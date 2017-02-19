Фотофакты. Как сделать открытку на 23 февраля своими руками

Военная техника. Фото : spmbiysk.ru. Открытки на 23 февраля. Фото : adalin.mospsy.ru. Открытки на 23 февраля. Фото : adalin.mospsy.ru. Открытки на 23 февраля. Фото : adalin.mospsy.ru. Открытки на 23 февраля. Фото : adalin.mospsy.ru. Открытки на 23 февраля. Фото : adalin.mospsy.ru. Открытки на 23 февраля. Фото : adalin.mospsy.ru. Открытки на 23 февраля. Фото : adalin.mospsy.ru. Открытки на 23 февраля. Фото : adalin.mospsy.ru. Открытки на 23 февраля. Фото : adalin.mospsy.ru. Открытки на 23 февраля. Фото : adalin.mospsy.ru. Открытки на 23 февраля. Фото : adalin.mospsy.ru. Открытки на 23 февраля. Фото : adalin.mospsy.ru. Открытки на 23 февраля. Фото : womanonly.ru. Открытки на 23 февраля. Фото : womanonly.ru. Открытки на 23 февраля. Фото : womanonly.ru. Открытки на 23 февраля. Фото : womanonly.ru. Открытки на 23 февраля. Фото : womanonly.ru. Открытки на 23 февраля. Фото : womanonly.ru.

Самый простой способ - сделать открытку-рубашку. Для этого нужно сложить прямоугольный лист бумаги пополам. От задней части открытки отрезать полоску бумаги сверху. Спереди сделать побокам два неглубоких надреза и загнуть их к центру, чтобы получился "воротничок" рубашки. Отдельно вырезать галстук, украсить его кусочками цветной бумаги, после чего приклеить на открытку.

Есть много вариантов открытки-рубашки. Можно сделать смокинг или китель. Можно просто приклеить на открытку кармашек, а в него положить поздравление (конфету, деньги и пр.).

Трогательной будет открытка для папы, украшенная его портретом из обведенной детской руки. Такие открытки могут сделать даже малыши. Смело экспериментируйте на тему военной техники - ракет, танков, кораблей.