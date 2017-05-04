Под надёжной защитой.

"Мокрые" проблемы

Между тем срок его жизни могут продлить специальные составы - биозащитные препараты (антисептики, фунгициды) и антипирены.

Древесина - это живой, дышащий материал. Содержание влаги в нём находится в прямой зависимости от влажности воздуха. Дерево расширяется, набухает или, наоборот, усыхает. Это порой приводит к деформациям, особенно если при строительстве использовался сырой лес или приняты неверные инженерные решения. Помимо деформаций влажность таит в себе ещё одну опасность - создаётся благодатная среда для размножения патогенной флоры и фауны, в результате дом гниёт, обрастает грибком, его конструкции разрушает жучок.

Биозащита

В продаже есть различные препараты, борющиеся с деревопоражающими микроорганизмами, грибами и насекомыми. Одни средства проникают глубоко в массив, другие создают защитный слой только на поверхности древесины, третьи и проникают вглубь, и оставляют снаружи плёнку. Пропитка без образования защитной плёнки может быстро вымываться, испаряться или разрушаться под влиянием ультрафиолетовых лучей. Поэтому после обработки таким составом надо обязательно покрыть деревянный фасад краской или лаком. Есть мнение, что для защиты бревна и бруса как раз лучше применять бесплёночные материалы с последующей окраской, а для тёса и вагонки - плёночные.

Чтобы избежать "мокрых" проблем, деревянные конструкции изолируют от бетонных и каменных и, конечно, от грунта, внутри создают каналы для вентиляции - естественной циркуляции воздуха, - пропитывают биозащитными препаратами.

Основа основе рознь

Разные уровни защиты сегодня обеспечивают древесине водорастворимые составы, препараты на основе органических растворителей, масляные антисептики, биоцидные пасты на синтетических смолах и другие аналогичные продукты. Все они призваны продлить жизнь деревянного материала. Сферы применения зависят от свойств. Например, масляные препараты водостойки, на водной основе - экологичнее. Однако, помимо основы важно ещё и какие активные вещества имеются в составе.

Активные вещества

Свойства и действие защитных средств напрямую зависят от активных веществ в их составе - органических и неорганических. К неорганическим относятся соли тяжёлых металлов (медь, цинк), фторо- и хромосодержащие соединения, хлористые соединения, бихромат натрия и калия. Все они имеют массу побочных эффектов, которых у препаратов на органике нет.

Минусы неорганической защиты:

представляют определенную опасность для здоровья человека;

соприкасаясь с металлом, ускоряют процесс коррозии;

изменяют природный цвет древесины;

из-за осадка солей тяжелых металлов, соединений хрома, меди и фтора плохо ложится финишное покрытие;

неорганические соли легко вымываются, что снижает защитные свойства препаратов.

Назад к природе

Плюсами синтетических препаратов являются быстрое высыхание, лёгкость работы с ними, эффективность защиты, неограниченный срок годности. После вскрытия тары они хранятся ещё целый год под плотной крышкой. На свойства составов не влияет замерзание; после размораживания они не изменяются.

Важно!

Важной характеристикой красок и лаков по дереву является их эластичность. Поскольку древесина то расширятся, то сужается, "жёсткое" покрытие просто потрескается. Раньше дерево красили недолговечными масляными красками. Сейчас их с успехом заменяют дисперсионные материалы, такие как цветные антисептики, акриловые эмали, лаки и пропитки. Они долговечны, негорючи, эластичны и влагостойки. При этом позволяют дереву "дышать".