Зачем в домашнем ремонте нужна клей-шпатлевка

Когда в доме идет ремонт, то и дело возникает необходимость что-то к чему-то приклеить. Например, гипсокартон – к штукатурке, пенопласт – к кирпичной кладке, а еще нужно обои, потолочный плинтус и кафельную плитку прикрепить к гипсокартонным листам… Сегодня производители предлагают массу клеящих веществ, в том числе и клеящую шпатлевку. Что она собой представляет? В чем ее преимущества? Какова технология применения? С ответами на эти вопросы мы и предлагаем познакомиться.
Виды смесей
Шпатлевочных смесей в строительных магазинах продается много – хороших и разных. Одни можно купить в сухом виде, другие уже готовы к применению. По назначению их подразделяют на несколько видов.
Выравнивающие смеси используют для оштукатуривания. Они обладают отличной адгезией (это способность материала к прилипанию, сцеплению), а также легко заполняют все мелкие дефекты поверхности.
Финишные растворы обычно применяют, как явствует из определения, на этапе, после которого уже можно использовать отделочные материалы.
Универсальные смеси предназначены для приклеивания к штукатурке гипсокартона, пенопласта, потолочного плинтуса или обоев. Но при этом поверхность должна быть максимально ровной.
Клей-шпатлевка – надежное средство для крепления материалов. Отлично подходит для приклеивания гипсокартона, потолочного плинтуса, декоративных элементов, потолочных плит, а также других изделий из полиуретана и пенопласта. Также можно клеить обои на шпаклевку. Она прекрасно взаимодействует с различными видами поверхностей: штукатуркой, бетонным раствором, гипсовыми, кирпичными, пено- и газобетоном, фанерой, а также ДСП, гипсокартоном и ДВП.
Клеящая шпатлевка: плюсов много, минус один
Основные преимущества подобного клея:
- можно использовать как внутри помещений, так и снаружи;
- стойкий к чрезмерной влажности и низким температурам;
- быстро схватывается;
- с его помощью можно легко выровнять поверхность;
- не содержит растворителей;
- не имеет запаха и не содержит вредных веществ;
- стойкий к огню;
- можно транспортировать даже при температуре ниже -40°C.
Расход клея составляет около 65 г на метр квадратный при точечном нанесении. Единственный недостаток состава – длительное время засыхания и небольшая усадка.
Особенности работы со шпатлевкой рассмотрим на примере наклеивания обоев. Для начала необходимо подготовить основание: очистить от пыли и грязи, жировых пятен, а также удалить старый отделочный материал. После этого поверхность выровнять и обработать грунтовочной смесью. Затем можно переходить к приготовлению клея-шпатлевки. Согласно инструкции смесь надо соединить с водой, тщательно перемешать при помощи дрели с соответствующей насадкой так, чтобы не осталось комочков. Клей сохранит свои свойства на протяжении нескольких часов.
Технология применения клеящей шпаклевки достаточно проста. Работы нужно вести при температуре воздуха не ниже +8°C. Продолжительность полного высыхания клея при температуре воздуха не менее +20°C и влажности 75% составляет около 12 часов. Итак, последовательность действий:
- нанести смесь на полосу обоев точечно, но обязательно по краям;
- обои приложить к поверхности и прижать примерно на 15 секунд;
- корректировка возможна только в последующие полминуты.
Полезные советы
Во время работы пользоваться резиновыми перчатками.
Работать в хорошо проветриваемом помещении.
Не допускать попадания клея в глаза, в случае чего быстро промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.
Загрязненные участки кожи тщательно промывать теплой водой с мылом.
По окончании работ все инструменты помыть водой, не допуская засыхания раствора.
Хранить клеящую шпаклевку подальше от прямых солнечных лучей, чрезмерной влажности, в недоступном для детей месте.
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