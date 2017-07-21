Топ-10 освежающих летних напитков с рецептами

1. Фреш

Фреш — это свежевыжатые соки. Для их приготовления используются ягоды, овощи и фрукты, которые содержит полезные для человека вещества. Витаминные напитки нужно выпивать сразу, поскольку фреш сохраняет свои полезные свойства примерно полчаса.

Чтобы приготовить фреш, нужно две вещи: соковыжималка, соответствующая типу овоща или фрукта, и свежие фрукты или овощи. Они не должны быть перезрелыми или зелеными, вялыми и подгнившими. Иногда фреши разбавляются водой без газа. Овощи и фрукты моются. Цитрусовые, как правило, не очищают от кожуры, чтобы сохранить максимум витаминов и эфирных масел в продукте. Свеклу, морковь, сельдерей и другие корнеплоды чистить обязательно. Персики, вишни, сливы, абрикосы требуют удаления косточек. Подготовленные ингредиенты закладываются в соковыжималку, и... напиток готов.

2. Молочный коктейль

Молочный коктейль — десертный напиток на основе молока и мороженого. Этот простой и классический рецепт можно разнообразить сиропом, вареньем, соком, йогуртом, шоколадной и ореховой крошкой, взбитыми сливками и даже капелькой рома или коньяка.

В классическом рецепте присутствует только молоко и мороженое, ванилин по вкусу. Охлажденное молоко наливают в блендер (200 мл. на персону), затем добавляют туда мороженое, взбивают в течение 5 минут на полной скорости.

3. Кофе-фраппе

Кофе-фраппе — кофейный напиток греческого происхождения, основой которого является ледяная крошка. Кофе, лед и холодное молоко — вот основные составляющие настоящего фраппе. А для разнообразия напитка используют ягоды, сладкие сиропы, мороженое и сливки.

Для приготовления классического фраппе в домашних условиях понадобится холодное молоко или вода (150 мл. на персону), растворимый кофе, 4 кубика льда, и сахар по вкусу. Растворимый кофе смешивают с холодным молоком или водой. Все взбивается до густой пены. Для этого можно использовать миксер или блендер. Измельченный лед выкладывают в высокие бокалы и добавляют взбитую смесь растворимого кофе с молоком (водой) и сахаром.

4. Мохито

Мохито — коктейль на основе светлого рома и листьев мяты. В основу напитка входят четыре ингредиента: газированная вода, сахар, лайм и мята. В безалкогольный коктейль ром не добавляют — его заменяют водой, смешанной с коричневым сахаром. В настоящее время также встречаются клубничный, ванильный, и ежевичный Мохито.

Для приготовления классического мохито нужно 6 листочков перечной мяты, 1 лайм, сахар тростниковый 2 чайный ложки, газированная вода и лёд.

Листья мяты отрывают от стебля, разминают с сахаром и соком лайма. Делать это можно в отдельной посуде с помощью пестика или других подручных средств, например, толкушки, или прямо в стакане ложкой, если позволяет ширина стакана, выжимают сок из половинок лайма. Затем наполняют стакан дробленым льдом на две трети или больше. Последний шаг — заливают в стакан с мятой, соком лайма и льдом газированную воду, украсить стакан мятой и лаймом.

5. Смузи

Смузи — сладкий густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей с добавлением сока. В качестве дополнительных ингредиентов могут использоваться: молоко, пряности, орехи, мёд, зелёный чай, томатный сок, сиропы, травяные смеси, и даже картофель. Смузи восполняет в организме недостаток витаминов и питательных веществ. Таким напитком можно утолить не только жажду, но и голод.

Для приготовления фруктового смузи понадобиться клубника (250 гр.), один банан, стакан кефира, и одна чайная ложка мёда. Банан нужно очистить от шкурки и нарезать кружочками. С клубники снимают хвостик, удаляют плодоножку, моют и разрезают пополам. Далее продукты отправляются в блендер и взбиваются до однородности. Затем добавляется мёд, кефир, и снова всё взбивают.

6. Морс

Морс — это разбавленный натуральный ягодный или фруктовый сок. В жару особенно полезны будут морсы из смородины, брусники или клюквы. Они не только прекрасно утоляют жажду, но также восполняют потерю микроэлементов и разжижают кровь.

Классическим считается клюквенный морс. Для его приготовления понадобиться вода фильтрованная (2,2л.),сахар (140—160 гр.), и клюква (230 гр.).

Для приготовления морса используется спелая и неповреждённая ягода. Клюкву откидывают на дуршлаг или сито, и ополаскивают водой. Оставляют на 15 минут для стекания жидкости. После этого ягоды отправляются в блендер. По желанию можно пропустить плоды через сито, чтобы содержимое опало в отдельную тару. Затем берут отрезок марлевой ткани и помещают в неё получившееся пюре, и тщательно отживают сок, а жмых оставляют на марле. Потом питьевую воду наливают в кастрюлю, ставят на плиту, до закипания. Как только это произойдёт, всыпают сахарный песок, жмых и клюквенный сок. Перемешивают, убавляют конфорку до минимума. И варят 10 минут, выключив огонь. Морс прикрывается крышкой, затем его оставляют на треть часа для настаивания. Потом нужно сито небольшого размера, для того чтобы выстелить на него марлю. Осталось только процедить напиток в отдельный чистый кувшин. Хранить напиток в холодильнике не дольше 3 суток.

7. Квас

Квас — это традиционный славянский кислый напиток, который готовят на основе брожения из муки и солода или из сухого ржаного хлеба, иногда с добавлением пахучих трав, мёда, вощины. Напиток улучшает процесс пищеварения и повышает аппетит. Помогает лучше переваривать мясные и жирные блюда, а также восстанавливает в организме баланс солей и жидкости. Процесс брожения способствует выработке молочной кислоты и ряда других, не менее важных, кислот.

Для того чтобы сделать закваску в домашних условиях понадобиться 5 столовых ложек солода (сухого кваса), 5 столовых ложек сахарного песка, 1 пачка сухих дрожжей – (11 гр.), можно взять прессованные, хлебопекарные дрожжи (20 гр.). Подрумяненные в духовке корочки черного хлеба (1/3 часть буханки), и вода (200мл.).

Все продукты перемешивают и заливают теплой водой, ставят на 2-3 дня в теплое место, чтобы перебродило. Эту закваску можно использовать для приготовления кваса с любым вкусом.

8. Щербет

Щербет — это традиционный напиток Восточных стран, представляющий собой сладкое прохладительное питье на основе фруктового пюре, карамели и пряностей. Он может быть густым или жидким: первый вариант часто замораживают и подают в виде фруктового сорбе, а второй – просто охлаждают или подают со льдом колотых орехов. Напиток отлично освежает и тонизирует.

Для того чтобы приготовить гранатовый щербет понадобиться гранатовый сок (250 мл.), сахар (? ст.), и лепестки роз (1 ст.).

Лепестки роз укладываются слоями в небольшую банку или эмалированную посуду. Каждый слой цветочных лепестков пересыпаем сахаром или сахарной пудрой, а выделяющийся по мере настаивания сироп сливают в отдельную емкость, предварительно процедив. По мере выделения сиропа, оставшиеся розовые лепестки можно дополнительно засыпать сахаром. Гранатовый сок смешивают с ? чайной ложки полученного сиропа и ставят охлаждаться. Готовый напиток подают со льдом, украсив зернами граната.

Вместо розового сиропа для приготовления гранатового шербета часто используют розовое масло, но не более 1 капли на литр сока.

9. Кисломолочные напитки

Кисломолочные напитки — простокваши, кефир, ряженка, йогурт очень хорошо утоляют жажду, а также помогают восстанавливать микрофлору кишечника. Покупая напитки в магазинах, стоит внимательно смотреть на срок годности.

10. Компот

Компот — это десертный напиток из фруктов или ягод, либо отвар фруктов в сиропе. Несладкий компот, сваренный из свежих фруктов, хорошо тонизирует организм и помогает восполнить потерю жидкости организмом. Они не только вкусно утоляют жажду, но и обогащают организм важнейшими витаминами и микроэлементами.

Для приготовления компота понадобится вода (3л.), сухофрукты (300 гр.) и ? стакана сахара.

Сухофрукты заливают холодной водой (сначала в кастрюлю отправляют груши и яблоки, которые варятся дольше) и доводят до кипения, 20-30 мин кипятят, затем добавляют остальные сухофрукты, сахар, немного лимонной кислоты и еще 10 мин варят.

Алина Паутова