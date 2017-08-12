Как правильно отделать сайдингом дачу или загородный дом

Неправильно было бы умолчать о том, что у такого материала для облицовки есть и недостатки. При сильном ударе можно нарушить целостность материала, в этом случае сложно будет сменить один лист, необходимо будет снять почти всю обшивку стены. Помимо этого, сайдинг из ВХ плохо держит тепло, поэтому в комплекте с облицовкой фасада просто необходимо использовать теплоизолятор.

Так что популярность сайдинга прочно покоится на четырех "китах": привлекательный внешний вид, отличные эксплуатационные характеристики, доступная цена и легкость монтажа. Последний фактор часто играет решающую роль при выборе вида отделки для частного дома, потому что установка сайдинга довольно проста, ее под силу выполнить самостоятельно. Но даже если хозяин дома сам не рискнет заняться монтажом, то представлять этот процесс в деталях ему все равно надо. И располагать нужным набором инструментов и материалов тоже не помешает. Это: перфоратор, ножницы по металлу, рулетка, шуруповерт, ножовка, угольник столярный, уровень длиной 2 метра, карандаш, строительная веревка. Последовательность работ такова.

Подготовка

Перед отделочными работами базовую поверхность нужно подготовить.

Стены здания очистить от веток, вьющихся растений, водосточных конструкций, элементов крепежа навесных деталей.

Если дом обшит вагонкой, стоит убедиться в надежности крепления всех элементов, сломанные или отставшие детали нужно заменить или прочно закрепить.

Любые декоративные элементы, наличники, подоконный отлив, ставни и другие выступающие детали надо снять со стен.

Проверить ровность стен при помощи рейки, отвеса или уровня.

Следует устранить погрешности оконных проемов, подогнав рамы и блоки окон.

Этапы отделки

Монтаж обрешетки и теплоизоляция здания.

Очень часто монтаж сайдинга начинается с поиска ответа на вопрос, обязательно ли устройство каркаса под сайдинг? Можно, конечно, сэкономить время и деньги. Но только надо понимать, что при монтаже панелей на неровные стены, сайдинг повторит все их изъяны и со временем растрескается. Даже если стены идеально ровные, стоит установить обрешетку. Резон тут простой и понятный. Благодаря обрешетке образуется небольшой вентиляционный зазор между облицовкой и стеной, а это способствует повышению звуко- и теплоизоляции дома. Обрешетка может быть из металла или дерева. Для монтажа сайдинга по горизонтали обрешетку нужно размещать строго вертикально, а для вертикального сайдинга – наоборот. Обрешетку крепят к стенам гвоздями через каждые 30 – 40 см. Обязательно устанавливают обрешетку по углам дома, вокруг всех проемов, по границам крепежа сайдинга. Для утепления здания между стойками обрешетки закладывают любой вид утеплителя, например, из пенополистирола или из минеральной ваты.

2. Установка стартовых и вспомогательных элементов сайдинга.

Для начала необходимо по контуру здания установить стартовую полосу. Верхний край стартовой полосы должен находиться строго по нижней линии старой облицовки дома. По углам дома устанавливают виниловые уголки для создания красивого стыка взаимно перпендикулярных элементов. Угол надо монтировать так, чтобы сверху он не доходил до свеса карниза или профиля на 6 мм, а снизу был длиннее стартового профиля на 8 мм. Уголок крепить гвоздями через каждые 20 – 40 см так, чтобы обеспечить возможность температурных деформаций материала.

Крепление сайдинга на обрешетку.

Практикуют два вида установки сайдинга на стену. В первом применяется Н-рейка, во втором обходятся без нее. При первом способе монтажа края панелей стыкуются их заведением в пазы Н-рейки с двух сторон. Такие вертикальные рейки будут частью фасада. Они не очень заметны, если подобраны в цвет панелей. Во втором случае сайдинг монтируют внахлест, для чего стыки панелей располагают "вразбежку" (стыки панелей не должны попадать на одну вертикальную линию), чтобы менее заметны были швы. Оба способа крепления нужны для очень больших домов, где длины одного элемента недостаточно, чтобы покрыть всю площадь фасада.

Монтаж панелей начинают с нижнего стартового профиля. Обеспечивают зазор между панелью и стеной 2 – 3 мм для деформаций при перепаде температур. Между панелями зазор должен быть 6 – 9 мм. Если крепление панелей происходит при минусовой температуре, зазор надо увеличить до 12 мм. Резать сайдинг на улице можно максимум при –10 градусах.

Не нужно спешить и подрезать все панели сайдинга сразу, лучше укорачивать элементы по мере надобности. Это позволит избежать ненужных расходов.

Если необходимо устанавливать панели в проемах (между окнами), то очень удобно не закреплять J-профиль в верхней его части. Заводя панель, его легко можно отогнуть. После монтажа панели планку профиля можно закрепить.

Стыковка двух панелей происходит по принципу гребень-паз. После защелкивания замковой части между ними последнюю панель закрепляют к обрешетке гвоздями (саморезами) через крепежные отверстия в ней.