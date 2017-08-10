Как приготовить овощное рагу с мясом и для вегетарианцев

Овощное рагу с курицей

Ингредиенты (на 4 порции): 500 г куриного филе, 3 луковицы, 5 морковок, 300 г консервированного горошка, 1 небольшой кочанчик цветной капусты, 300 г консервированной кукурузы, 2 свежих красных перца, 2 стебля сельдерея, 1 ст. ложка растительного масла, сметана и соль по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Из перца удалить семечки. Лук, морковь и перец мелко нарезать. Капусту разобрать на небольшие соцветия и нарезать небольшими полосками. Порезать куриное филе.

Шаг 2. Обжарить на небольшом количестве растительного масла морковь, перец, лук и курицу. Затем 10–15 минут тушить на среднем огне, постоянно помешивая.

Шаг 3. Положить в жаровню, где тушатся овощи и курица, соцветия капусты. Примерно 3–5 минут тушить на сильном огне, иногда перемешивая. Затем, постепенно убавляя огонь, тушить еще 10 минут под крышкой.

Шаг 4. Добавить в рагу кукурузу, горошек и сметану. Посолить и оставить тушиться на медленном огне 10–15 минут, помешивая время от времени. Подавать горячим.

Овощное рагу с баклажанами и зеленью

Ингредиенты (на 4 порции): 2 кабачка, 2 баклажана, 3 сладких перца, 1 морковь, 2 луковицы, 2 помидора, 1 ст. ложка пшеничной муки, 1 лавровый лист, по вкусу: черный душистый перец, перец молотый черный, соль, зелень.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Баклажаны очистить от шкурки, нарезать соломкой, слегка обжарить на масле.

Шаг 2. Кабачки очистить, нарезать соломкой, отдельно обжарить на масле, добавив к ним немного муки.

Шаг 3. Нарезать соломкой лук, обжарить на масле, к нему добавить мелко нарезанную морковь, через 2 минуты добавить баклажаны, кабачки, нарезанный соломкой болгарский перец, мелко нарезанный помидор (без шкурки).

Шаг 4. Перемешать, добавить лавровый лист, горошки перца душистого, черный перец и тушить все это на слабом огне под крышкой. В конце посолить по вкусу и добавить 1/4 чайной ложки сахарного песка.

Шаг 5. Можно также добавить по вкусу немного зелени (укроп, кинза). Тушить до готовности перцев и баклажанов. После того, как рагу снято с огня, желательно накрыть его крышкой и дать постоять минут пять.

Рагу без мяса можно подавать на стол как в горячем, так и холодном виде – со сметаной и зеленью.