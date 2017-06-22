Удалять или не удалять пасынки у помидоров – вот вопрос, волнующий огородников

Что такое помидорный пасынок

Пасынки — это побеги, которые, как правило, появляются с началом цветения и растут из листовых пазух. Конкурируют с главным стеблем за место под солнцем. На них так же растут листья, появляются цветы, завязываются плоды. Жалко обрывать! Ведь больше пасынков, значит, больше завязей и, следовательно, больше плодов. Однако это не совсем так: питательные элементы могли бы поступать в плоды, а тратятся на рост пасынков.

И пасынкование применяется для ограничения размера растений. В противном случае теплица или помидорная грядка могут превратиться в настоящие заросли, а загущенность посадок — это фактор развития грибковых болезней. Другой аргумент: количество плодов за счет завязи на пасынках увеличиться, но их размер будет меньше. Некоторые сорта без пасынкования могут вообще запоздать с плодоношением и не раскрыть весь свой потенциал. Поэтому не стоит игнорировать пасынкование и формировать помидорные кусты надо правильно.

Как с помощью пасынкования формировать куст

Каждый оригинальный сорт или гибрид томатов требует индивидуального подхода к формированию растений. Высокорослые помидоры сильно ветвятся. Как правило, их формируют в один стебель.

Пасынки, образующиеся у поверхности почвы в пазухах нижних листьев, отличаются мощным ростом, поэтому их нужно удалять. Для своего развития они используют полезные вещества растения, и поэтому чем раньше от них избавиться, тем лучше.

Первое пасынкование проводят через 8 – 10 дней после посадки, последующие – через 10 – 12 дней. Если пасынки переросли, их удаляют ножом или ножницами, оставляя пенек не более 1 см.

Если огороднику нужны двух- или трехстебельные кусты помидоров, то можно сформировать и такие.

На двухстебельном кусте наряду с главным стеблем оставляют пасынок, который развивается из пазухи листа, находящегося непосредственно под первой цветочной кистью. Из него вырастает побег, незначительно отстающий по своему развитию от главного стебля. На том побеге с небольшой задержкой появляются соцветия.

На трехстебельном кусте оставляют два пасынка: под первой цветочной кистью и еще один (наиболее сильный).

Надо понимать, что при выращивании двух- и трехстебельных кустов общий урожай увеличивается, но созревание замедляется. Наиболее высокий урожай вызревших плодов получают при одностебельной форме. Но "расплата" за него заключается в том, что при выращивании высокорослых помидоров пасынкованием придется заниматься все лето.

Когда появляются пасынки

Обычно первые пасынки появляются с первой цветочной кистью. Непосредственно под первой цветочной кистью развивается самый первый (и самый мощный) пасынок. Все пасынки, расположенные ниже этого самого мощного, однозначно кандидаты на удаление, особенно это касается томатов, высаженных в открытый грунт.

Бывает, что пасынки начинают расти в нижней части растения, когда уже давно сформировалось несколько кистей. Значит, куст получает избыточное питание. Поэтому при удалении пасынков лучше осматривать весь куст целиком.

Некоторые пасынки растут прямо из цветочной кисти, являясь как бы ее продолжением. Такие пасынки тоже надо удалять, чтобы избежать задержки плодоношения основного урожая.

Как правильно обрывать пасынки

Есть два варианта удаления пасынков: обрывать руками или срезать. Руками (можно в резиновых перчатках) пасынки обламывают вбок. Как правило, они без проблем выламываются, но даже если остался небольшой пенек, ничего страшного в этом нет. Пока пасынки не выросли более 5 см, они легко выламываются, а ранки быстро заживают. Срезать пасынки можно и острыми садовыми ножницами, здесь главное – не повредить нужные ветки.

Удаление пасынков желательно проводить один-два раза в неделю, чтобы они не успевали присвоить большое количество питательных веществ. Нередко на месте удаленного пасынка из спящей почки в пазухе листа начинает образовываться еще один. Значит, придется повторно удалять.

Удаление листьев и прищипывание верхушек

Рекомендуется удалять пожелтевшие нижние листья по 1 – 3 штуки в неделю. Листья выламывать вбок, а не вниз, чтобы случайно не снять со ствола кусок кожицы.

Кроме пасынкования, у помидорных кустов прищипывают верхушки стеблей, так как у высокорослых сортов (гибридов) рост неограничен. Прищипку делают приблизительно за месяц до наступления осенних заморозков. Над соцветиями с уже завязавшимися плодами обязательно надо оставить 2 – 3 листа и только потом удалить точку роста побега. Связано это с тем, что развитие плодов на соцветии происходит за счет 2-3 соседних с ним листьев.