Как без труда поливать огород

Виды полива

Внутрипочвенный полив применяется для орошения крупных садовых насаждений и живых изгородей с использованием специальных труб либо шлангов. Хотя при желании эту систему можно смонтировать и на стандартном садовом участке.

Дождевание – это полив сверху. Принцип устройства: шланг присоединен к распылителю, и как только вода подается с определенным напором, начинается разбрызгивание. На этом принципе основан весь механизм автополивочной профессиональной системы.

Микрооросительная система и капельный полив предназначены как для орошения отдельных кустов, деревьев, так и для полива на огородах, в теплицах. Капельный полив некоторые считают идеальным методом для приусадебного участка. Преимущество его в том, что вода подается прямо в зону корней растений. Капельное орошение можно проводить даже в жаркую погоду, потому что исключены попадание воды на листья растений и, как следствие, солнечный ожог.

Система наземного полива позволяет подавать растениям столько влаги, сколько нужно, а садоводу сэкономленное время потратить на другие дела. Систему можно собрать своими руками. Нужно знать алгоритм процесса и подобрать комплектующие с учетом параметров участка и особенностей посадок.

Монтаж системы наземного полива

Монтаж довольно прост: нужно протянуть шланги и подключить к ним распылители для полива растений. Но будет гораздо легче смонтировать систему полива на участке, если сначала спроектировать ее: начертить на бумаге план территории, отметить источник водоснабжения, обозначить зоны полива, указать точки установки распылителей.

Теперь о том, какие комплектующие нужно купить и в какой последовательности их устанавливать.

Штуцер необходим для соединения магистрального шланга с водопроводным краном или трубопроводом. Главное условие – он должен подходить под диаметр крана. Может быть с резьбой – для крепления на резьбовой кран, а также безрезьбовым – на гладкий кран.

Распределитель используется для разветвления системы на несколько линий. Его устанавливают у источника водоснабжения, например, на кране. От распределителя отводится от двух до четырех шлангов. На каждую линию – отдельный выход и свой запорный механизм.

Шланги нужны для подачи воды от источника водоснабжения к распылителям на участке. Легче собирать систему следующим образом: магистральный шланг, присоединяемый к водопроводу, протягивают по участку рядом с зонами орошения. От него отводят линии полива на каждую зону. Длина каждой из них зависит от того, на какой удаленности от магистрального шланга будет установлен распылитель.

Переходники нужны для нескольких целей: наращивание шланга, переход с одного диаметра шланга на другой, с магистрального – на подающую линию в зону полива. Можно соединять два изделия, а если взять тройник – три, если требуется создать разветвленную систему. Эти элементы подбирают в зависимости от количества мест соединений в системе.

Коннекторы (соединители) крепят на конец шланга, если его нужно соединить, например, со штуцером крана или распылителем. Если планируется поливать грядки из шланга, меняя насадки, удобнее всего воспользоваться коннектором с автостопом. При снятии насадки подача воды автоматически блокируется, не нужно идти и перекрывать воду с помощью запорного крана.

Выбор распылителя

Завершают каждую линию наземного полива специальные устройства для орошения –дождеватели. Они различаются по форме и типу распыления.

Круговой дождеватель орошает на 360°, поэтому очень подходит для установки в середине участков круглой формы. Простейшие дождеватели имеют неподвижную распылительную головку, из которой струи воды выходят под напором в разных направлениях. Есть модели с подвижными форсунками или крыльчатками, которые вращаются под давлением воды.

Секторный дождеватель – более сложный вариант кругового. В конструкции предусмотрены регуляторы, которые позволяют изменять как радиус, так и форму распыления (круг или полукруг, квадрат или прямоугольник). Регулировка форсунок дает возможность корректировать и угол распыления. Идеально подходит для размещения в углу участка с целью орошения определенного сектора.

Осциллирующий дождеватель делает веерное распыление, что очень удобно для орошения участков прямоугольной формы. Причем устанавливать его можно как по центру газона, настроив форсунки на полное распыление – налево и направо, так и с краю, чтобы распыление происходило только с одной стороны.

Импульсные дождеватели воду "выдают" дозировано при вращении распылительной головки. Можно настроить ее на полный оборот или только в определенном секторе. При этом струи воды выходят с определенным интервалом. Расстояние распыления тоже можно менять – от большего к меньшему.

При желании на каждую зону полива, особенно если они разной формы, можно установить по соответствующему дождевателю. Тогда все растения гарантированно и оптимально будут насыщены влагой.