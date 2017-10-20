Как использовать жалюзи для украшения дома

Комфортные и красивые жалюзи сохраняют в помещении тепло либо прохладу, обеспечивают теплоизоляцию, дают свободу в управлении светом и защищают от посторонних взглядов. Современные конструкции максимально адаптированы для монтажа на окно, открываются вместе со створками, не мешая им, не занимают подоконник, расширяя функциональные возможности окна. Понятно, почему многие хозяйки предпочитают именно жалюзи.

Самый первый и главный аргумент противниц такого оформления окна заключается в том, что жалюзи – это сугубо офисный вариант. Есть доля правды в таком категоричном утверждении. Однако избежать эффекта присутствия в офисе очень просто. Надо приобрести жалюзи, изготовленные из разных материалов или окрашенные в различные цвета. Еще более привлекательны фото-жалюзи, относительно изображения все советы не имеют смысла, это дело вкуса.

К кухне в стиле кантри подойдут жалюзи из тонких деревянных пластин, они достаточно хорошо выглядят на оконных рамах. Бамбук – еще один натуральный материал, который используют для изготовления жалюзи, он может органично вписаться в кухню с интерьером в японском стиле.

Вертикальные жалюзи

Вертикальные – один из самых распространенных типов жалюзи. Конструкция позволяет легко регулировать световой поток плавным поворотом вертикальных ламелей вокруг своей оси. Вертикальные жалюзи помогут создать гармоничный вид комнаты, органично вписаться в стиль и цветовое решение интерьера, придать ему необходимую строгость или мягкость, обеспечить максимальную защиту от солнца и пыли.

В домашних условиях вертикальные жалюзи легко сочетаются с другими элементами оконного дизайна: шторы, занавески и многое другое. Они могут быть использованы не только для оформления окон, ими можно закрывать различные ниши, полки, использовать как перегородки. Словом, вертикальные жалюзи привлекают своей функциональностью. А широкий выбор тканей и пластика, из которого изготавливают ламели для жалюзи, и их расцветок позволяет внести яркий штрих в любой интерьер.

Горизонтальные жалюзи

Недорогой и функциональный вид солнцезащитных систем для современных окон – "изолайт" и "изотра". Это два похожих вида жалюзи, специально спроектированных для пластиковых окон, хотя могут быть установлены и на деревянные. Их главное назначение – обеспечить защиту от солнца. Секрет в том, что жалюзи "изолайт" и "изотра" ставят на каждую створку, а не на все окно. Даже в яркий солнечный день в комнате или на кухне будет полумрак. Жалюзи расположены почти вплотную к стеклопакету, благодаря этому они очень эффективно отражают солнечные лучи еще до того, как они успели нагреть помещение, то есть можно обойтись без кондиционера. Но и при пользовании кондиционером, включать его придется гораздо реже, что позволит экономить на электроэнергии.

Жалюзи "изолайт" состоят из короба (в нем спрятан механизм) с карнизом и комплектующих. Управляются шариковой цепочкой: если потянуть за одну часть цепочки, ламели поднимаются, за другую – опускаются. Окно открывается без проблем – ручка всегда доступна, подоконник всегда свободен, на нем могут стоять цветы.

У жалюзи "изолайт" карниз и короб алюминиевые, а у "изотра" стальные, значит подвержены коррозии. Поэтому существует вероятность, если морозы сильные, а стеклопакет однокамерный, скопления конденсированной влаги в коробе и падения на ламели окрашенных капель, которые удалить получается не всегда.

Механизм и способ управления жалюзи "изотра" такой же, как и у жалюзи "изолайт". Основное же отличие не столько в материале короба и карниза, а в способе крепления короба на створке. Это и есть главное достоинство жалюзи "изотра": при необходимости пользователь сможет самостоятельно снять и затем снова установить жалюзи. С жалюзи "изолайт" без специальных навыков и знаний такое не сделать.

Если хозяйке квартиры покажется, что такие жалюзи слишком функциональны в ущерб эстетичности, то вполне возможно повесить и шторы, но не на весь оконный проем, а ограничиться декоративными, по бокам. Они будут создавать уют, а жалюзи защищать от палящего солнца комнату, да кстати и шторы – от выгорания.

P.S. Жалюзи – словечко иностранное, коварное, не там поставишь ударение – сочтут неучем. Извините за маленький ликбез, но правильно произносить это слово нужно с ударением на последнем слоге: жалюзИ.