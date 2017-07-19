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Очумелые садоводы выращивают странного вида плоды

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Сегодня, 06:51.
Потребитель

Часто российские мужчины недоумевают, зачем их жены вырезают из огурцов или свеклы какие-то странные фигуры в салат. Всё равно, мол, это в животе перемешается. Но что бы они сказали на то, как заморачиваются садоводы на востоке, чтобы вырастить грушу с лицом человека человечка или огурец в виде "валентинки". А помогают этим умельцам специально изготовленные пластиковые формочки.

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