Как бороться с клещами на даче препаратами и народными средствами

Как обнаружить клещей на участке

Нет смысла лишь по одному подозрению поливать дачное пространство химией. Надо удостовериться, есть ли клещи на участке. Инструмент и процедура простейшие. К деревянному черенку прикрепить кусок белой ткани размером метр на метр, идеально подойдет вафельное полотенце. Утром, когда просохнет роса, пройти по участку, медленно перемещая этот флаг по траве. Если клещи тут обосновались, они обязательно останутся на рифленой поверхности полотенца (насекомых и ткань надо уничтожить). Тогда необходимо задуматься о том, как избавиться от напасти.

Борьба с клещами без химикатов

На скромном по размерам дачном участке вполне можно обойтись без химических средств, но понадобится немного настойчивости. На протяжении двух недель ходить с полотнищем по траве, каждый раз какое-то количество клещей будет удалено с участка. При этом траву нужно предварительно коротко подстричь. Стопроцентной гарантии это не дает, но вероятность неприятностей существенно снизится. Поэтому желательно периодически повторять тест с полотенцем в каждом сезоне. Существуют и другие способы защиты, и применять их лучше комплексно.

Чтобы вероятность появления клещей на участке была минимальной, необходимо придерживаться следующих правил:

оградить участок сеткой от бродячих животных, которые могут оказаться разносчиками клещей;

постоянно выкашивать траву, так как клещи чаще обустраиваются в высокой траве;

убирать все остатки растительного происхождения: опавшие листья и скошенную траву;

не захламлять участок ненужными вещами;

не допускать появления грызунов, именно они способны принести на участок вредных паукообразных. Кроме того, грызуны и сами способны нанести много вреда. Чтобы избавиться от грызунов, следует ликвидировать все неиспользуемые помещения, а также расставлять капканы и отравленные приманки, но соблюдая осторожность, чтобы они ненароком не травмировали детей и домашних животных;

использовать репелленты от клещей всем обитателям дачи;

посадить растения, содержащие инсектицидные вещества (кавказская или персидская ромашка, календула), отпугивающие вредителей.

Все эти меры больше похожи на профилактику, но хотя бы так минимизировать опасность появления клещей. Не факт, что это даст желаемый результат, тогда остается противоклещевая работка химическими средствами.

Как обработать участок

Прежде чем начать обработку участка, необходимо учесть важные условия:

выбранный препарат использовать строго по инструкции;

изучить метеосводку (следующие 3 дня после обработки должны быть без осадков);

день обработки должен быть безветренным;

обработка территории должна начинаться в 5 – 7 часов утра или после 21 часа;

приобрести защитную форму: светлый комбинезон (чтобы вовремя заметить на нем клеща), маску или респиратор, перчатки, резиновые сапоги;

рассчитать необходимое количество разведенного препарата в зависимости от величины участка, подготовленный препарат (после разведения его в воде) нужно использовать свежим, не дожидаясь его застаивания.

Подготовившись таким образом, можно начинать обработку. После обработки снять форму и тщательно проверить, есть на ней клещи.

Первые три дня после обработки – это время выдержки и непосредственно действия препарата на паразитов (именно поэтому так важно, чтобы не было осадков, которые попросту смоют инсектицид и обработка не принесет результатов). В течение этого времени по участку гулять не рекомендуется.

Если не будет осадков, клещи от контакта с зараженной растительностью продолжат погибать еще 2 – 3 недели после потравы. Но не любая обработка обладает столь длительным остаточным действием. Процесс могут прервать и обильные осадки. В этих случаях придется повторить дезинсекция недели через три.