Варить фасоль для салата можно не только в воде, но и в хорошем пиве

Что полезно знать о фасоли

Фасоль – одна из самых древних культур, возделываемых человеком, ее выращивают более семи тысяч лет. Фасоль была популярна в Древнем Египте, Риме и Китае, а знаменитая царица Клеопатра считала ее одним из главных продуктов красоты и регулярно использовала в составе масок для лица.

Фасоль содержит много полезных веществ – легкоусвояемых белков, аминокислот, каротина, минералов (кальций, железо и т.д.), а также целый список витаминов. Регулярно включать фасоль в свое меню рекомендуется тем, кто страдает от ревматизма, сахарного диабета, кишечных инфекций, заболеваниях бронхов и кожи. Ее систематическое потребление способствует улучшению клеточного обмена, омоложению, повышению иммунитета. Еще одно достоинство фасоли – низкая калорийность, в 100 г готовой фасоли всего около 300 ккал. Сочетание с клетчаткой, тоже содержащейся в фасоли, делает ее отличным продуктом для желающих похудеть.

Как правильно замачивать фасоль

Про замачивание сухой фасоли знает любая кулинарка. Однако есть у этого правила и один нюанс, который известен не всем. Замачивать фасоль нужно в воде, предварительно прокипяченной в течение 5 – 10 минут и после этого сильно охлажденной. Время замачивания от 8 до 12 часов, при этом лучше поместить емкость с фасолью в холод. Только вымоченная таким образом фасоль будет самой вкусной и правильно приготовленной. Если замачивать фасоль в сырой воде, она может остаться жесткой и стекловидной.

Чтобы придать фасоли пикантный привкус, ее можно замачивать в хорошем пиве (время вымачивания, как в воде). Варить прямо в пиве – при варке вредные вещества и алкоголь, содержащиеся в нем, улетучатся.

Еще одни важный нюанс: до кипения фасоль нужно доводить на очень медленном огне – она должна закипеть не ранее чем через полчаса после того, как ее поставили на огонь. После закипания фасоль также нужно варить на умеренном огне при слабом кипении.

Томатный суп с фасолью и свининой

Ингредиенты: 500 г свиных ребрышек, 400 г белой фасоли, 150 г томатной пасты, 3 бутончика гвоздики, 1 морковь, 1 луковица, 5 зерен кардамона, лавровый лист, чеснок, перец, соль.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Заранее вымочить фасоль, затем воду слить, промыть фасоль проточной водой.

Шаг 2. Мясо положить в кастрюлю, добавить фасоль, влить воду, довести до кипения, проварить после закипания 60 – 80 минут на умеренном огне.

Шаг 3. Лук и морковь очистить, нарезать кусочками, пассировать до мягкости, добавить томат-пасту, потушить еще 2 – 3 мин.

Шаг 4. Добавить зажарку из лука и моркови в суп, положить душистый перец, перец-горошек, лавровый лист, гвоздику и кардамон, еще несколько минут проварить, выключить плиту, дать супу настояться перед подачей минимум 15 мин.

Шаг 5. Перед подачей заправить суп в тарелках тертым чесноком.

Фасоль в горшочках по-гречески

Ингредиенты: 600 г сухой фасоли, 2 л воды, 6 – 7 луковиц, 1/3 стакана растительного масла, ? чайной ложки черного молотого перца, соль.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Заранее вымочить фасоль в воде, затем отварить в этой же воде и сохранить отвар, слив его в отдельную посуду.

Шаг 2. Колечками нарезать лук, пассеровать его, приправляя перцем и солью, на растительном масле.

Шаг 3. Выложить отварную фасоль и обжаренный лук слоями в горшочки так, чтобы верхней была фасоль, полить все оставшимся маслом и залить оставшимся после варки фасоли отваром.

Шаг 4. Горшочки с фасолью поставить в разогретую до средней температуры духовку, запекать 20 – 25 мин.

Салат с фасолью и копченой курицей

Ингредиенты: по 300 г свежих огурцов и копченого куриного филе, 200 г сухой фасоли, майонез, соль.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Фасоль заранее замочить: для этого салата прекрасным вариантом будет вымачивание в пиве.

Шаг 2. Фасоль отварить в пиве до готовности, откинуть на дуршлаг и остудить.

Шаг 3. Кубиками нарезать филе и огурцы, соединить с фасолью, заправить все майонезом и перемешать.