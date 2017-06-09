Как с помощью чеснока и ромашки бороться с вредителями на дачном участке

Перец подвержен нападению многих опасных вредителей. Это тля, клещ, совка, белокрылка, колорадский жук. Чтобы уберечь растения, в первую очередь следует позаботиться о профилактических мерах: удалении с участка сорняков, правильном содержании компостных куч и строгом соблюдении агротехники.

Если вредители все-таки появились, надо попытаться уничтожить их вручную или ограничить их распространение экологически чистыми способами. То есть, для решения этой задачи использовать ловушки, настои и отвары инсектицидных растений (способных уничтожать вредных насекомых). Именно так советуют поступать опытные овощеводы. И только в том случае, когда очаг не удается локализовать, и появляется угроза потери урожая, прибегнуть к применению химических препаратов.

Тля. Насекомое величиной до 2,5 мм. Несмотря на мизерный размер, наносит существенный вред рассаде и взрослым растениям. Колонии тли образуются обычно на нижней стороне листьев, заселяя иногда всю поверхность листа, молодые стебли и бутоны. Тля (а ее разновидностей несколько) питается соком растений, в результате листья скручиваются, бутоны опадают. Растения отстают в росте, снижается продуктивность. Чтобы в полной мере осознать масштаб угрозы, исходящей от тли, надо знать, что в течение сезона она дает до 20 поколений!

Меры борьбы. Зеленую, не пораженную болезнями ботву картофеля (1,2 кг зеленой или 0,6 – 0,8 кг сухой) настоять 3 – 4 часа в воде. Опрыскивать свежеприготовленным раствором.

Паутинный клещ. Опасный вредитель, вольготно чувствующий себя в защищенном грунте, то есть в парнике или в теплице. Это очень мелкие насекомые, они живут и питаются на нижней стороне листьев. При густом заселении затягивают растения тонкой паутинкой. На листьях появляются светлые точки, затем лист становится пятнистым, желтеет и высыхает. При сильном повреждении гибнет все растение.

В открытом грунте клещи появляются в жаркую погоду во второй половине лета.

Меры борьбы. Листья и соцветия ромашки аптечной собрать во время цветения и высушить. 1 кг сухого сырья настаивать в 10 л воды 12 часов. Перед опрыскиванием долить тройное количество воды и добавить 40 г мыла. Этим же средством можно бороться с мелкими гусеницами.

Белокрылка. Мелкое насекомое, отличается мучнисто-белой окраской крыльев. Белокрылка вредит на всех стадиях своего развития, питается соком из листьев, покрывая их сахаристыми выделениями, впоследствии на них поселяются сажистые грибы, препятствующие нормальному развитию растений.

Меры борьбы. 200 – 300 г чеснока измельчить и залить 10 л горячей воды, настаивать двое суток, процедить. Опрыскивать 2 – 3 раза.

Слизни. Относятся к классу мягкотелых. Зимуют яйца, отложенные в слоях почвы, под камнями и у основания растений. Слизни появляются в начале июня. Они активны в ночное время, а в дождливую погоду и днем. Один слизень откладывает 8 – 10 групп яиц по 9 – 50 штук в каждой. Летом яйца развиваются 15 – 20 дней. За сезон формируются два поколения. Слизни повреждают листья и плоды перца, они выгрызают отверстия, выедая преимущественно нежные ткани и оставляя нетронутыми сосудисто-волокнистые. Снижается урожайность и качество плодов.

Меры борьбы. Гашеную известь или древесную золу рассыпают между грядками или рядками растений из расчета 30 г на 1 квадратный метр. Слизни повреждают поверхность своего тела и погибают. Если прошел дождь, то через 30 – 40 минут средство рассыпать повторно.

Если возникает необходимость в химических препаратах, то при покупке в специализированных магазинах нужно обязательно прочитать инструкцию на упаковке, чтобы не ошибиться с выбором средства, и следовать рекомендациям.