Рецепты вкусных блюд с сыром

Стейки под томатно-сырной корочкой

На 4 порции: 500 г помидоров, 2 зубчика чеснока, 60 мл оливкового масла, 4 стейка из филе (по 160 г), по 2 ст. ложки сметаны высокой жирности и томатного соуса, 50 г тертого сыра, маринованный зеленый перец, соль, черный перец, сахар.

Помидоры надрезать, обварить кипятком, очистить от кожицы, удалить семена, а мякоть нарезать кусочками. Чеснок мелко порубить. Разогреть 1 ст. ложку растительного масла и потушить в нем помидоры с чесноком. Посолить, поперчить, приправить сахаром и уварить до густоты.

Стейки жарить по 3 минуты с каждой стороны в оставшемся растительном масле. Приправить специями, завернуть в фольгу и на время оставить. Томатный соус соединить со сметаной и приправить специями. Стейки достать из фольги, положить в огнеупорную форму, намазать томатно-сметанным соусом, посыпать сыром. Нагреть духовку до 250 градусов. Запекать стейки в духовке до образования хрустящей корочки. Перец порезать кубиками и посыпать им стейки перед подачей на стол.

Куриные окорочка в сырной панировке

На 4 порции: 4 куриных окорочка, 200 г панировочных сухарей, 6 ст. л. тертого сыра, 3 ст. л. муки, 2 яйца, 200 г острого соуса, 3 ст. л. кунжута, 2 ст. л. растительного масла, соль, перец.

Перемешать панировочные сухари с тертым сыром и кунжутом. Муку посолить и поперчить. В глубокой тарелке взбить яйца. Окорочка обвалять сначала в муке, затем во взбитых яйцах и в панировочной смеси. Подготовленное мясо убрать в холодильник на 30 минут.

Решетку гриля смазать маслом и жарить окорочка в течение 30 – 40 минут, время от времени их переворачивая. Острый соус вылить в небольшую емкость, украсить пожеланию петрушкой и дольками лимона и подать к горячему мясу.

Греческая запеканка из баклажанов и сыра фета

На 4 порции: 400 г баклажанов, 750 г картофеля, 4 луковицы, 400 г цуккини, 200 г сыра фета, 180 мл растительного масла, 40 г муки, 40 г сливочного масла, 4 яйца, 50 мл белого вина, 200 мл молока, 2 ч. л. сушеного тимьяна, 200 г помидоров, перец, соль.

Баклажаны нарезать кружками, посыпать солью и оставить на 20 мин. Картофель отварить, порезать ломтиками, цуккини и помидоры – кружками. Нарезать кубиками сыр фета (это традиционный греческий сыр из овечьего молока с добавлением козьего). Лук порубить. Баклажаны обжарить в 120 мл растительного масла. На оставшемся масле поджарить цуккини и лук.

Муку пассеровать в сливочном масле, развести молоком, вином, добавить тимьян, соль, перец, варить 3 мин. Остудить и добавить яйца. Нагреть духовку до 225 градусов. Уложить в форму слоями картофель, овощи, залить соусом, верхний слой – сыр. Запекать 30 мин.