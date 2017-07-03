От выпадения волос и для заготовок: все о многолетней настурции

Настурция большая – декоративное однолетнее растение с вьющимся стеблем. Листья щитовидные, цветки бывают желто-оранжевыми, желтыми, ярко-красными. Размножается семенами. Пришла к нам настурция, или как ее называют еще – капуцин, из Южной Америки. И, несмотря на разницу в климатических условиях, она отлично прижилась. В природе эти растения отличаются высотой и силой роста. Встречаются экземпляры, достигающие отметки 2 м, но есть и такие, которые выше 20 см не вырастут.

Почва

Для настурции идеальна легкая и умеренно плодородная почва, с хорошими дренажными качествами и слабокислой средой. Если высадить настурцию на участок, предварительно напичканный органическими удобрениями, цветением она не порадует, так как станет "жировать", но удивит чрезмерным ростом. Выращивать на очень бедных почвах тоже не стоит, цветы утрачивают декоративность: стебли будут сильно оголены, а листья не вырастут большими. В тяжелой почве увеличится риск заболевания растений (гниль корней), что может привести к гибели цветов. Словом, посадка и уход должны учитывать предпочтения культуры.

Освещение

Уроженка южных краев, настурция относятся к тепло- и светолюбивым растениям, поэтому высаживать ее лучше в хорошо освещенном солнцем месте. Если на участке будет преобладать полутень, можно ожидать более пышную зеленую массу вместо буйного цветения. Стоит оградить цветы и от сквозняков, чтобы это не мешало нормальному развитию цветов.

Уход

Настурция особенно нуждается в поливе, когда находится в стадии активного роста. Как правило, такая фаза заканчивается с началом цветения. Тогда поливы сокращают, ориентируясь по состоянию верхнего слоя почвы – если земля подсохла. Но рыхление никто не отменял. Не стоит забывать, что обильные поливы чреваты бедным цветением настурции.

Прополки необходимы, чтобы сохранять влагу в почве и обеспечивать доступ воздуха к корням. Если нет возможности пропалывать регулярно, можно применить мульчирование.

Чтобы настурция всегда выглядела красиво, надо удалять цветы, которые уже завяли (если не планируется сбор семян). Это также будет стимулировать обильное цветение настурции. А для сбора семян необходимо следить за плодами, которые образуются в цветах и по мере созревания приобретают белесый цвет. Сеянцы нужно собирать до того, как они опадут.

Настурция в медицине и кулинарии

Свежие листья настурции содержат горчичный гликозид (органическое соединение, оказывающее терапевтическое воздействие), большое количество витамина С в форме аскорбиновой кислоты. Настурция улучшает пищеварение. Народная медицина использует настурцию как мочегонное средство. Размятые листья или сок втирают в кожу головы при выпадении волос. Для внутреннего применения народная медицина предлагает настой свежих цветков для гипертоников.

Летом собирают молодые листья и цветы настурции для использования в качестве пряности. Употребляют только в свежем виде! Все части растения – молодые стебли, листья, цветочные почки и незрелые плоды (семена) – имеют приятный острый вкус, напоминающий вкус редьки, хрена, горчицы и кресс-салата. Настурция издавна использовалась в кулинарии как приправа к салатам, мясным, овощным блюдам. Съедобными цветами можно украсить любой салат. Маринуют вместе с укропом зеленые плоды цветка (семена).

Нельзя употреблять настурцию в больших количествах.