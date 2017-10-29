Как сделать из гипсокартона ровный потолок, красивую арку или даже камин

Подвесные потолки

Если доставшийся от строителей потолок представляет собой неровные побеленные бетонные плиты с наспех заделанными швами, это, конечно, печальное зрелище. Один из эффективных способов убрать из поля зрения этот раздражитель и преобразить помещение – сделать подвесной потолок из гипсокартона. Закрывает все огрехи и неровности, прячет любые коммуникации, трубы, провода, можно дополнительно встроить изоляцию от посторонних звуков, утеплить комнату. Но гипсокартон популярен не только благодаря функциональному назначению. Он позволяет позаботиться об эстетике жилища и создавать одно- и многоуровневые конструкции с различным дизайном и формой изгибов. В такой потолок можно встроить и практически любое освещение направленного действия.

Все эти преимущества гипсокартона вполне способны искупить два недостатка. Во-первых, уменьшение высоты комнаты минимум на 5 см из-за высоты профиля, к которому крепят листы (не такая уж большая жертва). Во-вторых, возможное появление в будущем трещинок на стыках листов (не глобальный изъян, поддается исправлению).

Для потолков в ванной, туалете, на кухне или лоджии применяют влагостойкий гипсокартон, в его составе есть гидрофобные добавки.

Ниши и перегородки

Ниша из гипсокартона – это углубление в стене, придающее пластичность и неповторимость интерьеру. Дизайн ниш самый разнообразный, ниша может быть протянута вдоль всей стены или, например, встроена в перегородку.

Перегородка из гипсокартона выручает в том случае, если хозяева полны решимости оптимизировать по своему вкусу пространство квартиры. По конструктивному решению различают перегородки с одинарным и двойным каркасом. Одинарный представляет собой раму из профилированного металла, которая составлена из одного ряда стоек. На этой раме закреплены листы гипсокартона, а пространство между ними заполнено изоляционным материалом. Двойной состоит из двух индивидуальных конструкций, которые устанавливают с некоторым отступлением друг от друга. Именно двойной каркас сооружают для того, чтобы скрыть внутри стены различные коммуникации, а также для установки раздвижных дверей, которые при открывании оказываются внутри перегородки.

Сегодня популярны квартиры-студии. Но если возникнет необходимость зонировать помещение более радикально, чем расстановкой мебели и организацией освещения, то можно пофантазировать и построить перегородки из гипсокартона весьма необычного вида.

Арки

Разнообразные формы межкомнатных арок из гипсокартона способны изменить жилье до неузнаваемости и придать унылым бетонным коробкам современных квартир особое очарование. Конструктивно арки различают по радиусу кривизны. Можно выделить следующие основные виды арок.

Мавританская арка имеет вид подковы.

Пологая арка отличается плоским сводом.

Полуциркульная арка представляет собой половину окружности.

Стрельчатая – самая сложная из всех арок, она напоминает наконечник стрелы или шлем древнерусского богатыря, отсюда и название.

Мебель и камины

Сегодня из гипсокартона можно сделать не только красивый потолок, но и эксклюзивную недорогую мебель. Например, шкаф купе, красивые полки для книг и сувениров, подставки для цветов.

Разумеется, установить традиционный каменный камин в типовой квартире вряд ли получится, а вот соорудить фальш-камин либо биокамин из гипсокартона по собственному проекту – вполне реализуемая задача. А чтобы с настоящим камином его роднила не только традиционная форма, нужно вмонтировать электрическую подсветку, создающую иллюзию настоящего пламени.