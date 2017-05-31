Как бороться с летающими вредителями в саду

"Ловись, мотылек, большой и маленький", – наверное, так говорит садовод, повесив на дерево феромонную ловушку. Эти устройства предназначены для борьбы с вредителями плодово-ягодных, овощных, древесно-лиственных культур при помощи определенных запахов, характерных только для насекомых данного вида. Ловушки просты в обращении, экологичны и часто с успехом заменяют многие химические препараты от насекомых.
Что такое феромоны
Общеизвестен факт, что у таких мелких и порой плохо различимых невооруженным глазом существ, как насекомые, система общения между собой настроена гораздо тоньше, чем у человека. Этому можно не только удивляться, но и при необходимости использовать в своих целях. В частности, для борьбы с вредителями, коих на сады и огороды налетает великое множество. Поэтому без преувеличения существенным прорывом в изучении коммуникации членистоногих надо назвать открытие феромонов. Эти химические вещества индивидуальны для каждого вида, благодаря им насекомые отличают особей своего вида и пола от других. Самки выделяют феромон и этим привлекают самцов, которые тучами летят на запах. Компоненты и набор веществ научились синтезировать и направлять их действие на борьбу с вредителями.
Устройство феромонных ловушек
Для ловушки используется характерный для самок какого-нибудь вида вредителей запах, который заключен в капсулы. Ловушка самой простой конструкции состоит из двух частей – пропитанной синтезированным половым феромоном капсулы и емкости с клейким дном. Самцы летят на запах, попадают в ловушку и прилипают к клейкой жидкости.
Феромонные ловушки имеют неоспоримые преимущества перед пестицидами и другой "химией", потому что они не ядовиты и абсолютно безопасны для человека. Дело даже не в том, что капсулы заряжены феромонами в количестве всего 1 – 3 мг. Главное, что феромоны – летучие вещества, которые разрушаются под воздействием солнечного света, влаги и температуры, они не накапливаются в воздухе и почве, не загрязняют их.
Еще один вид ловушки работает как приманка-испаритель. Это резиновая трубка, разрезанная вдоль и свернутая в кольцо. Внутрь закладывают феромонную приманку и вешают кольцо на ветку. Расчет простой: самцы летят на знакомый запах, самки остаются без внимания, и естественный цикл оплодотворения нарушается. Такие приманки часто развешивают на некотором расстоянии от участка, чтобы отвадить насекомых.
Так что феромонные ловушки эффективны и на ближних, и на дальних подступах.
Характерная особенность: в ловушку не попадают полезные и безвредные насекомые.
Для чего нужна феромонная ловушка
На садовых и коттеджных участках феромонные ловушки используют для отлова и уничтожения моли, плодожорки, стеклянницы, совки, листовертки и других вредителей.
Очень важная функция феромонной ловушки заключается в том, что она служит индикатором, позволяющим определить начало сезона размножения вредителей. То есть предоставляет исключительно нужную садоводам информацию. Ведь каждый год из-за особенностей климата и других факторов этот период приходится на разное время. Если же в западне обнаружены первые насекомые и бабочки, значит, пришло время активной защиты. Это позволит скорректировать ее способы и определить объемы нашествия, которому могут подвергнуться посадки.
Как правильно использовать ловушки
Феромонные ловушки разработаны для десятков, если не сотен вредителей. Однако конструкция и принцип работы почти всех ловушек почти идентичны. Поэтому советы по их установке и размещению универсальны. Вот основные из них:
- заправлять ловушку капсулой на улице или в проветриваемом помещении непосредственно перед размещением на дереве. После работы с ловушкой тщательно мыть руки с мылом;
- ловушки прятать на северной или западной стороне кроны (чтобы на них попадало немного солнечного цвета) на высоте человеческого роста. Располагать их торцами к направлению господствующих ветров, так в них попадет гораздо больше насекомых. Такое расположение позволит наблюдать за их летом, численностью, сменой поколений и т.д.;
- феромонной капсулы хватает на 1 – 1,5 месяца. Таким образом, на сезон нужно примерно 2 – 3 капсулы для яблони, груши, сливы;
- клеевые панели, если они съемные, менять по мере их наполнения вредителями;
- хранить феромонные ловушки и капсулы к ним нужно отдельно от красок, химических препаратов и средств защиты, а также других веществ, обладающих сильным и едким запахом.
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