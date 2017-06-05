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Как эффективно бороться с садовыми вредителями с помощью нехитрого приспособления

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Сегодня, 18:21.
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Хорошим способом механической борьбы с различными вредителями плодовых деревьев признаны ловчие пояса. Это безопасное и экологичное средство не наносит никакого вреда дереву. Ловчие пояса в комплексе с другими мерами защиты позволяют значительно снизить масштабы нашествия вредителей на кроны деревьев и резко уменьшить потери урожая. Ловчие пояса есть в ассортименте специализированных магазинов, но можно изготовить их самостоятельно.  

Ловчий пояс.
Ловчий пояс. Фото : floweryvale.ru.

Что такое ловчий пояс

Ловчие пояса разделяют на те, которые предназначены для сбора вредителей, и на те, которые создают преграду движущимся насекомым от земли до самой кроны деревьев. Пояса наиболее эффективны для нейтрализации насекомых, которые спускаются на землю для окукливания, а после этого снова поднимаются вверх и продолжают вредить дереву.

Как бороться с летающими вредителями в саду

Изготавливают пояса из ткани, мешковины, пакли, соломы, ветоши, плотной бумаги или картона, резины, полиэтиленовой пленки и других видов светонепроницаемых материалов. Пояса представляют собой полосу шириной 20 – 25 см, а длина их зависит от размера обхвата ствола. Готовые к применению  полосы накладывают на нижнюю часть штамбов на высоте 40 – 50 сантиметров от земли и фиксируют жгутами.

Применять их можно, начиная с середины июня и до августа, проверяя каждые 7–8 дней. Своевременное и правильное наложение ловчих поясов на яблони, груши, вишни и сливы дает возможность уничтожить большое количество гусениц яблонной, грушевой и сливовой плодожорок, листоверток, разных жуков-долгоносиков и других вредителей.

Старые пояса сжигают, заменяя их новыми. С августа месяца ловчий пояс оставляют на дереве уже до глубокой осени.

Ловчий пояс считается механическим видом защиты растения, а поэтому и безопасным для человека.

Разновидности сухих ловчих поясов

Сухие ловчие пояса встречаются чаще других. Многие садоводы оценили их экологичность и простоту изготовления. Есть много разновидностей сухих поясов. Вот, пожалуй, самые популярные.

Воронки – такое название появилось не только благодаря специфическому внешнему виду, но и эффекту втягивания насекомых внутрь ловушки. Сделать пояс-воронку довольно просто.

  1. Картонный либо плотный бумажный лист обвернуть вокруг ствола дерева на высоте приблизительно 50 сантиметров от земли. Должна получиться намотка конусообразной формы, что-то вроде юбочки. То есть верхняя часть листа должна быть плотно прижата к стволу дерева, а между нижней стороной и корой дерева должен остаться просвет.
  2. Сверху как можно плотнее прижать лист к стволу дерева жгутом или бечевкой.
  3. Замазать оставшиеся проходы глиной.

Ворот – второй распространенный вид ловчего пояса. В изготовлении не сложен, и  к тому же он зачастую оказывается самым практичным и неприметным приспособлением.

  1. Обмерить окружность ствола на расстоянии 50 сантиметров от земли.
  2. Согласно этому параметру из резины  толщиной 4 – 5 миллиметров вырезать небольшой лист.
  3. Обвернуть резиновую полоску вокруг дерева, чтобы получился своеобразный ворот с загнутыми краями.
  4. Склеить концы полосы резиновым клеем.
  5. В получившуюся "емкость" налить небольшое количество подсолнечного масла. Иногда его разбавляют отваром из листьев дерева, на котором закреплен пояс.
  6. Пояс-ворот нужно менять по мере роста дерева, очищать от попавших в ловушку букашек и периодически подливать подсолнечное масло.

Ловчий пояс в виде двухсторонней воронки препятствует как восхождению полчищ насекомых вверх по стволу, так и их спуску в период окукливания. Смастерить его можно достаточно быстро.

  1. Бумажную полосу шириной около 30 сантиметров обвернуть вокруг дерева, визуально разделив на три части.
  2. Закрепить пояс посредине как можно плотнее, а верх и низ оставить в виде юбочки.
  3. С внутренней стороны, там, где бумага соприкасается со стволом, замазать глиной все оставшиеся проходы.

Липкий ловчий пояс

Липкие пояса часто используют в комплексе с другими видами ловушек, но и сами по себе они достаточно эффективно помогают в борьбе с вредителями. В особенности действенны липкие ловчие пояса от муравьев, жучков и гусениц, которые обходят почти все виды ловушек другого типа. По устройству "липучки" совершенно элементарны.  

  1. Подготовить лоскут крафт-бумаги (бумага, из которой делают мешки) так, чтобы он по размеру соответствовал окружности ствола. Ширина 20 – 25 сантиметров.
  2. Намазать одну сторону пояса специальным клеем, который можно приобрести в садоводческом магазине. Как вариант подойдут смола или деготь.
  3. Пояс скрепить как можно туже на дереве клейкой стороной кверху. Замазать оставшиеся проходы глиной.

 

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