В ванной комнате красивые и устойчивые к влажности стены можно сделать из гипсокартона

Аргументы "за"

Многие сомневаются, можно ли отделывать стены ванной гипсокартоном. Абсолютно приемлемый вариант, у него есть несомненные достоинства.

Во-первых, это недорогой материал.

Во-вторых, сегодня в продаже можно найти влагостойкие виды гипсокартона, внешнее покрытие которых не пропускает влагу и пар, они и созданы для помещений с повышенной влажностью.

В- третьих, он хорошо подходит и для просторных, и для совмещенных санузлов.

В-четвертых, гипсокартон обеспечивает звуко- и теплоизоляцию.

В-пятых, установить такие перегородки можно своими руками, для домашнего мастера это вполне посильная задача.

Как монтировать гипсокартон

Если выбор в пользу гипсокартона сделан, надо решить, каким способом отделать стены в ванной.

Наклейка листов на стены. Этот способ позволяет сохранить размеры помещения. Главное требование – поверхность стен должна быть идеально ровной. Чтобы наклеить листы, стены сначала грунтуют, а потом на гипсокартон кучками наносят гипсовый клей. Лист аккуратно приклеивают и проверяют его ровность при помощи уровня.

Установка листов на металлический каркас. Понадобятся оцинкованные металлические профили для каркаса и материалы для шпаклевания (серпянка, грунтовочная смесь и шпаклевка). Такой способ слегка уменьшает площадь комнаты: сантиметров по пять с каждой стороны. Установка профилей считается более надежным вариантом и, кроме того, позволяет скрыть коммуникации: трубы, провода. Работу нужно начать с того, что очистить стены и покрыть их антисептическим составом. Затем построить каркас: профили вбить дюбелями, образовать из них решетку, на которую саморезами нашить гипсокартонные листы.

Установив листы любым из описанных способов, можно заниматься отделкой поверхности стен: краской или той же плиткой.

Покраска стен из гипсокартона

При окраске последовательность действий такова. Сначала грунтуют поверхность и заделывают швы: их заклеивают серпянкой и шпаклюют в несколько слоев. Затем наносят стартовую и финишную шпаклевку на все покрытие, чтобы оно было максимально ровным. Только после этого можно приступать к покраске.

Выбирая краску, стоит убедиться, что она предназначена и для ванных комнат: обычно производители обозначают это значком на упаковке.

Укладка плитки на гипсокартон

Поскольку для плитки нужна идеально ровная поверхность, правильно обработанный гипсокартон как раз подходит для того, чтобы стать ее основой. Процесс укладки плитки предусматривает следующие шаги:

1. Сделать разметку. Для этого надо знать размеры плитки и площадь листов, которую предстоит покрыть. Это один из самых важных этапов работы, поэтому проверить измерения лучше несколько раз. Пословица "Семь раз отмерь – один раз отрежь" здесь очень актуальна.

2. Развести специальный плиточный клей в соответствии с инструкцией на упаковке.

3. Уложить плитку. Наносить клей небольшими порциями и укладывать плитку за плиткой, обязательно проверяя ее ровность при помощи уровня. Начинать, естественно, от пола.

4. Расшить швы. Для этого нужен расшивочный раствор, который наносят на стыки резиновым шпателем. Швы должны быть чистыми от клея, и после нанесения раствора для расшивки лишнюю смесь тоже надо удалить.