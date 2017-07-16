Как приготовить голубцы в духовке

Голубцы с мясным фаршем, с томатным соусом, запеченные в духовке

Ингредиенты: 1 кочан капусты; начинка для голубцов: 0,5 стакана риса, 500 г мясного фарша,1 луковица, соль, черный молотый перец; соус для голубцов: 0,5 л томатного соуса, 1 луковица, 1 морковь, 3 зубчика чеснока, специи, растительное масло, сметана.

Шаг 1. Отделить листья от кочана. Чтобы листья лучше отделялись, сделать ножом надсечки вокруг кочерыжки. Положить кочан в микроволновую печь, кочерыжкой кверху и включить на полную мощность на 6 – 8 минут (6 для кочана весом 700 г). Все микроволновки имеют разную мощность, в случае использования этого способа в первый раз, нужно проверить капусту минут через 6 нагрева. Если листья стали мягкими и легко отходят от кочерыжки, не разламываясь, капусту можно вынимать. В микроволновке капуста "варится" за счет нагревания жидкости, которая в ней содержится.

Отделить от кочана все крупные листья (внутренние можно оставить на суп или для тушения), сложить стопкой на тарелку и поставьте их еще раз в микроволновку на 3 – 4 минуты. После этого листья готовы.

Шаг 2. Начинку для голубцов начинаем готовить с того, что варим рис до полуготовности в подсоленной воде.

Шаг 3. Пока рис варится, можно сделать фарш. Фарш для голубцов может быть свиной, говяжий или смешанный, это дело вкуса.

Шаг 4. Мелко порезанный лук тушить на слабом огне, пока тот не станет мягким и прозрачным.

Шаг 5. Полуготовый рис откинуть на дуршлаг, промывать не нужно.

Шаг 6. В фарш добавить лук и рис. Все перемешать, солить и перчить по вкусу. Сформировать голубцы. Противень смазать растительным маслом, выложить голубцы.

Шаг 7. Приготовить соус для голубцов. На чистой сковородке в небольшом количестве растительного масла обжарить мелко порезанный лук. Когда лук слегка подрумянится, добавить натертую на крупной терке морковку. Тушить на слабом огне до готовности. Влить томатный соус. Если нет домашнего томатного соуса, его можно заменить протертыми свежими томатами (1 кг) или взять две столовые ложки томатной пасты и развести в горячей воде. Тушить все вместе пару минут, добавить давленый чеснок, специи, соль и сахар по вкусу. Чтобы смягчить вкус, добавить в соус две – три ложки сметаны.

Шаг 8. Голубцы залить соусом, накрыть фольгой и поставить в хорошо разогретую духовку. Голубцы запекать 30 минут при температуре 180 – 200 градусов. За 5 – 10 минут до готовности снять фольгу, чтобы голубцы подрумянились. Вкусные и ароматные голубцы, подавать к столу с соусом и сметаной.