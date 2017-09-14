Моющиеся обои могут легко заменить керамическую плитку на кухне

Свойства моющихся обоев

Востребованность моющихся обоев для кухни объясняется их привлекательными свойствами:

Практичность. Загрязнения достаточно легко отмыть и вернуть обоям первоначальный вид.

Надежность. Моющиеся обои устойчивы не только к воздействию влаги и воды, но и к механическому воздействию.

Долговечность. При грамотном уходе и щадящей эксплуатации могут прослужить не один десяток лет.

Широкий ассортимент и доступная цена.

Между тем многие потенциальные покупатели обоев не очень хорошо представляют, чем различаются водостойкие и моющиеся обои. А это надо понимать, чтобы правильно отмывать грязь от обоев на кухне.

Водостойкие просто устойчивы к воздействию влаги, и мыть их нельзя, желательно протирать губкой только свежие пятна.

Моющиеся легко переносят влажную уборку с использованием специальных средств. Один совет: прежде чем использовать какое-либо моющее средство на всей поверхности стен, надо протестировать его на небольшом участке.

Виниловые моющиеся обои

Самым универсальным из всех видов моющихся обоев по достоинству считаются виниловые обои, которые имеют бумажный или основанный на ткани нижний слой. А верхний слой изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ). Виниловые обои обладают повышенной прочностью и влагостойкостью, не теряют первозданного внешнего вида от частого мытья. На виниловых обоях краски не выцветают под воздействием солнечного света до двух десятков лет. Существует несколько видов виниловых обоев: "вспененный" винил – объемный и под покраску; плоский; плотный ("рельефный") винил.

Вспененные виниловые обои

Верхний виниловый слой этого вида моющихся обоев, в результате термической обработки, имеет четко выраженную объемную фактуру, может содержать различные цветовые вкрапления. Визуально вспененные обои кажутся тяжелыми, но это ощущение обманчиво. Специалисты не рекомендуют использовать для кухни обои со слишком сложным объемным рисунком, поскольку кухонной грязи свойственно скапливаться в тех переплетениях, из которых ее трудно удалить.

Одна из разновидностей вспененного винила – моющиеся обои на флизелиновой основе. Эта технология основана на замене бумажной основы на нетканый материал – флизелин, смесь целлюлозы и минерального волокна. Моющиеся обои на флизелиновой основе не растягиваются при наклейке, увеличивают звукоизоляцию помещения, изготовлены из материала, допускающего многократную, до 15 раз покраску. Для окрашивания структурных моющихся обоев на флизелиновой основе рекомендуется использовать акриловые, латексные или водоэмульсионные краски.

Плоские виниловые обои

Плоские виниловые обои - это вид моющихся обоев, который получают горячим сглаживанием "вспененного" покрытия. При этом плоские виниловые обои могут имитировать различные фактуры: штукатурку, камень, текстиль. Плоские виниловые обои имеют повышенную прочность, устойчивость к чистке. Моют такие обои моющими средствами на щелочной или спиртовой основе мягкой щеткой.

Плотный винил

Плотные виниловые обои – самые толстые, рельеф которых выполнен способом горячего теснения. Этот вид моющихся обоев обладает повышенной влагостойкостью и прочностью покрытия, поэтому идеально подходит для оклейки стен кухонь и ванных комнат.

Наклеивание и уход

Чтобы обои прослужили долго, достаточно соблюсти рекомендации специалистов относительно наклеивания и последующего ухода за обоями.

Один из важнейших этапов наклеивания моющихся обоев – подготовка поверхности стены, устранение неровностей для максимального сцепления полотен со стеной. Такие обои можно клеить на любые подготовленные поверхности: бетон, гипсокартон, штукатурку и прочие основы. При наклеивании особое внимание следует уделять швам – именно они в условиях кухни оказываются слабым звеном моющихся обоев.

Моющиеся обои следует наклеивать только качественным и надежным составом, подходящим для тяжелых материалов.

Плотные и толстые обои (виниловые или флизелиновые) рекомендуется клеить не внахлест, а встык – такой способ позволит получить максимально ровное полотно. А тонкие обои можно клеить и внахлест.

Другие виды моющихся обоев

Бумажные обои для кухни используются не столь часто, поскольку их нельзя считать достаточно надежным материалом. Иногда применяются многослойные моющиеся обои из бумаги под покраску, но для таких обоев крайне важно правильно подобрать краску, которая сможет выдерживать влажную уборку.

Стекловолокнистые обои также требуют обязательной покраски после наклеивания на стену. Из нитей, вытянутых по особой технологии из стекла, формируется прочное и экологичное полотно. Из-за высокой плотности такие обои не просто не боятся влажной уборки, но легко переносят даже агрессивную чистку щетками. Единственная сложность, возникающая в процессе работы с такими обоями, это достаточно проблематичное наклеивание на стены: высокая плотность обоев не позволяет их сгибать и легко наклеивать на углы, кроме того, есть необходимость в специальном клее.

Для кухни можно использовать также металлизированные обои или пробковые обои с восковым покрытием. Оба эти вида достаточно прочны и с легкостью выдерживают как щадящий уход, так и интенсивное мытье.