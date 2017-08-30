Как превратить подоконник в украшение интерьера

Подоконник не назовешь самым значимым элементом интерьера. Но при тщательном выборе формы, материала, цвета и дизайна эта деталь может стать очень выигрышным акцентом, задать тон всему окружению, делая общее положительное впечатление от помещения еще более сильным. Именно на такую роль претендуют – и не без основания – подоконники из искусственного камня. Предлагаем всем, кто планирует ремонт, разобраться, чем они привлекательны, что могут привнести в облик и комфорт жилища.
Искусственный камень – это …
Это современный отделочный материал, который производят с использованием акриловых смол. Отличается высокой прочностью, в долговечности почти не уступает натуральному камню. Однако искусственный материал имеет ряд преимуществ, поэтому ему отдают предпочтение не только из-за цены, которая, понятно, ниже чем у натурального. А применение материала очень разнообразно, особенно в отделке помещений как снаружи, так и внутри. Внешний вид подобных изделий очень натуралистичный, как будто они созданы из природного камня. Современные технологии позволяют выпускать поверхности с абсолютной имитацией натуральных текстур, при этом искусственный камень по потребительским характеристикам даже предпочтительнее. Одна из самых распространенных сфер использования искусственного камня — изготовление подоконников. В этом сугубо бытовом аспекте в полной мере пригодились его отличные эксплуатационные качества.
Достоинства
О прочности мы уже упомянули, обратимся к другим качествам.
Искусственный камень стоек к царапинам, ударным и другим механическим нагрузкам; при повреждениях можно полностью отреставрировать поверхность без снятия подоконника; не боится высоких температур и попадания прямых солнечных лучей.
В структуре материала отсутствуют поры, благодаря чему грязь и жидкости не впитываются в поверхность; также нет стыков и швов, в которых могли бы развиться плесень или бактерии.
Если натуральный камень – холодный и тяжелый материал, то искусственный аналог гораздо более легкий и приятный на ощупь. Термостойкая поверхность набирает тепло и сохраняет его, она всегда теплая, поверхность принимает температуру окружающей среды.
Полностью отсутствуют ограничения по форме, толщине, габаритам изделия, также можно выбирать любой профиль кромки и разные способы обработки. За это качество его особенно ценят дизайнеры.
Дизайн
Искусственный камень превращает подоконник в декоративный элемент интерьера. Материалы и формы также применяют дизайнеры для усиления акцентов в интерьере, для того, чтобы подчеркнуть индивидуальный стиль квартиры или дома. Отличительная черта искусственного камня — возможность легко изготовить изделие любой конфигурации и размера. Уникальные качества материала позволяют изготавливать подоконники любых, даже самых нестандартных форм. Возможны оригинальные варианты, например: подоконник, плавно "перетекающий" в столешницу, в которую встроена мойка; или подоконник, переходящий в письменный стол из искусственного камня; эркерные подоконники для украшения лоджии или квартиры; подоконники радиусной формы любой сложности.
В детской комнате или спальне также пригодится удобный рабочий подоконник-стол из искусственного камня. Благодаря расположению прямо возле окна, такое рабочее место всегда будет хорошо освещено, это также сэкономит немного места в комнате, а еще создаст функциональный интерьер с элементами минимализма.
При подборе цвета подоконника из искусственного камня следует отталкиваться от тех цветов, которые используются в интерьере. Подоконник может стать логическим завершением всего интерьера, если он подбирается в цвет стен или портьер, но может и стать яркой деталью, акцентом, если выбран контрастный, необычный цвет. С искусственным камнем не обязательно придерживаться только палитры, имитирующей природные оттенки.
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