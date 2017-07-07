Прививка  плодовых культур поможет обновить сад и выращивать на одном дереве разные сорта

С какой целью делают прививку

В процессе прививки два растения соединяют друг с другом, так что после приживления они образуют единый организм. От одного из них новое растение получает корни, это подвой. От второго берется черенок или почка, это привой. Прививка предоставляет возможность скомбинировать выносливость и темпы роста подвоя с нужными и полезными качествами верхней части.