Бронируйте столики на праздники в ресторане "Ипонкин brothers"

"Ипонкин BROTHERS" — это современный ресторан с традиционным лаконичным, современным и свежим дизайном интерьера.
Здесь назначают свидания и дружеские встречи, сюда приходят на бизнес-ланч и заглядывают, чтобы заказать любимый десерт и поболтать с подружкой после приятного шоппинга.
Ресторан "Ипонкин BROTHERS" - это прекрасное сочетание европейской, паназиатской и русской кухонь, что дает возможность попробовать блюда на любой вкус в одном месте!
Ждём вас!
Адреса и телефоны ресторанов "Ипонкин BROTHERS":
- пр.Ленина, 56, тел.: (3852) 66-67-73
- Павловский тракт, 251-в (ТРЦ "Европа"), тел.: (3852) 271-005
- ул.А.Петрова, 219б (ТРЦ "Огни"), тел.: (3852) 28-26-65
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