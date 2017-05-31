Как бороться с летающими вредителями в саду

Что такое феромоны

Общеизвестен факт, что у таких мелких и порой плохо различимых невооруженным глазом существ, как насекомые, система общения между собой настроена гораздо тоньше, чем у человека. Этому можно не только удивляться, но и при необходимости использовать в своих целях. В частности, для борьбы с вредителями, коих на сады и огороды налетает великое множество. Поэтому без преувеличения существенным прорывом в изучении коммуникации членистоногих надо назвать открытие феромонов. Эти химические вещества индивидуальны для каждого вида, благодаря им насекомые отличают особей своего вида и пола от других. Самки выделяют феромон и этим привлекают самцов, которые тучами летят на запах. Компоненты и набор веществ научились синтезировать и направлять их действие на борьбу с вредителями.

Устройство феромонных ловушек

Для ловушки используется характерный для самок какого-нибудь вида вредителей запах, который заключен в капсулы. Ловушка самой простой конструкции состоит из двух частей – пропитанной синтезированным половым феромоном капсулы и емкости с клейким дном. Самцы летят на запах, попадают в ловушку и прилипают к клейкой жидкости.

Феромонные ловушки имеют неоспоримые преимущества перед пестицидами и другой "химией", потому что они не ядовиты и абсолютно безопасны для человека. Дело даже не в том, что капсулы заряжены феромонами в количестве всего 1 – 3 мг. Главное, что феромоны – летучие вещества, которые разрушаются под воздействием солнечного света, влаги и температуры, они не накапливаются в воздухе и почве, не загрязняют их.

Еще один вид ловушки работает как приманка-испаритель. Это резиновая трубка, разрезанная вдоль и свернутая в кольцо. Внутрь закладывают феромонную приманку и вешают кольцо на ветку. Расчет простой: самцы летят на знакомый запах, самки остаются без внимания, и естественный цикл оплодотворения нарушается. Такие приманки часто развешивают на некотором расстоянии от участка, чтобы отвадить насекомых.

Так что феромонные ловушки эффективны и на ближних, и на дальних подступах.

Характерная особенность: в ловушку не попадают полезные и безвредные насекомые.

Для чего нужна феромонная ловушка

На садовых и коттеджных участках феромонные ловушки используют для отлова и уничтожения моли, плодожорки, стеклянницы, совки, листовертки и других вредителей.

Очень важная функция феромонной ловушки заключается в том, что она служит индикатором, позволяющим определить начало сезона размножения вредителей. То есть предоставляет исключительно нужную садоводам информацию. Ведь каждый год из-за особенностей климата и других факторов этот период приходится на разное время. Если же в западне обнаружены первые насекомые и бабочки, значит, пришло время активной защиты. Это позволит скорректировать ее способы и определить объемы нашествия, которому могут подвергнуться посадки.

Как правильно использовать ловушки

Феромонные ловушки разработаны для десятков, если не сотен вредителей. Однако конструкция и принцип работы почти всех ловушек почти идентичны. Поэтому советы по их установке и размещению универсальны. Вот основные из них: