Как правильно подобрать подоконники во время ремонта окон

Если в квартире затевается капитальный ремонт, то самое время на одном из этапов запланировать замену подоконников. Они должны быть износостойкими и экологичными. При этом надо помнить, что подоконники – стильный и функциональный элемент декора. Любой подоконник служит не только украшением окна, но и защищает его от проникновения холодного воздуха с улицы и не выпускает тепло из помещения. Рассмотрим особенности пластиковых подоконников, поможем сделать выбор тем, кому нужен прочный и элегантный подоконник.
Критерии выбора
Пластиковые подоконники полностью изготавливают из ПВХ (поливинилхлорида), или в их состав входит ПВХ. Так что в первую очередь надо ориентироваться на то, из какого профиля сделано окно. В основном подоконники из ПВХ соседствуют с пластиковыми окнами, но могут подойти и для окон из дерева.
Современные высококачественные, эстетичные и функциональные оконные системы нуждаются и в не менее качественных, красивых и практичных подоконниках, которые бы дополняли композицию окна и дизайн помещения. Сегодня подоконник в зависимости от увлечений хозяев дома может быть использован для размещения зимнего огорода или цветочной оранжереи, коллекции сувениров или детских игрушек. При этом помимо эстетичной нагрузки, современный подоконник должен оправдывать свое прямое назначение – гарантировать качественную теплоизоляцию, препятствуя проникновению воздушных потоков с улицы и предотвращая утечку воздуха из помещения. К тому же для правильной регулировки конвекционных потоков (холодного, горячего воздуха) подоконник должен иметь низкую теплопроводность.
Потребительские характеристики
Выпускаемые сегодня пластиковые подоконники отвечают многим требованиям:
- они невосприимчивы к воздействию влаги, плесени и других микроорганизмов, то есть они не гниют, не разлагаются (их можно устанавливать даже в помещениях с высокой влажностью). На солнце не выгорают, обладают низкой воспламеняемостью;
- имеют красивую, прочную и надежную поверхность, стойкую к царапинам, ударам и другим механическим повреждениям;
- благодаря конструкции с ребрами жесткости имеют минимальный коэффициент температурного расширения и мало подвержены усадке;
- их легко мыть, они не нуждаются в специальном уходе, сохраняя эстетичность и высокие эксплуатационные качества на протяжении многих лет;
- вполне демократичны по цене;
- пластиковые подоконники могут быть разного цвета.
Кстати, о цвете. Подоконник логично подобрать под цвет оконного профиля. Правда, цветовая палитра не так разнообразна, как у деревянных подоконников. В основном цвет пластиковых подоконников это — белый, светлый мрамор, светлый и золотой дуб, махагон. Также он может имитировать деревянную поверхность и тогда идеально подойдет для деревянного окна. Подоконник розового или кремового оттенков сочетается с пластиковым окном белого цвета. Рисунок разных оттенков под мрамор можно использовать для кухни или гостиной.
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