Зачем в домашнем ремонте нужна клей-шпатлевка

Виды смесей

Шпатлевочных смесей в строительных магазинах продается много – хороших и разных. Одни можно купить в сухом виде, другие уже готовы к применению. По назначению их подразделяют на несколько видов.

Выравнивающие смеси используют для оштукатуривания. Они обладают отличной адгезией (это способность материала к прилипанию, сцеплению), а также легко заполняют все мелкие дефекты поверхности.

Финишные растворы обычно применяют, как явствует из определения, на этапе, после которого уже можно использовать отделочные материалы.

Универсальные смеси предназначены для приклеивания к штукатурке гипсокартона, пенопласта, потолочного плинтуса или обоев. Но при этом поверхность должна быть максимально ровной.

Клей-шпатлевка – надежное средство для крепления материалов. Отлично подходит для приклеивания гипсокартона, потолочного плинтуса, декоративных элементов, потолочных плит, а также других изделий из полиуретана и пенопласта. Также можно клеить обои на шпаклевку. Она прекрасно взаимодействует с различными видами поверхностей: штукатуркой, бетонным раствором, гипсовыми, кирпичными, пено- и газобетоном, фанерой, а также ДСП, гипсокартоном и ДВП.

Клеящая шпатлевка: плюсов много, минус один

Основные преимущества подобного клея:

можно использовать как внутри помещений, так и снаружи;

стойкий к чрезмерной влажности и низким температурам;

быстро схватывается;

с его помощью можно легко выровнять поверхность;

не содержит растворителей;

не имеет запаха и не содержит вредных веществ;

стойкий к огню;

можно транспортировать даже при температуре ниже -40°C.

Расход клея составляет около 65 г на метр квадратный при точечном нанесении. Единственный недостаток состава – длительное время засыхания и небольшая усадка.

Особенности работы со шпатлевкой рассмотрим на примере наклеивания обоев. Для начала необходимо подготовить основание: очистить от пыли и грязи, жировых пятен, а также удалить старый отделочный материал. После этого поверхность выровнять и обработать грунтовочной смесью. Затем можно переходить к приготовлению клея-шпатлевки. Согласно инструкции смесь надо соединить с водой, тщательно перемешать при помощи дрели с соответствующей насадкой так, чтобы не осталось комочков. Клей сохранит свои свойства на протяжении нескольких часов.

Технология применения клеящей шпаклевки достаточно проста. Работы нужно вести при температуре воздуха не ниже +8°C. Продолжительность полного высыхания клея при температуре воздуха не менее +20°C и влажности 75% составляет около 12 часов. Итак, последовательность действий:

нанести смесь на полосу обоев точечно, но обязательно по краям;

обои приложить к поверхности и прижать примерно на 15 секунд;

корректировка возможна только в последующие полминуты.

Полезные советы

Во время работы пользоваться резиновыми перчатками.

Работать в хорошо проветриваемом помещении.

Не допускать попадания клея в глаза, в случае чего быстро промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Загрязненные участки кожи тщательно промывать теплой водой с мылом.

По окончании работ все инструменты помыть водой, не допуская засыхания раствора.

Хранить клеящую шпаклевку подальше от прямых солнечных лучей, чрезмерной влажности, в недоступном для детей месте.