаний температуры, то лесная ягода в этом не нуждается

Враги земляники — личинки майского жука (особенно на песчаной почве), мыши, повреждающие корневища. Если ягода растет в довольно тенистом месте, то появятся и слизняки, портящие ягоды. Ловушками для слизняков могут служить положенные между рядами дощечки или капустные листы, под ними слизняки прячутся днем.

Подкормки

Для получения высокого урожая лесной земляники нужно регулярно проводить подкормки. Первая в конце апреля – начале мая представляет собой питательный раствор: 0,5 л коровяка, разведенного 1:6, заливают 10 л воды, добавляют 60 г суперфосфата и 2 ст. ложки древесной золы.

Вторую подкормку проводят перед цветением. В 10 л воды растворяют З ст. ложки древесной золы и 2 ст. ложки суперфосфата.

Третий раз землянику подкармливают после сбора урожая. Почву поливают и на каждый погонный метр вносят, равномерно рассеивая, 10 г аммиачной селитры или 20 г сернокислого аммония. Можно заменить минеральные удобрения навозной жижей, разведенной 1:6, расход 3 – 5 л на 1 кв.м.

Для четвертой подкормки в конце августа – начале сентября используют минеральные удобрения: 50 г суперфосфата и 25 г калийной соли на погонный метр.

Размножение

Земляника размножается преимущественно усами. В период образования усов для лучшего укоренения розеток почву мульчируют слоем торфа. Розетки пришпиливают или присыпают землей. После этого растения обильно поливают. Так, от одного материнского растения, пересаженного из леса на грядку, можно получить до 20 розеток.