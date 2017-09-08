В сентябре пора высаживать смородину и скручивать виноградную лозу

Смородина, крыжовник. Подобрать опавшие листья, вырезать больные, обломанные ветки, не оставляя пеньков. Полить. Внести удобрения в расчете на 1 м2 по ведру компоста, перегноя или навоза с добавлением стакана нитрофоски или суперфосфата и полстакана хлористого калия. Кислые почвы произвестковать. Почву вокруг кустов перекопать, но неглубоко, помня, что корневая система лежит близко к поверхности. Кусты полезно слегка окучить плодородной землей. Еще не поздно вырезать лишние старые или загущающие крону побеги, если это не сделано летом. Кусты обработать 1%-м раствором бордоской смеси.

В первой половине месяца можно высадить одревесневшие черенки красной смородины, во второй половине – черной смородины. Процедура простая: вырезать черенки с 5 – 7 почками из средней части побегов текущего года и заглубить в почву на 1 – 2 почки под углом в 45 градусов. Под углом обязательно, иначе куст будет формироваться неправильно. Место посадки хорошо полить и в течение всего теплого периода следить, чтобы почва была достаточно влажной. С наступлением устойчивых холодов черенки тщательно мульчировать торфом или перегноем и укрыть еловым лапником либо другим подходящим материалом.

Земляника. Пока стоит сухая погода, в первую декаду возможен полив. Если после ранней обрезки вновь появились усы, обрезать их. Вокруг кустов разложить перепревший навоз по 1 ведру на 1 кв. м, засыпать слоем земли с гряд, где росли огурцы или кабачки. Первая декада сентября – оптимальный срок посадки рассады садовой земляники. Плодоносящей грядке по-прежнему необходимы прополка, удаление отрастающих усов и полив при необходимости.

Малина. В третьей декаде провести последний полив, рыхление в междурядьях. Тогда же высадить однолетние саженцы. Прищипнуть верхушки побегов восстановления, что поспособствует прекращению их роста, укреплению древесины и лучшей перезимовке.

Виноград. В сентябре снимают урожай и с винограда. Гроздья аккуратно срезают в теплую сухую погоду. После первых же заморозков лозу следует снять со шпалер и уложить на землю, предварительно обрезав невызревшие побеги и удалив все остатки листьев. В этот период лоза гибкая и легко поддается скручиванию и укладке. Если же она подвергнется заморозкам, то станет ломкой, тогда уложить ее будет гораздо труднее.