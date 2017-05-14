Как высадить овощное ассорти на огородной грядке

Принципы сочетания овощных растений

Предупреждая вопросы скептиков, скажем, что у сторонников этого способа выращивания растений и в мыслях нет составлять на грядках композиции, исходя из высоты культур, оттенка зелени и цвета плодов. Безусловно, сложились определенные принципы совместной посадки растений. Главный – это сочетание скороспелых растений с теми, что поспевают гораздо позже. Одно из них становится основным, а другое – уплотняющим. Уплотняющие культуры высаживают в междурядьях или в одном ряду с основной культурой. При подборе растений-соседей обязательно нужно учитывать такие факторы, как теневыносливость и биохимическое взаимодействие разных культур.

Хорошо сочетаются:

горох с огурцами, морковью, картофелем, редькой, кукурузой, фасолью, пряными травами;

капуста с картофелем, луком, салатом, укропом, сельдереем;

цветная капуста с сельдереем;

лук с капустой, свеклой, салатом, чабрецом, цикорием, земляникой;

морковь с помидорами, луком, горохом, салатом, шалфеем, майораном;

огурцы с помидорами, капустой, горохом, укропом, фасолью, редькой;

петрушка с морковью, помидорами, спаржей;

редька с огурцами, помидорами, свеклой, морковью, шпинатом, дыней, тыквой;

свекла с капустой, луком, салатом, фасолью;

чеснок с помидорами и клубникой.

Не сочетаются:

капуста с помидорами, фасолью, земляникой;

картофель с помидорами, огурцами, тыквой;

лук с чесноком, горохом, фасолью, помидорами;

огурцы с картофелем и большинством пряных трав;

чеснок с луком, горохом, фасолью.

Схемы размещения овощей на грядке

В целом понятный принцип всегда хочется конкретизировать. Итак, что к чему "подселить"? Вот несколько схем размещения культур на смешанной грядке. Это наиболее популярные сочетания, при которых соблюдается оптимальная густота роста культур и достигается высокая урожайность.

Схемы размещения разных культур на одной грядке:

В первом ряду – морковь; во втором – редис, уплотненный репчатым луком; в третьем – петрушка.

В первом ряду – морковь; во втором – репчатый лук из севка; в третьем – кресс-салат, уплотненный помидорами.

В первом ряду – кочанный или листовой салат, уплотненный пастернаком; во втором – огурцы; в третьем – укроп.

В первом ряду – земляника; во втором – петрушка, уплотненная помидорами.

Тем, кто заинтересовался этим опытом, советуем для начала устроить овощное ассорти на одной грядке, применив какую-либо из предложенных схем. Результат эксперимента подскажет дальнейшие действия.