Как правильно замораживать фрукты и ягоды на зиму

Способы заморозки

Есть разные способы заморозки – шоковая и сухая. Первая предполагает быстрое замораживание подготовленных плодов в контейнерах или пакетах. При таком способе вода не успевает образовать крупные ледяные кристаллы, и после разморозки продукты сохраняют свои первоначальные вид и вкус. В большинстве современных морозильных камер есть функция "быстрая заморозка", которая идеально подходит для шокового способа.

Для сухой заморозки подготовленные плоды перекладывают на подходящую по размеру разделочную доску и ничем не прикрытые кладут в морозильную камеру. Уже после полной заморозки все перекладывается в контейнер или порционные пакеты. Наиболее удобно таким образом морозить мелкие ягоды.

Остаются ли в замороженных плодах витамины? Конечно, какая-то их часть теряется, но при любом способе заморозки в плодах остается около 90% витаминов.

Общие правила

Самое важное правило – любые ягоды или фрукты нужно замораживать порционно, на один раз использования. То есть 2 кг ягод лучше расфасовать в небольшие пакеты порциями по 200 граммов.

Желательно замораживать только свежие плоды. Чем меньше времени прошло после их сбора, тем больше вероятность сохранить всю их полезность.

Не следует замораживать перезрелые плоды, они не смогут сохранить форму и превратятся в пюре при разморозке.

Не нужно класть плоды и ягоды в уже использованные пакеты. Они могут сохранить запах хранившихся в них продуктов или быть с микротрещинами, что приведет к их разгерметизации.

Что морозить в сиропе, что - в сахаре

Ягоды и фрукты можно замораживать не только целиком или дольками, но и пересыпав сахаром, в сиропе или в виде пюре. Для заморозки выбирать ягоды без плодоножек, веточек и листьев. Замораживать ягоды можно миксами или отдельно.

Персики. Пюре из персиков – лучший способ заморозки этих фруктов, иначе они темнеют со временем и теряют витамин С. Под сиропом персики тоже очень удобно хранить в морозильной камере. Делать это просто: сварить густой сироп (1 литр воды на 200 граммов сахара), залить половинки персиков в контейнере. Если важно сохранить персики в естественном виде, то рекомендуется предварительно снять шкурку и положить персики в подкисленную лимоном воду (1:1) на несколько минут.

Абрикосы и сливы можно замораживать половинками любым способом заморозки.

Груши для хранения в морозильнике нужно разрезать на четыре части, удалить сердцевину и бланшировать в течение пары минут в сладкой воде. Хранить их рекомендуется в сиропе.



Клубнике обязательно нужно удалить плодоножку и замораживать выбранным способом небольшими порциями. Можно хранить ее в морозильной камере, предварительно засыпав сахаром (150 граммов на 1 килограмм ягод). Таким же образом можно сохранить и малину, только сахара лучше взять в два раза больше, впрочем, это дело вкуса.



Смородину, голубику, ежевику, чернику, крыжовник рекомендуется замораживать без веточек любым способом.

Вишню и черешню можно замораживать с косточками, а можно без. Очень просто и быстро их замораживать в виде пюре.

Храним заморозку

Для правильного хранения в морозильной камере заготовок из фруктов и ягод, температура в ней должна быть не меньше минус 18 градусов. В этом случае продукты можно хранить до 12 месяцев. Если температура камеры выше минус 12 градусов, то не рекомендуется хранить заготовки дольше четырех месяцев.

Очень важное условие хранения ягод – отдельный ящик в морозилке. Заморозка быстро впитывает другие запахи, ее всегда нужно класть отдельно от других продуктов в плотно закрытые пластиковые контейнеры или пакеты. Внутрь упаковки должно попадать как можно меньше воздуха.

Экстренная разморозка противопоказана ягодам и фруктам. Горячая вода или микроволновка превратят их в кашу. Размораживать ягоды лучше постепенно, в отделении холодильника или при комнатной температуре.