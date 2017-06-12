Дом & дача Специальный проект

Как вырастить удобрение для сада у себя на грядке

126
Сегодня, 11:52.
Потребитель

Сидераты на даче — не простая трава, а зеленое удобрение. Только использовать их нужно с умом, как это делают сторонники методов органического земледелия. Сегодня рассказываем  о том, какую пользу несут сидераты, какие растения могут выступать в этой роли, как правильно с ними работать.  Стоит попробовать. Тем более, что в июне уже можно начинать сеять сидераты.

Уборка кукурузы в Алтайском крае. Сентябрь, 2015.
Уборка кукурузы в Алтайском крае. Сентябрь, 2015. Фото : Анна Зайкова.

Растения-удобрения

К сидеральным растениям относятся: фацелия, различные виды клевера, однолетний райграс, люпин, настурция, конские бобы, полевой горох, люцерна, рапс, вика, белая горчица, гречиха, сурепица, овес. Много органики накапливает и такой суперзлак, как кукуруза.

Чем полезны сидераты

Плодородие почвы обеспечивают черви и различные микроорганизмы, живущие в земле. Как они это делают? Поедая органические вещества. Отличной едой служат как раз сидераты  с их мощными глубоко уходящими стержневыми корнями. Сидеральные культуры — это растения, которые специально высевают, чтобы подкормить "творцов плодородия". Но зеленые удобрения выполняют и другие функции:

  • проводят отличное рыхление почвы благодаря развитой корневой системе;
  • своими длинными корнями достают из глубоких слоев почвы натуральные минеральные элементы;
  • увеличивают  урожайность последующих  культур после сидерации; 
  • наращивают растительную массу, которую можно использовать в качестве мульчи;
  • восстанавливают почвы, подвергшиеся эрозии;
  • защищают почву от чрезмерного нагревания летом и переохлаждения зимой, а также от разрушения и выветривания плодородного слоя;
  • подавляют рост сорняков;
  • очищают почву от некоторых болезней и вредителей;
  • удерживают органические питательные вещества в верхних слоях почвы. Это отлично сказывается на росте культурных растений, так как большая часть их корней размещена именно в верхней части.

Измельчать или нет?

Иногда сторонники метода спорят, нужно или нет измельчать растения при закапывании в почву. При закапывании сидеральных культур  в почву можно обойтись без измельчения растений, если скосить их молодыми,  до появления  жестких волокнистых стеблей. Но эффективность зеленого удобрения  в этом случае будет немного  меньше, так как в зрелых частях растений содержание азота выше.

Когда сеять и выращивать

Сидеральные культуры  целесообразно сеять и выращивать  после уборки ранних культур на тех участках, которые в текущем сезоне уже не будут использоваться.  Если посеять в период с конца  июня до начала августа, сидеральные растения  успеют до наступления холодов вырасти и дать требуемый объем зеленой массы.

Также можно подготовить землю осенью, а весной ее разрыхлить и засеять сидератом. Затем скосить растения до начала цветения и запахать в землю. Кроме этого, следует внести в почву  необходимые органические и минеральные удобрения для ускорения процессов разложения зеленой массы. На удобренный сидератом участок можно высаживать любые культуры.

Важные советы

  1. Разложение сидератов с последующим образованием гумуса возможно только при наличии в почве влаги. Если влаги недостаточно, то придется время от времени поливать грядку со скошенными сидератами для лучшего образования гумуса.
  2. Зеленые удобрения стоит срезать в фазе бутонизации или максимум в фазе начала – середины цветения. Иначе, во-первых, стебель станет грубым,  и для его переработки будут использоваться полезные вещества из грунта, а во-вторых, при созревании семян растения-сидераты из друзей превратятся во врагов, потому что станут сорняками.

В садоводческих магазинах есть выбор сидератов,  инструкции на упаковке подскажут правильное применение.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus