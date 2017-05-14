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Как высадить овощное ассорти на огородной грядке

11
Сегодня, 19:52.
Потребитель

Предлагаем познакомиться с неординарным опытом. Даже если обладатели небольших участков не сочтут его приемлемым для себя, то пополнить арсенал знаний не помешает. Скажем, никого не удивляет соседство клубники и чеснока: считается, что чеснок отгоняет от нее вредителей. Они мирно уживаются на одной грядке, потому что культуры сочетаются друг с другом. Имеет смысл узнать про другие полезные сочетания.

Огород, морковь.
Огород, морковь. Фото : СС0.

Принципы сочетания овощных растений

Предупреждая вопросы скептиков, скажем, что у сторонников этого способа выращивания растений и в мыслях нет составлять на грядках композиции, исходя из высоты культур, оттенка зелени и цвета плодов. Безусловно, сложились определенные принципы совместной посадки растений. Главный – это сочетание скороспелых растений с теми, что поспевают гораздо позже.  Одно из них становится основным, а другое – уплотняющим. Уплотняющие культуры высаживают в междурядьях или в одном ряду с основной культурой. При подборе растений-соседей обязательно нужно учитывать такие факторы, как теневыносливость и биохимическое взаимодействие разных культур.

Хорошо сочетаются:

  • горох с огурцами, морковью, картофелем, редькой, кукурузой, фасолью, пряными травами;
  • капуста с картофелем, луком, салатом, укропом, сельдереем;
  • цветная капуста с сельдереем;
  • лук с капустой, свеклой, салатом, чабрецом, цикорием, земляникой;
  • морковь с помидорами, луком, горохом, салатом, шалфеем, майораном;
  • огурцы с помидорами, капустой, горохом, укропом, фасолью, редькой;
  • петрушка с морковью, помидорами, спаржей;
  • редька с огурцами, помидорами, свеклой, морковью, шпинатом,  дыней, тыквой;
  • свекла с капустой, луком, салатом, фасолью;
  • чеснок с помидорами и клубникой.

 Не сочетаются:

  • капуста с помидорами, фасолью, земляникой;
  • картофель с помидорами, огурцами, тыквой;
  • лук с чесноком, горохом, фасолью, помидорами;
  • огурцы с картофелем и большинством пряных трав;
  • чеснок с луком, горохом, фасолью.

Схемы размещения овощей на грядке

В целом понятный принцип всегда хочется конкретизировать. Итак, что к чему "подселить"? Вот несколько схем размещения культур на смешанной грядке. Это наиболее популярные сочетания, при которых соблюдается оптимальная густота роста культур и достигается высокая  урожайность.

Схемы размещения разных культур на одной грядке:

  • В первом ряду – морковь; во втором – редис, уплотненный репчатым луком; в третьем – петрушка.
  • В первом ряду – морковь; во втором – репчатый лук из севка; в третьем – кресс-салат, уплотненный помидорами.
  • В первом ряду – кочанный или листовой салат, уплотненный пастернаком; во втором – огурцы; в третьем – укроп.
  • В первом ряду – земляника; во втором – петрушка, уплотненная помидорами. 

Тем, кто заинтересовался этим опытом, советуем для начала устроить овощное ассорти на одной грядке, применив какую-либо из предложенных схем. Результат эксперимента подскажет дальнейшие действия. 

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