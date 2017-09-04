В сентябре нужно не только собрать урожай с плодовых  деревьев, но и подготовить их к зиме

Среднесуточная температура ощутимо снижается, ночи прохладные, но дни еще стоят погожие, согревают летним теплом. Самое время завершать сбор урожая и приступать к подготовке к холодам. Особой заботы — буквально от кроны до корней — требуют плодовые деревья. Рассказываем, что должен не забыть сделать дачник.
С начала месяца можно начать санитарную обрезку плодовых деревьев и убирать засохшие и больные ветки. Продолжать сбор и уничтожение в саду всех поврежденных и гнилых плодов.
В сентябре не помешает тщательно осмотреть кору деревьев. В ней могут находиться коконы с гусеницами-плодожорками, их необходимо аккуратно удалить.
Внимание следует обратить на наличие достаточного количества влаги в почве. При засушливой погоде сад нуждается в поливе, правда, в умеренном. Иначе деревья уйдут в зиму ослабленными и будут подвержены вымерзанию. Если периодически идут дожди, то поливать сад не обязательно.
Яблони, груши
В сентябре начинается массовый сбор урожая плодов осенних и зимних сортов яблонь и груш. В первую очередь надо снять окончательно созревшие плоды, не допустить их опадания на землю. Определяют зрелость плодов по наличию характерной сортовой окраски, зрелых семян внутри и легкому отделению с плодовой веточки. Отрывать с усилием нежелательно, лучше пусть еще повисят некоторое время, дозреют. Собирать урожай в теплую сухую погоду, до наступления холодов. Яблоки лучше всего хранить при температуре воздуха до +2 градусов и относительной влажности около 95%.
Ветки у стелющихся яблонь пригнуть к земле, закрепить колышками. При наличии парши, пятнистости обработать 15-м раствором бордоской смеси, настоями растений.
Тщательно убрать опавшие листья. В приствольные круги внести калийно-фосфорные удобрения, заделывая их как можно глубже, а также перегной, который одновременно послужит и утеплителем для корневой системы в зимние холода. После этого не поливать.
Снять ловчие пояса, очистить грубой тряпкой или деревянным скребком стволы. На место старых ловчих поясов можно накладывать новые, так как в это время самки такого зловредного насекомого, как зимняя пяденица передвигаются по стволу в поисках листьев для откладывания яиц. Для профилактики грибковых заболеваний крону опрыскать зольной вытяжкой.
На молодых неплодоносящих саженцах необходимо прищипнуть макушку у всех однолетних побегов. Этот прием ускоряет вызревание молодой древесины и способствует повышению ее морозостойкости.
Если планируется посадка молодых саженцев плодовых деревьев, то для них нужно заранее приготовить посадочные ямы. Уже с конца сентября можно начинать пересаживать плодовые деревья.
Вишня, слива. В первой декаде сентября провести последний полив, внести удобрения. Собрать и закомпостировать опавшие листья. Перекопать или глубоко разрыхлить почву приствольных кругов. Кроны деревьев опрыскать 5%-й мочевиной.
Облепиха. При сборе урожая стараться не обламывать однолетние ветви, на которых заложены плодовые почки. Почву приствольного круга разрыхлить на возможную глубину, чтобы не повредить корни, у облепихи они относительно близко расположены к поверхности. Если облепиха выращивается на задерненном участке, то траву надо коротко скосить.
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