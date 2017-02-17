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Бронируйте столики на праздники в ресторане "Ипонкин brothers"

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"Ипонкин BROTHERS" — это современный ресторан с традиционным лаконичным, современным и свежим дизайном интерьера.

"Ипонкин BROTHERS" — современный ресторан.
"Ипонкин BROTHERS" — современный ресторан. Фото : архив сети ресторанов "Ипонкин brothers".

Здесь назначают свидания и дружеские встречи, сюда приходят на бизнес-ланч и заглядывают, чтобы заказать любимый десерт и поболтать с подружкой после приятного шоппинга.

Ресторан "Ипонкин BROTHERS" -  это прекрасное сочетание европейской, паназиатской и русской кухонь, что дает возможность попробовать блюда на любой вкус в одном месте!

"Ипонкин BROTHERS" — современный ресторан.
"Ипонкин BROTHERS" — современный ресторан.

Ждём вас!

Адреса и телефоны ресторанов "Ипонкин BROTHERS":

  • пр.Ленина, 56, тел.: (3852) 66-67-73
  • Павловский тракт, 251-в (ТРЦ "Европа"), тел.: (3852) 271-005
  • ул.А.Петрова, 219б (ТРЦ "Огни"), тел.: (3852) 28-26-65
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