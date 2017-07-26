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Как дождливое лето влияет на созревание лука на даче

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Сегодня, 18:22.
Потребитель

Репчатый лук никогда не был дефицитом в овощных магазинах, а уж в сегодняшних супермаркетах он в продаже круглый год. И тем не менее многие садоводы-огородники предпочитают выращивать лук на своих участках.  То ли в силу привычки, то ли важна гарантия экологической чистоты продукта.  Как бы то ни было, лук созревает, и тем, кто впервые будет собирать его урожай, рассказываем, как не пропустить момент готовности лука к уборке.

Репчатый лук.
Репчатый лук. Фото : Открытые источники.

Если лето выдалось дождливым. Нужно серьезно позаботиться о сохранности урожая. В период роста лук спокойно переносит сырую погоду. Зеленые перышки становятся только больше и сочнее. Но, когда начинает формироваться луковица и стебель прекращает рост, избыток влаги приносит массу проблем, пишет ogorod.usadbaonline.ru.

Чем грозит луку дождливое лето?

Зеленая масса продолжает нарастать, а луковица так и остается недоразвитой. У растений часто нет выраженного перехода от луковицы к стеблю. Шейка у такого лука толстая и сочная.

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Появляются разные грибковые заболевания. В такой год лук может страдать ложной мучнистой росой – по листьям расползаются сероватые пятна. Если в такой ситуации не принять меры, растения начинают гнить.

Корни во влажной земле не отмирают и тоже могут сгнить.

Луковицы, выросшие во влажной среде, невозможно сохранить до зимы. Пораженный гнилью, с неотмершим стеблем и корнями – такой лук не пролежит и месяца. Чтобы сохранить урожай, нужно предпринимать срочные меры.

Поэтому лук не рекомендуется сажать на плоской грядке. Всегда делать возвышенные грядки и уже на них высаживать севок в один или два ряда. Таким образом, сами луковицы находятся в сухости, а корни получают нужную влагу.

Когда нужно убирать лук

Время созревания репчатого лука во многом зависит от погоды и колеблется от июля до начала сентября. Основные сигналы готовности лука к уборке:

  • прекращается образование молодых листьев;
  • происходит полегание листьев, они желтеют и подсыхают;
  • размягчается и истончается луковичная шейка;
  • луковицы приобретают характерную окраску для данного сорта.

Когда все эти признаки налицо, затягивать с уборкой нельзя, иначе у растений может начаться повторное отрастание корней, и такой лук будет храниться гораздо хуже. К тому же надо постараться убрать лук, пока не снизилась температура воздуха в ночное время и не начались утренние росы.

Луковицы вместе с ботвой нужно осторожно вынуть из земли и разложить для просушки и дозревания в хорошо проветриваемом помещении. В идеале, конечно, лук сушить бы прямо на грядке под солнцем, но погода нынче очень переменчивая, и 7 – 10  погожих дней подряд можно не дождаться. Так что лучше не рисковать.

За время просушивания все питательные вещества из остатков листьев переходят в луковицы. Затем высохшие листья и остатки корней обрезать, оставляя шейку длиной 3 – 4 см,  и разложить лук на дополнительную просушку, но уже в отапливаемом помещении.

В течение 8 – 10 дней лук рекомендуется выдерживать при температуре 25 – 30 градусов. Если есть возможность, то хорошо было бы в конце этой просушки примерно с полсуток подержать лук при температуре до 40 градусов.  Такая процедура хорошо обеззараживает лук от различных болезнетворных инфекций и повышает его лежкость при хранении.

Польза и вред лука

Лук – один из самых популярных овощей в нашем рационе. Подсчитано, что за год  среднестатистический горожанин съедает его около 12 килограммов! Лук добавляют практически в любое блюдо, а в сыром виде он входит в состав салатов или используется для украшения мясных и рыбных нарезок.

Народная мудрость о том, что лук спасает как минимум от семи недугов, имеет вполне научное обоснование. Дело в том, что этот овощ сочетает в себе ценнейшие микроэлементы, несколько важных аминокислот и самые необходимые витамины. При этом лук чаще всего употребляется в сыром виде только тогда, когда мы чувствуем первые симптомы простуды. Другие же его свойства (укреплять нервную систему, очищать кровь или улучшать качество спермы) не так хорошо известны.  Как, впрочем, и то, чем вреден лук.

Да, лук может оказывать и достаточно ощутимое негативное воздействие на организм человека.  И, прежде всего, это способность лука раздражать слизистую желудка, тем самым повышая кислотность. Поэтому систематическое неумеренное потребление овоща может привести к серьезным проблемам с желудочно-кишечным трактом. Так что людям с гастритом или язвой есть лук противопоказано.

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