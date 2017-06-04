Пионы  могут радовать своим цветением десятки лет, если за ними правильно ухаживать

Как и чем удобрять пионы

Среди любителей пионов бытует мнение, что при правильной подготовке почвы удобрения этим цветам необходимы не раньше, чем через два года после посадки. Однако опытные цветоводы считают, что лучше начинать вносить их с первого же года выращивания и за время вегетации провести две-три удобрительные подкормки полным минеральным удобрением или раствором коровяка.

Подкормка органическими удобрениями (особенно коровяком) оказывает благотворное воздействие на рост и развитие корневой системы. Для этого на расстоянии примерно 20 см от основания куста делают круговую лунку глубиной 10 см, в нее засыпают нитроаммофоску (70 г), потом лунку доверху заливают водой и, как только вода впитается, засыпают землей. Таким же образом вносят раствор коровяка или птичьего помета.

Пожалуй, стоит рассказать, как правильно приготовить растворы коровяка и птичьего помета, потому что пропорции здесь желательно соблюдать.

Коровяк: 1 ведро свежего коровьего навоза разводят 5 – 6 ведрами воды (можно добавить 0,5 кг древесной золы и 200 – 300 г суперфосфата). Раствор оставляют на солнце на 10 – 15 дней для брожения и ежедневно перемешивают. Перед внесением коровяк разводят водой (1:2).

Птичий помет: на 1 ведро птичьего помета понадобятся 25 ведер воды (заранее надо приготовить большую емкость). Раствор тоже оставляют на солнце на 10 – 15 дней. Когда раствор будет готов, его разводят еще раз (1:3). Это не значит, что всю емкость надо вылить под пионы. Удобрение пригодится для подкормки и других садовых культур.

Полив и рыхление

Удобрения лучше вносить после дождя или полива, а после подкормки следует снова полить растения. На следующий день или через день необходимо разрыхлить почву. Частое рыхление – простой, но эффективный агротехнический прием, способствует сохранению влаги в почве, удалению ее излишков с поверхности, улучшению аэрации почвы и борьбе с сорняками.

В первый год молодые растения очень важно не часто, но обильно поливать. Воды должно быть столько, чтобы промочить почву до уровня корней.

Первое цветение

В первую после посадки весну растения развиваются неравномерно, появляется только один стебель и рост его незначителен.

Если пион долго не прорастает, все же не рекомендуется трогать почву на этом месте, а следует обозначить его колышком, и только через 6 – 8 недель после того, как взойдут остальные, очень осторожно, чтобы не повредить корни, растение можно выкопать и проверить, что с ним.

В первый год жизни пионы обычно не цветут, но если даже цветки появятся, они будут некрупными и совсем нетипичными для данного сорта. Эти цветки необходимо срезать еще в бутонах, не давая им распуститься. Некоторые цветоводы оставляют по одному цветку на кусте, чтобы понять, какой сорт они посадили. Однако цветение в первый, а иногда и на второй год настолько нехарактерно, что можно и ошибиться в определении.

Качественные цветки у пионов появляются только на третий год и позже, а лучше всего они цветут в возрасте от 5 до 10 лет. При правильной посадке, своевременном и тщательном уходе пионы могут расти и восхитительно цвести до 50 лет и более.