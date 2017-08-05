С помощью светодиодной ленты можно сделать и основное, и декоративное освещение помещения

Достоинства света диодной ленты

Светодиодная лента визуально заполняет помещение светом, создавая впечатление естественной и гармоничной освещенности. Она не слепит глаз и не отбрасывает теней, помещенная в потолочную нишу остается не видна, а световой поток распределяется по периметру помещения наиболее равномерно.

Светодиодная лента – это достойная альтернатива разнонаправленным светильникам и массивным люстрам, учитывающая последние веяния технологий и дизайна.

Светодиодная лента способна наделить уютное помещение ровным освещением. Для достижения необходимой динамичности или же спокойствия света предназначены специальные управляющие системы: диммеры, контроллеры и пр.

Светодиоды так же эффективно можно использовать для освещения потолка и в помещениях с повышенной влажностью. Специально для ванных комнат разработана особая влагозащищенная светодиодная лента: она заключена в силиконовое покрытие и не выходит из строя при попадании воды.

Монтаж

Готовясь к монтажу светодиодного освещения потолка надо рассчитать длину ленты. При этом нужно учитывать, что светодиодную ленту часто поставляют в пятиметровых катушках, и она обладает определенной кратностью резки.

При работе с большими площадями нельзя допускать последовательного соединения большого количества лент, потому как в этом случае самые первые участки токопроводящих дорожек будут пропускать слишком большой ток, который может стать причиной их дальнейшего выгорания.

Крепление светодиодной ленты можно выполнить двусторонним скотчем. Кроме того, что она должна быть скрыта из вида снизу, при монтаже также следует учитывать и то, что при близком ее расположении к освещаемой поверхности нарушится равномерность подсветки, в то время как чрезмерное удаление ленты отрицательно скажется на уровне освещения в целом.

Для получения различных цветовых эффектов можно использовать полноцветные (RGB) светодиоды.

Лента в качестве основного освещения

Поскольку сегодня производители предлагают суперяркие ленты с высокой светоотдачей, то вполне логичен вопрос потенциального потребителя: даст ли светодиодная лента достаточное количество света, если убрать традиционную люстру и прочие светильники? Однозначных рекомендаций нет. Во многом это дело вкуса и привычек обитателей квартиры.

Если ленту просто приклеить по периметру потолка, то яркая полоса света "выхватит" из всего интерьера комнаты верхнюю часть стен и светлую полосу потолка вдоль этих стен. Визуально потолок словно "оторвется" от пола, а центр комнаты останется в темноте.

Кроме того, достаточно некомфортным, слепящим, станет мощный поток света от ярких точек - диодов, если он направлен непосредственно "в глаза". Светодиодная лента основного освещения должна работать в отраженном свете. Световой поток от ленты должен быть направлен не вниз, в глаза человеку, а вверх. Отражаясь от поверхности потолка, свет равномерным потоком начнет освещать комнату.

Для тех, кто любит яркий свет, лент явно недостаточно. Поэтому, в гостиной или на кухне обязательно нужен источник сильного света в центре потолка.

Единственная комната, где можно обойтись без центрального освещения, это спальня. Здесь яркое освещение ни к чему. Вполне будет достаточно светодиодной ленты и прикроватных светильников.

Так что лента вовсе не исключает из обихода люстры и светильники. Без них может быть темно и неуютно. Но если все-таки хочется обойтись без люстры, то надо устанавливать ленту помощнее: 14 ватт/метр и обязательно класса люкс.