Бронируйте столики на праздники в ресторане "Ипонкин brothers"

Здесь назначают свидания и дружеские встречи, сюда приходят на бизнес-ланч и заглядывают, чтобы заказать любимый десерт и поболтать с подружкой после приятного шоппинга.

Ресторан "Ипонкин BROTHERS" - это прекрасное сочетание европейской, паназиатской и русской кухонь, что дает возможность попробовать блюда на любой вкус в одном месте!

Ждём вас!

Адреса и телефоны ресторанов "Ипонкин BROTHERS":