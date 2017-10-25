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Зачем в домашнем ремонте нужна клей-шпатлевка

Сегодня, 18:29.
Потребитель

Когда в доме идет ремонт, то и дело возникает необходимость что-то к чему-то приклеить.   Например, гипсокартон – к штукатурке, пенопласт – к кирпичной кладке, а еще нужно обои,  потолочный плинтус  и кафельную плитку прикрепить к гипсокартонным листам…  Сегодня производители предлагают массу клеящих веществ, в том числе и клеящую шпатлевку. Что она собой представляет? В чем ее преимущества? Какова технология применения? С ответами на эти вопросы мы и предлагаем познакомиться.

Как гнуть гипсокартон.
Как гнуть гипсокартон. Фото : sperepuga.com.

Виды смесей

Шпатлевочных смесей в строительных магазинах продается много – хороших и разных. Одни можно купить в сухом виде, другие уже готовы к применению. По назначению их подразделяют на несколько видов.  

Выравнивающие смеси используют для оштукатуривания. Они обладают отличной адгезией (это способность материала к прилипанию,  сцеплению),  а также легко заполняют все мелкие дефекты поверхности.

Финишные  растворы обычно применяют, как явствует из определения, на этапе, после которого  уже можно использовать  отделочные материалы.

Универсальные смеси предназначены для приклеивания к штукатурке гипсокартона, пенопласта, потолочного плинтуса или обоев. Но при этом поверхность должна быть максимально ровной.

Клей-шпатлевка – надежное средство для крепления материалов. Отлично подходит для приклеивания гипсокартона, потолочного плинтуса, декоративных элементов, потолочных плит, а также других изделий из полиуретана и пенопласта. Также можно клеить обои на шпаклевку. Она прекрасно взаимодействует с различными видами поверхностей: штукатуркой, бетонным раствором, гипсовыми, кирпичными, пено- и газобетоном, фанерой, а также ДСП, гипсокартоном и ДВП.

Клеящая шпатлевка: плюсов много, минус один

Основные преимущества подобного клея:

  • можно использовать как внутри помещений, так и снаружи;
  • стойкий к чрезмерной влажности и низким температурам;
  • быстро схватывается;
  • с его помощью можно легко выровнять поверхность;
  • не содержит растворителей;
  • не имеет запаха и не содержит вредных веществ;
  • стойкий к огню;
  • можно транспортировать даже при температуре ниже -40°C.

Расход клея составляет около 65 г на метр квадратный  при точечном нанесении. Единственный недостаток состава – длительное время засыхания и небольшая усадка.

Особенности работы со шпатлевкой рассмотрим на примере наклеивания обоев.  Для начала  необходимо подготовить основание:  очистить от пыли и грязи, жировых пятен, а также удалить старый отделочный материал. После этого поверхность выровнять и обработать грунтовочной смесью. Затем можно переходить к приготовлению клея-шпатлевки. Согласно инструкции смесь надо соединить с водой, тщательно перемешать при помощи дрели с соответствующей насадкой так, чтобы не осталось комочков. Клей сохранит свои свойства на протяжении нескольких часов.

Технология применения клеящей шпаклевки достаточно проста. Работы нужно вести при температуре воздуха не ниже +8°C.  Продолжительность полного высыхания клея при температуре воздуха не менее +20°C и влажности 75% составляет около 12 часов.  Итак,  последовательность действий:

  • нанести смесь на полосу обоев точечно, но обязательно по краям;
  • обои приложить к поверхности и прижать примерно на 15 секунд;
  • корректировка возможна только в последующие полминуты.

Полезные советы 

Во время работы пользоваться резиновыми перчатками. 

Работать в хорошо проветриваемом помещении. 

Не допускать попадания клея в глаза, в случае чего быстро промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. 

Загрязненные участки кожи тщательно промывать теплой водой с мылом. 

По окончании работ все инструменты помыть водой, не допуская засыхания раствора.

Хранить клеящую шпаклевку подальше от прямых солнечных лучей, чрезмерной влажности, в недоступном для детей месте.

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