Как вырастить удобрение для сада у себя на грядке

Растения-удобрения

К сидеральным растениям относятся: фацелия, различные виды клевера, однолетний райграс, люпин, настурция, конские бобы, полевой горох, люцерна, рапс, вика, белая горчица, гречиха, сурепица, овес. Много органики накапливает и такой суперзлак, как кукуруза.

Чем полезны сидераты

Плодородие почвы обеспечивают черви и различные микроорганизмы, живущие в земле. Как они это делают? Поедая органические вещества. Отличной едой служат как раз сидераты с их мощными глубоко уходящими стержневыми корнями. Сидеральные культуры — это растения, которые специально высевают, чтобы подкормить "творцов плодородия". Но зеленые удобрения выполняют и другие функции:

проводят отличное рыхление почвы благодаря развитой корневой системе;

своими длинными корнями достают из глубоких слоев почвы натуральные минеральные элементы;

увеличивают урожайность последующих культур после сидерации;

наращивают растительную массу, которую можно использовать в качестве мульчи;

восстанавливают почвы, подвергшиеся эрозии;

защищают почву от чрезмерного нагревания летом и переохлаждения зимой, а также от разрушения и выветривания плодородного слоя;

подавляют рост сорняков;

очищают почву от некоторых болезней и вредителей;

удерживают органические питательные вещества в верхних слоях почвы. Это отлично сказывается на росте культурных растений, так как большая часть их корней размещена именно в верхней части.

Измельчать или нет?

Иногда сторонники метода спорят, нужно или нет измельчать растения при закапывании в почву. При закапывании сидеральных культур в почву можно обойтись без измельчения растений, если скосить их молодыми, до появления жестких волокнистых стеблей. Но эффективность зеленого удобрения в этом случае будет немного меньше, так как в зрелых частях растений содержание азота выше.

Когда сеять и выращивать

Сидеральные культуры целесообразно сеять и выращивать после уборки ранних культур на тех участках, которые в текущем сезоне уже не будут использоваться. Если посеять в период с конца июня до начала августа, сидеральные растения успеют до наступления холодов вырасти и дать требуемый объем зеленой массы.

Также можно подготовить землю осенью, а весной ее разрыхлить и засеять сидератом. Затем скосить растения до начала цветения и запахать в землю. Кроме этого, следует внести в почву необходимые органические и минеральные удобрения для ускорения процессов разложения зеленой массы. На удобренный сидератом участок можно высаживать любые культуры.

Важные советы

Разложение сидератов с последующим образованием гумуса возможно только при наличии в почве влаги. Если влаги недостаточно, то придется время от времени поливать грядку со скошенными сидератами для лучшего образования гумуса. Зеленые удобрения стоит срезать в фазе бутонизации или максимум в фазе начала – середины цветения. Иначе, во-первых, стебель станет грубым, и для его переработки будут использоваться полезные вещества из грунта, а во-вторых, при созревании семян растения-сидераты из друзей превратятся во врагов, потому что станут сорняками.

В садоводческих магазинах есть выбор сидератов, инструкции на упаковке подскажут правильное применение.