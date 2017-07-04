Как заботиться о цветнике в саду, чтобы получить прекрасные мальвы, гладиолусы и лилии

Тюльпаны. Природа позаботилась о том, чтобы ранние луковичные культуры успели подготовиться и к следующей весне. В начале месяца начинают желтеть и увядать листья тюльпанов (если они росли на открытом месте, то при такой жаре это случилось еще в последней декаде июня). Это сигнал – пора выкапывать луковицы. Выкапывать их надо ежегодно. Если сроки уборки оптимальные, то гнездо не рассыплется на отдельные луковицы. Выкопанные луковицы укладывают в ящик по сортам и размеру и сразу ставят для просушивания под навес или в сухое проветриваемое помещение. При температуре хранения 22 – 23°С, относительной влажности воздуха 80 – 90% и хорошей вентиляции они быстро становятся готовыми к очистке. А затем вплоть до посадки их надо хранить при температуре +17°С, так как высокая температура в это время может привести к отмиранию сформировавшихся в луковицах зачатков цветков.

Нарциссы. Следующие претенденты на извлечение из земли – нарциссы, которые можно выращивать на одном месте 3 – 4 года. Их выкапывают примерно в середине июля. К этому времени у них подсыхают не только листья, но и старые корни у луковиц, а новые еще не успевают сформироваться. Луковицы надо сразу очистить от старых корней и остатков земли, но осторожно, чтобы не повредить. Затем разложить их по сортам и отнести в помещение для сушки. В течение июля луковицы необходимо систематически не только осматривать, но и ощупывать для выявления инфекции. Мягкие луковицы уничтожить.

Флоксы. В июле массово цветут флоксы. Подкармливать их лучше полным минеральным удобрением с микроэлементами (например, "Кемира-универсал"), которое рассыпают по поверхности почвы, а затем заделывают рыхлителем. Возможны и органические подкормки. Обязательно срезать отцветшие соцветия, пока на них не созрели семена. Осыпаясь, они дают обильный самосев, который сильно угнетает сортовое материнское растение.

Георгины. У них необходимо регулярно убирать пасынки, оборвать часть нижних листьев, чтобы растения меньше болели, а клубни лучше вызревали.

Хризантемы. У крупноцветковых хризантем удалить пазушные побеги, а у мелкоцветковых прищипнуть верхушки, чтобы на новых побегах к осени образовались бутоны. Поливать их регулярно в жаркую погоду, не допуская увядания листьев, подкормить раствором комплексного минерального удобрения.

Лилии. Цветущие лилии подкормить раствором коровяка с добавлением нитрофоски. Чтобы луковица после цветения полностью восстановилась, требуются подкормка и листья. Не срезайте лилии, у которых менее 5—7 бутонов, потому что луковица еще недостаточно крупная, а лишив растение листьев, можно помешать его восстановлению. На следующий год от такой ослабленной луковицы не то что цветов, всходов может не быть. Обычно крупная луковица дает цветонос с большим количеством цветков. После срезки на следующий год количество цветков заметно падает. Если опять срезать, то потом будет и вовсе один цветок или даже ни одного. Это сигнал о том, что растению надо дать передышку. Бутон выщипнуть, а все листья оставить. Если не срезать лилии, то обязательно надо убирать увядающий цветок, иначе созреют семена.

Розы. Уход за розами в июле сводится к рыхлению почвы вокруг кустов и обрезке отцветших цветков. Если появились коричневые пятна на листьях, срочно опрыскать "Цирконом" (4—6 капель на 1 л воды).

Гладиолусы. В июле необходимо гладиолусы подкормить дважды – в первой и третьей декаде, внося на 1 кв. м гряды по 1,5 ст. ложки нитрофоски. Но перед внесением удобрений гряду с цветами необходимо обильно полить, а затем слегка окучить растения.

Ирисы. Время заняться пересадкой и делением корневища многолетнего ириса.

Общие советы

Обрезка дельфиниума, люпинов и некоторых других многолетников способствует их повторному цветению.

Если на листьях лилий, лилейников или гладиолусов появилась ржавчина, принять те же меры, что и для роз.

Для обильного и продолжительного цветения растений 1 раз в 10 – 12 дней подкармливать растения в цветнике разведенным настоем коровяка, куриного помета или скошенной травы (без семян). Можно добавить в раствор по 1 чайной ложке двойного суперфосфата или сульфата калия на ведро настоя. Питание растениям давать под корни, то есть в лунки или рядки, и обязательно по влажной земле.

Все летники, многолетники, вьющиеся растения необходимо регулярно поливать по вечерам. При этом поливать надо к корням, а не в виде поверхностного увлажнения почвы.