Прививка  плодовых культур поможет обновить сад и выращивать на одном дереве разные сорта

Прививка плодовых деревьев – это приживление на одном растении черенков другого. Процедура позволят обновить старое дерево при снижении плодородности, а также получить на одном стволе урожай нескольких сортов. Садовая прививка давно признана успешным методом размножения сортовых деревьев и кустарников, которые редко могут передать свои качества через семена или плохо приживаются в нашем климате. Давайте рассмотрим те преимущества, которые дает прививка деревьев.
С какой целью делают прививку
В процессе прививки два растения соединяют друг с другом, так что после приживления они образуют единый организм. От одного из них новое растение получает корни, это подвой. От второго берется черенок или почка, это привой. Прививка предоставляет возможность скомбинировать выносливость и темпы роста подвоя с нужными и полезными качествами верхней части.
- Сохранение всех полезных качеств ценного сортового дерева, теряющихся при опылении и образовании семян. Выросшие из семян растения часто оказываются дичками и могут пригодиться только в качестве подвоя.
- Если взять от культурной яблони черенок, то лишь через несколько лет молодое деревце принесет первые плоды. Но если привить его к уже укорененному побегу, то этот срок сократится примерно в 2 раза.
- Прививка позволит вырастить на участке даже такие нежные и требовательные сорта, которые сами по себе не приспособлены к климатическим условиям края. Выносливая корневая система подвоя сделает растение более морозостойким. В этом случае за основу (подвой) берется приспособленный к местным условиям сорт, а в качестве привоя выступает более южный. Привитый черенок начнет плодоносить уже через 2 – 4 года, при этом качество плодов заметно улучшится.
- С помощью правильно подобранного подвоя легко сделать сорт карликовым. Тогда фрукты или ягоды начнут созревать быстрее, да и собирать их будет значительно проще.
- Опытные садоводы прививают к одной основе сразу два или три сорта, получая разные плоды с одного дерева. Так экономится место на участке, а хозяин наслаждается разнообразием плодов, пусть и в меньшем количестве. Этот способ хорош и для того, чтобы опробовать новый сорт, прежде чем выделить отдельное место для него. Еще одно удачное решение — привить сорт, который послужит для опыления.
- Если молодое деревце пострадало от грызунов, мороза или солнца, прививка поможет привести его в порядок.
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