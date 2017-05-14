Как высадить овощное ассорти на огородной грядке

Предлагаем познакомиться с неординарным опытом. Даже если обладатели небольших участков не сочтут его приемлемым для себя, то пополнить арсенал знаний не помешает. Скажем, никого не удивляет соседство клубники и чеснока: считается, что чеснок отгоняет от нее вредителей. Они мирно уживаются на одной грядке, потому что культуры сочетаются друг с другом. Имеет смысл узнать про другие полезные сочетания.
Принципы сочетания овощных растений
Предупреждая вопросы скептиков, скажем, что у сторонников этого способа выращивания растений и в мыслях нет составлять на грядках композиции, исходя из высоты культур, оттенка зелени и цвета плодов. Безусловно, сложились определенные принципы совместной посадки растений. Главный – это сочетание скороспелых растений с теми, что поспевают гораздо позже. Одно из них становится основным, а другое – уплотняющим. Уплотняющие культуры высаживают в междурядьях или в одном ряду с основной культурой. При подборе растений-соседей обязательно нужно учитывать такие факторы, как теневыносливость и биохимическое взаимодействие разных культур.
Хорошо сочетаются:
- горох с огурцами, морковью, картофелем, редькой, кукурузой, фасолью, пряными травами;
- капуста с картофелем, луком, салатом, укропом, сельдереем;
- цветная капуста с сельдереем;
- лук с капустой, свеклой, салатом, чабрецом, цикорием, земляникой;
- морковь с помидорами, луком, горохом, салатом, шалфеем, майораном;
- огурцы с помидорами, капустой, горохом, укропом, фасолью, редькой;
- петрушка с морковью, помидорами, спаржей;
- редька с огурцами, помидорами, свеклой, морковью, шпинатом, дыней, тыквой;
- свекла с капустой, луком, салатом, фасолью;
- чеснок с помидорами и клубникой.
Не сочетаются:
- капуста с помидорами, фасолью, земляникой;
- картофель с помидорами, огурцами, тыквой;
- лук с чесноком, горохом, фасолью, помидорами;
- огурцы с картофелем и большинством пряных трав;
- чеснок с луком, горохом, фасолью.
Схемы размещения овощей на грядке
В целом понятный принцип всегда хочется конкретизировать. Итак, что к чему "подселить"? Вот несколько схем размещения культур на смешанной грядке. Это наиболее популярные сочетания, при которых соблюдается оптимальная густота роста культур и достигается высокая урожайность.
Схемы размещения разных культур на одной грядке:
- В первом ряду – морковь; во втором – редис, уплотненный репчатым луком; в третьем – петрушка.
- В первом ряду – морковь; во втором – репчатый лук из севка; в третьем – кресс-салат, уплотненный помидорами.
- В первом ряду – кочанный или листовой салат, уплотненный пастернаком; во втором – огурцы; в третьем – укроп.
- В первом ряду – земляника; во втором – петрушка, уплотненная помидорами.
Тем, кто заинтересовался этим опытом, советуем для начала устроить овощное ассорти на одной грядке, применив какую-либо из предложенных схем. Результат эксперимента подскажет дальнейшие действия.
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