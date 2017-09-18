Потолочный плинтус украшает помещение и помогает воплотить в интерьере любой стиль

Плинтусы из полиуретана

Только такой гибкий плинтус можно приклеить на закругленные и эркерные детали стен.

Плинтус можно покрывать водоэмульсионными и масляными красками, сделать ламинирование, чтобы подчеркнуть его идеально четкий рельеф.

Современный плинтус в совершенстве имитирует лепку, сложный орнамент, изысканные узоры. Его можно применять во всех стилях лепного декора от классики до хай-тека с модерном.

Багет отлично выдержит влажную уборку, и не изменит впоследствии своего цвета.

Кроме привлекательного внешнего вида и функциональности, потолочные плинтусы и карнизы из полиуретана отличаются простым монтажом. Это достигается за счет небольшого веса изделий.

Плинтус из полиуретана (как и всю лепнину, и лепной декор) легко мыть, тонировать, можно многократного окрашивать и изменять облик.

Единственный недостаток: вес полиуретанового плинтуса усложняет его приклеивание к стене. Впоследствии может образоваться зазор между потолком и плинтусом.

Разновидность полиуретановых плинтусов – пенополиуретановые. Они легче и удобнее для монтажа и эксплуатации, особенно в комнатах с неровными и шероховатыми стенами, или при серьезных их деформациях, так как хорошо закрывают любые зазоры.

Плинтусы из полистирола

Полистирол легко режется, монтируется, а мягкие края обеспечивают оптимально плотное прилегание. Легкий и дешевый полистирол имеет слегка зернистую поверхность.

Полистирол легко мыть и тонировать, также возможна многократная окраска.

В потолочных багетах из полистирола есть кабельные каналы для маскировки проводки.

Разновидность – плинтусы из пенополистирола. Они универсальны: подходят и для офиса, и для спальни. Многообразие дизайна потолочных плинтусов из пенополистирола позволяет правильно подобрать наиболее подходящий декор, сделать помещение в желаемом стиле, добиться любого необходимого эффекта. Именно плинтусы из пенополистирола наиболее эффектно смотрятся в комбинации с розетками и молдингами (это накладные выпуклые планки для декорирования стен, потолка, дверей, арок).

Плинтусы из пенопласта

Пенопласт отличают высокие тепло- и звукоизоляционные качества.

Но он негибкий и хрупкий, кроме того, деформируется от воздействия некоторых растворителей и видов клея.

Плинтусы деревянные

Сегодня выпускают не такой примитив, как раньше. Дорогой деревянный плинтус изготавливают из долговечных пород, например, из дуба, вишни. Так что это не дешевое удовольствие. Такие "аристократические" плинтусы не для каждого интерьера подойдут.

В некоторых подобных плинтусах также есть специальные каналы для кабелей. Ширина и толщина данных плинтусов вариативна. Надежная фиксация: деревянный плинтус фиксируют дюбелями и шурупами.

Как подобрать потолочный плинтус

Главная особенность багета – его влияние на размеры помещения. Потолочный плинтус способен визуально как увеличить, так и уменьшить расстояние до потолка, это зависит от размера и модели. Обобщенные советы дизайнеров гласят следующее.

В просторных помещениях легкий плинтус с широкой поверхностью прилегания к стене гарантирует качество монтажа и долговечность эксплуатации, но гармонично смотреться будет только в высоком помещении.

Для очень высоких потолков оптимален габаритный плинтус, чтобы этот аксессуар не потерялся в интерьере комнаты.

Плинтусы с рисунками под лепнину превратят комнату высотой от 2,8 м в парадный зал, а внешне они неотличимы от дорогой тяжелой лепнины.

В типовых квартирах прекрасно смотрятся плинтусы с легкой лепниной, например, из полистирола, полиуретана.

Белые, "под дерево" или цветные плинтусы с классическим или современным рисунком могут оптически изменить пропорции комнаты, обозначить ее границы или гармонично объединить с другой комнатой. Белый плинтус, образуя светлый кант, визуально поднимает потолок.

Если потолочный карниз не шире 10 см, лучше покрасить его в белый цвет или в тон потолка. Плинтус большей ширины лучше сделать под цвет стен, чтобы зрительно не уменьшить высоту помещения.