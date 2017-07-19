Очумелые садоводы выращивают странного вида плоды

Часто российские мужчины недоумевают, зачем их жены вырезают из огурцов или свеклы какие-то странные фигуры в салат. Всё равно, мол, это в животе перемешается. Но что бы они сказали на то, как заморачиваются садоводы на востоке, чтобы вырастить грушу с лицом человека человечка или огурец в виде "валентинки". А помогают этим умельцам специально изготовленные пластиковые формочки.
Удивительные модификации овощей и фруктов. Фото : опубликовано на rjjaca.ru.
Удивительные модификации овощей и фруктов. Фото : опубликовано на rjjaca.ru.
Удивительные модификации овощей и фруктов. Фото : опубликовано на rjjaca.ru.
Удивительные модификации овощей и фруктов. Фото : опубликовано на rjjaca.ru.
Удивительные модификации овощей и фруктов. Фото : опубликовано на rjjaca.ru.
Удивительные модификации овощей и фруктов. Фото : опубликовано на rjjaca.ru.
Удивительные модификации овощей и фруктов. Фото : опубликовано на rjjaca.ru.
Удивительные модификации овощей и фруктов. Фото : опубликовано на rjjaca.ru.
Удивительные модификации овощей и фруктов. Фото : опубликовано на rjjaca.ru.
Удивительные модификации овощей и фруктов. Фото : опубликовано на rjjaca.ru.
Удивительные модификации овощей и фруктов. Фото : опубликовано на rjjaca.ru.
Удивительные модификации овощей и фруктов. Фото : опубликовано на rjjaca.ru.
Удивительные модификации овощей и фруктов. Фото : опубликовано на rjjaca.ru.
Удивительные модификации овощей и фруктов. Фото : опубликовано на rjjaca.ru.
Удивительные модификации овощей и фруктов. Фото : опубликовано на rjjaca.ru.
Удивительные модификации овощей и фруктов. Фото : опубликовано на rjjaca.ru.
Удивительные модификации овощей и фруктов. Фото : опубликовано на rjjaca.ru.
Удивительные модификации овощей и фруктов. Фото : опубликовано на rjjaca.ru.
Удивительные модификации овощей и фруктов. Фото : опубликовано на rjjaca.ru.
Удивительные модификации овощей и фруктов. Фото : опубликовано на rjjaca.ru.
Удивительные модификации овощей и фруктов. Фото : опубликовано на rjjaca.ru.
Удивительные модификации овощей и фруктов. Фото : опубликовано на rjjaca.ru.
Удивительные модификации овощей и фруктов. Фото : опубликовано на rjjaca.ru.
Удивительные модификации овощей и фруктов. Фото : опубликовано на rjjaca.ru.
Удивительные модификации овощей и фруктов. Фото : опубликовано на rjjaca.ru.
Удивительные модификации овощей и фруктов. Фото : опубликовано на rjjaca.ru.
Удивительные модификации овощей и фруктов. Фото : опубликовано на rjjaca.ru.
Удивительные модификации овощей и фруктов. Фото : опубликовано на rjjaca.ru.
Удивительные модификации овощей и фруктов. Фото : опубликовано на rjjaca.ru.
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