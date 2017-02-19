Фотофакты. Как сделать открытку на 23 февраля своими руками

Некоторые из этих открыток может сделать и ребенок. Те, что посложнее, можно подарить супругу. Открытки стоит украсить аппликациями из цветной бумаги, стразами, пуговицами и прочим - всем, что придумает ваша фантазия.
Самый простой способ - сделать открытку-рубашку. Для этого нужно сложить прямоугольный лист бумаги пополам. От задней части открытки отрезать полоску бумаги сверху. Спереди сделать побокам два неглубоких надреза и загнуть их к центру, чтобы получился "воротничок" рубашки. Отдельно вырезать галстук, украсить его кусочками цветной бумаги, после чего приклеить на открытку.
Есть много вариантов открытки-рубашки. Можно сделать смокинг или китель. Можно просто приклеить на открытку кармашек, а в него положить поздравление (конфету, деньги и пр.).
Трогательной будет открытка для папы, украшенная его портретом из обведенной детской руки. Такие открытки могут сделать даже малыши. Смело экспериментируйте на тему военной техники - ракет, танков, кораблей.
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