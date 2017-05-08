Рецепты вкусных блюд с сыром

Использование сыра исключительно для бутербродов – правильное, но скучное дело. Гораздо интереснее включать такой ингредиент в рецептуру мясных и овощных блюд. В салатах сыр выступает как один из слоев. В натертом виде служит финальной посыпкой и украшением. Сыр плавится, почти не изменяя вкусовых свойств, поэтому его часто применяют для приготовления горячих блюд.
Стейки под томатно-сырной корочкой
На 4 порции: 500 г помидоров, 2 зубчика чеснока, 60 мл оливкового масла, 4 стейка из филе (по 160 г), по 2 ст. ложки сметаны высокой жирности и томатного соуса, 50 г тертого сыра, маринованный зеленый перец, соль, черный перец, сахар.
Помидоры надрезать, обварить кипятком, очистить от кожицы, удалить семена, а мякоть нарезать кусочками. Чеснок мелко порубить. Разогреть 1 ст. ложку растительного масла и потушить в нем помидоры с чесноком. Посолить, поперчить, приправить сахаром и уварить до густоты.
Стейки жарить по 3 минуты с каждой стороны в оставшемся растительном масле. Приправить специями, завернуть в фольгу и на время оставить. Томатный соус соединить со сметаной и приправить специями. Стейки достать из фольги, положить в огнеупорную форму, намазать томатно-сметанным соусом, посыпать сыром. Нагреть духовку до 250 градусов. Запекать стейки в духовке до образования хрустящей корочки. Перец порезать кубиками и посыпать им стейки перед подачей на стол.
Куриные окорочка в сырной панировке
На 4 порции: 4 куриных окорочка, 200 г панировочных сухарей, 6 ст. л. тертого сыра, 3 ст. л. муки, 2 яйца, 200 г острого соуса, 3 ст. л. кунжута, 2 ст. л. растительного масла, соль, перец.
Перемешать панировочные сухари с тертым сыром и кунжутом. Муку посолить и поперчить. В глубокой тарелке взбить яйца. Окорочка обвалять сначала в муке, затем во взбитых яйцах и в панировочной смеси. Подготовленное мясо убрать в холодильник на 30 минут.
Решетку гриля смазать маслом и жарить окорочка в течение 30 – 40 минут, время от времени их переворачивая. Острый соус вылить в небольшую емкость, украсить пожеланию петрушкой и дольками лимона и подать к горячему мясу.
Греческая запеканка из баклажанов и сыра фета
На 4 порции: 400 г баклажанов, 750 г картофеля, 4 луковицы, 400 г цуккини, 200 г сыра фета, 180 мл растительного масла, 40 г муки, 40 г сливочного масла, 4 яйца, 50 мл белого вина, 200 мл молока, 2 ч. л. сушеного тимьяна, 200 г помидоров, перец, соль.
Баклажаны нарезать кружками, посыпать солью и оставить на 20 мин. Картофель отварить, порезать ломтиками, цуккини и помидоры – кружками. Нарезать кубиками сыр фета (это традиционный греческий сыр из овечьего молока с добавлением козьего). Лук порубить. Баклажаны обжарить в 120 мл растительного масла. На оставшемся масле поджарить цуккини и лук.
Муку пассеровать в сливочном масле, развести молоком, вином, добавить тимьян, соль, перец, варить 3 мин. Остудить и добавить яйца. Нагреть духовку до 225 градусов. Уложить в форму слоями картофель, овощи, залить соусом, верхний слой – сыр. Запекать 30 мин.
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