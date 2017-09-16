Как правильно выбрать картины, чтобы оживить интерьер комнаты

Картины издавна считаются ключевым элементом декора, они способны внести в дом некую духовность, возвышенность и оригинальность. Разумеется, произведения известных мастеров доступны не каждому, но существует масса прекрасных работ современных художников, которые можно приобрести в салонах живописи. И первый совет: покупайте картины с позитивной тематикой и энергетикой, избегайте картин с изображением разрушений, катастроф, ужасных чудовищ и т.п.

Тематика

Гостиную можно украсить яркой, сочной картиной (или картинами) в стиле импрессионизма или с сюжетной композицией, например, красивым городским пейзажем. К полотну можно сделать точечную подсветку по верхнему или нижнему краю.

В спальню не стоит покупать картины, изображающие мчащийся по волнам парусник, бушующий шторм, сцены охоты. Лучше выбрать сдержанные и умиротворяющие краски и сюжет. Хорошо подойдет картина с изображением пары. Над изголовьем кровати идеально впишется полотно с лирическим портретом, полевыми цветами или просто красивый пейзаж.

Аппетитный натюрморт, красивые цветы или солнечный пейзаж придадут живописный характер кухне и создадут атмосферу изобилия и тепла. Вполне уместны картины с красным цветом, поскольку этот цвет относится к стихии огня, поддерживает домашний очаг и стимулирует аппетит. Как правило, стена, у которой стоит кухонный диванчик, пуста, именно здесь место для картины.

В детской комнате можно повесить яркую картину детской тематики, постеры любимых мультяшных героев или фото домашнего питомца. Рисунки самого ребенка можно поместить в рамки и развесить по комнате, это очень понравится юному художнику. Выбирая картины для детской, стоит обратить внимание на то, какие цвета нравятся ребенку. Дети очень чувствительны и очень хорошо знают, какой цвет для них благоприятен. Если ваш ребенок предпочитает вещи синих тонов, то лучше повесить ему картину с максимальным присутствием на ней синего цвета. Если ему больше нравятся желтые цвета, то лучше всего повесить картину с изображением солнца. При выборе сюжета картины в детскую желательно учесть и темперамент ребенка. Если он непоседливый и неуемный, то в его комнату не следует вешать картины с динамичным сюжетом (шторм, бегущая лошадь и т.д.). Если хочется немного "расшевелить" ребенка, то картины активной тематики будут очень уместны.

Для прихожей предпочтительны художественные работы с городскими пейзажами и линогравюры. Но, конечно, в русле общего стиля квартиры или дома.

Композиция

Умело и со вкусом развесить картины – это тоже надо уметь. Занимаясь дизайном помещения и создавая собственный стиль, не следует впадать в крайности. Аскетизм в интерьере создает эффект пустоты и незавершенности, а обилие декора ведет к перегруженности. Чаще всего место для картины подсказывает сам интерьер. Но некоторые закономерности размещения полотна все же существуют.

Картины небольшого и среднего размера гармонично смотрятся над диванами, креслами и кроватями. На свободных от мебели простенках располагают гобелены и большие полотна.

Если комната делится на зоны, то картину лучше всего разместить на границе функциональных зон.

Несколько картин, как правило, компонуют на той стене, куда меньше всего попадают прямые солнечные лучи. Симметричные композиции отличаются упорядоченностью и равновесием. При асимметричном размещении порядок более сложный. Вначале можно составить композицию на полу, а затем перенести ее построение на стену.

С помощью живописи легко подкорректировать пропорции мебели. Достаточно расположить над громоздким диваном картины, и он зрительно станет меньше. Для этого можно воспользоваться приемом сплошной шпалерной развески. Скомпоновать вплотную, в два ряда шесть или восемь графических работ одного размера в одинаковых рамках.

Если много картин, репродукций или гравюр в едином стиле, можно организовать домашнюю галерею. Для этого прямо под потолком по всей длине свободной стены закрепить стальную штангу с подвижными крючками. Развесить картины одну под другой, используя нейлоновую леску. Такую композицию время от времени можно менять, вешая картины на разной высоте и в разнообразных сочетаниях. Важно, чтобы внешние края ансамбля образовывали четкий прямоугольник, это придаст композиции уравновешенность.

Цвет стен

Лучший фон для любой картины – светлая стена. На стене яркого, насыщенного цвета не каждая картина будет смотреться хорошо. Стены такой расцветки забирают все внимание на себя, и картина может просто потеряться в буйстве красок. Также картина может сливаться со стеной, если они одного цвета и тональности. Но это легко исправить, оформив картину в контрастную раму.

Багет

Сегодня огромный выбор багета, любого цвета, формы и стиля, из традиционного материала – дерева, из менее традиционного – пластика. Массивный фигурный багет вполне подойдет для картины, написанной маслом, обрамление из полированного алюминия или лакированной стали – для акварели. Желательно подбирать раму под стиль мебели.