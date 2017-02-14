6 идей: что делать, если этим вечером ты остался один

Почитать

Возьмите книгу. Хорошая книга - настоящий спасатель во всех непонятных ситуациях. Никто не будет отвлекать от чтения. Пересмотрите книжные полки и, возможно, найдете что-нибудь стоящее.

Приготовить ужин для себя

Для себя любимого (или любимой) не жалко ничего. Так что купите излюбленных продуктов - зажарьте шикарный стейк, сварите килограмм креветок, съешьте ведро шоколадных яиц - ни в чем себе не отказывайте. Может, стоит попробовать какой-нибудь новый рецепт или возродить позабытый старый. В приготовлении кулинарного шедевра вы убьете пару часов и насладитесь результатом своей деятельности. Можно и суши заказать, если вы не кулинар. Или пиццу.

Провести тренировку

Вечер можно использовать для пользы тела. Займитесь активностью: от силовых тренировок (если, конечно, у вас дома есть штанги, гири, гантели и прочий спортивный инвентарь) до простых приседаний, от зажигательных танцев до расслабляющих мышцы и мысли йоги и стретчинга.

Собрать пазл или конструктор

Пазлы и конструкторы - занятие для усидчивых. Это занятие для вас, если вы давно хотели не думать ни о чем и при этом не скучать. Доставайте пазлы и концентрируйтесь на сборе картинок. Творческим натурам больше подойдут конструкторы: собирайте из маленьких деталей то, что угодно вам, а не создателям игрушки.

Посмотреть кино

Сегодня День святого Валентина, но если вы один, то, конечно, не стоит смотреть романтические слезливые фильмы. Выбирайте побрутальнее. Или старые добрые комедии. Или мультсериалы (пересмотреть "Чёрного плаща" или "Чип и Дейл спешат на помощь, например).

Прогуляться

Если погода комфортна, можно идти с работы пешком. Хотя бы пару остановок. Это полезно и поможет скоротать вечер. По пути можно развлечь себя разглядыванием прохожих и поеданием шаурмы.